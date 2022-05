gemeinsamdeins setzt den Fokus auf die nachhaltige Sicherung von digitalen Geschäftsmodellen

„In Zukunft wird ein erfolgreiches Bestehen am Markt entscheidend davon abhängen, wie gut sich Kleinunternehmen und Selbstständige an die Anforderungen der digitalen Wirtschaft angepasst haben werden“, prognostiziert Ellen Bommersheim, Geschäftsführerin von Kompass Frankfurt. Sie skizziert damit den klaren Schwerpunkt der Neuausrichtung des Programms #gemeinsamdeins zur Stärkung unternehmerischer Resilienz und Nachhaltigkeit von Kleinunternehmen und Selbstständigen bis September 2023. Die gemeinnützige Kompass GmbH begleitet und berät Gründer:innen und Start-ups auf dem Weg zum eigenen Business und stellt seit ihrer Gründung im Jahr 2000 praxisorientiertes Gründungswissen zur Verfügung.

Die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst betont: „Mit den beiden Schwerpunkten Digitalisierung und Nachhaltigkeit liegt die Neuausrichtung des Programmes am Puls der Zeit. Kleinunternehmen sowie Selbstständige erhalten die Möglichkeit, ihre Skills im Bereich Digitalisierung zu erweitern und nachhaltige Netzwerke für ihr Unternehmen aufzubauen.“

Kompass reagiert damit auch auf die Folgen der Coronakrise. Das Programm #gemeinsamdeins hat mit Beginn im Frühjahr 2020 zunächst den klaren Fokus auf dem Thema Krisenintervention. Kompass konnte mehr als 600 Kleinunternehmen umfassende Informationen zu verfügbaren Förderprogrammen und Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen. Mehr als 175 lokale Kleinunternehmer:innen, Selbständige und Freiberufler:innen konnte Kompass Frankfurt mit individuellen Beratungen durch die ersten 18 Monate der Krise begleiten.

Nun sollen in der weiteren Ausrichtung von #gemeinsamdeins Kleinunternehmen und Selbstständige darin unterstützt werden, digitale Chancen und Anforderungen für ihre jeweiligen Geschäftsmodelle zu identifizieren und umzusetzen. „Wir bieten hier zum Beispiel Themen-Workshops zu digitalen Tools und zeigen, wie diese optimal eingesetzt werden“, ergänzt Ellen Bommersheim. Individuelle Beratungen durch die Experten von Kompass zur Erarbeitung einer eigenen Roadmap bleiben darüber hinaus eine wichtige Säule des Programms, das sich vor allem auch an selbstständige Frauen richtet.

„Da wir in den vergangenen Monaten gesehen haben“, so Ellen Bommersheim weiter, „wie wichtig die Kooperation von Gleichgesinnten ist, werden wir auch diesen Punkt stärken.“ Vorgesehen sind moderierte Networking-Events, digital und live, um den Austausch unter Unternehmerinnen und Unternehmern aktiv zu fördern. Hier bietet Kompass Zugang zu einem großen und internationalen Netzwerk sowie die konkrete Möglichkeit, die eigene Story auf der #gemeinsamdeins Plattform auf Instagram zu erzählen.

Unterstützt wird das Programm seitens der Wirtschaftsförderung Frankfurt und J.P. Morgan. „Kleine Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft, sie schaffen Arbeitsplätze, erzeugen lokale Waren und bieten Dienstleistungen an, die für unsere Gemeinden von entscheidender Bedeutung sind. Doch in den letzten Jahren standen sie vor existenziellen Herausforderungen. Wir haben gesehen, dass kleine Unternehmen sich immer schneller anpassen und digitalisieren müssen, damit sie nicht nur überleben, sondern auch florieren können“, erklärt Hanka Boldemann, Germany lead and Deputy Head of EMEA Global Philanthropy, J.P. Morgan.