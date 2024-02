Deutscher Gastro-Gründerpreis 2024: Diese 5 Startups ziehen ins Finale ein

Herzklopfen in Hamburg, Berlin, Feldafing und Stams in Österreich! Hier steigen bei fünf gastronomischen Gründer*innen Nervosität und Vorfreude. Sie haben es ins Finale des diesjährigen Deutschen Gastro-Gründerpreis in die letzte Runde geschafft und dürfen am 8. März auf der Branchenmesse Internorga pitchen.

In einem hochkarätig besetzten Halbfinale hat die Jury aus Branchenexpert*innen sie als die besten aus fast 100 Bewerber*innen ausgewählt. Auch das Fachpublikum darf sich freuen: auf inspirierende Gründer*innen, die das breite konzeptionelle Spektrum und die aufregende innovative Kraft des gastronomischen Nachwuchses beispielhaft auf die Bühne bringen und damit der ganzen Branche viele wertvolle Impulse geben.

Diese fünf jungen Gastro-Konzepte wollen mit Traditionsbewusstsein, Liebe zum Handwerk, Kreativität und Leidenschaft die Jury begeistern.

85 Grad , Berlin– Türkische Manti-Pasta aus der Simmer Kitchen in neuen Variationen und Geschmacksrichtungen

, Berlin– Türkische Manti-Pasta aus der Simmer Kitchen in neuen Variationen und Geschmacksrichtungen Alles Waffel! Oder was? , Hamburg – Das erste Frühstücks- und Brunch-Restaurant mit Fokus auf herzhaften Waffeln

, Hamburg – Das erste Frühstücks- und Brunch-Restaurant mit Fokus auf herzhaften Waffeln Foodtrucks United , Feldafing – Geballte Food-Truck-Power für Events aller Art

, Feldafing – Geballte Food-Truck-Power für Events aller Art Schwarzfischer , Stams (A) – Eigener Fisch frisch auf den Tisch

, Stams (A) – Eigener Fisch frisch auf den Tisch Sugarfree, Hamburg – Erstes Low-Carb- und Keto-Café in der Hansestadt

Hohe Qualität der Teilnehmer*innen

„Angesichts der wieder einmal hohen Qualität der Teilnehmer*innen beim Deutschen Gastro-Gründerpreis muss man sich um die Zukunft der Branche definitiv keine Sorgen machen“, kommentiert Leaders Club-Präsident Marc Uebelherr die schwere Entscheidung der Jury im Halbfinale. „Wir sind sicher, dass wir von allen fünf Finalist*innen noch viel hören werden und sind gespannt, wer sich am Ende durchsetzt.“