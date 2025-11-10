Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 10. bis 16. November 2025
Female Founders Coffee Club #Vol. 53 | Bremen
Bremen, 10. November 2025
Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.
Erfolgreich starten
Online-Seminar: Wie komme ich als Gründerin an Geld?
Online, 11. November 2025
Kostenfreie Beratung zum Thema Finanzierung mit Fokus auf Female Founders.
Ohne Moos geht nix los
Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“
Online, 11. November 2025
Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.
Kunden gewinnen
Workshop-Reihe „Beruflich durchstarten in Deutschland“ | Teil 1
Frankfurt am Main, 11. November 2025
Im ersten Teil des Workshop-Duos „Hochqualifizierte Frauen in Top-Jobs“ geht es darum, deine eigenen Kompetenzen zu erkennen und sichtbar zu machen.
Ein guter Start
Offener Gründungsstammtisch Bremen | September 2025
Bremen, 13. November 2025
Der Gründungsstammtisch Bremen ist offen für alle und bietet die Gelegenheit, mit anderen Gründer:innen ungezwungen ins Gespräch zu kommen.
Einfach schnacken
Workshop-Reihe „Beruflich durchstarten in Deutschland“ | Teil 2
Frankfurt am Main, 14. November 2025
Im zweiten Teil des Workshop-Duos „Hochqualifizierte Frauen in Top-Jobs“ geht es darum, wie du Vorstellungsgespräche mit Selbstvertrauen meisterst.
Ein guter Start
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
Deutscher Gründerpreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 13. November 2025
Der Deutsche Gründerpreis zeichnet Menschen aus, die sich trotz aller Risiken nicht scheuen, Visionen in Businesspläne und Ideen in Unternehmungen zu verwandeln.
Mehr Infos
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
Mehr Infos
Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026
Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.
Mehr Infos
