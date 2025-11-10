Wer in Fragen der religiösen, politischen, sexuellen, meinetwegen auch musikgeschmacklichen Überzeugungen bereit ist, eine andere Anschauung, Einstellung, Lebensführung gelten zu lassen, wer andere Sitten, Gewohnheiten und Kochzutaten erduldet, der gilt laut Duden als tolerant. So weit, so gut. Komisch nur, dass es für das eigentlich Selbstverständlichste der Welt einen offiziellen internationalen Tag für Toleranz geben muss. Aber in Zeiten wie diesen …

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 10. bis 16. November 2025

Female Founders Coffee Club #Vol. 53 | Bremen

Bremen, 10. November 2025

Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.

Online-Seminar: Wie komme ich als Gründerin an Geld?

Online, 11. November 2025

Kostenfreie Beratung zum Thema Finanzierung mit Fokus auf Female Founders.

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 11. November 2025

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Workshop-Reihe „Beruflich durchstarten in Deutschland“ | Teil 1

Frankfurt am Main, 11. November 2025

Im ersten Teil des Workshop-Duos „Hochqualifizierte Frauen in Top-Jobs“ geht es darum, deine eigenen Kompetenzen zu erkennen und sichtbar zu machen.

Offener Gründungsstammtisch Bremen | September 2025

Bremen, 13. November 2025

Der Gründungsstammtisch Bremen ist offen für alle und bietet die Gelegenheit, mit anderen Gründer:innen ungezwungen ins Gespräch zu kommen.

Workshop-Reihe „Beruflich durchstarten in Deutschland“ | Teil 2

Frankfurt am Main, 14. November 2025

Im zweiten Teil des Workshop-Duos „Hochqualifizierte Frauen in Top-Jobs“ geht es darum, wie du Vorstellungsgespräche mit Selbstvertrauen meisterst.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. November 2025

Der Deutsche Gründerpreis zeichnet Menschen aus, die sich trotz aller Risiken nicht scheuen, Visionen in Businesspläne und Ideen in Unternehmungen zu verwandeln.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

