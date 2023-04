Innovation sucht Investition: Thüringen lädt zur großen Startup-Sause

Innovationen beleuchten und Kooperationen einfädeln: Die Investor Days Thüringen bringen am 14. und 15. Juni 2023 unter dem Motto „Where Innovation Starts“ Startup Community mit Investor:innen in Erfurt zusammen. Die Registrierung ist ab sofort möglich.

Die Investor Days Thüringen stellen Innovationen ins Rampenlicht, vernetzen Unternehmer:innen mit Investor:innen, um Kooperationen zu erzeugen, Finanzierungen zu generieren und Zukunftstechnologien voranzubringen. Das Event zählt zu den größten Startup-Veranstaltungen Deutschlands. In diesem diesem Jahr findet es am 14. und 15. Juni 2023 in Erfurt statt.

Insgesamt werden über 50 Startups und Wachstumsunternehmen ihre bahnbrechenden Technologien auf der Pitch-Bühne und in der Innovationsarena präsentieren. Darüber hinaus erwarten die Gäste Pitch Awards sowie Vernetzungsmöglichkeiten mit nationalen und internationalen Stakeholdern des Innovationsökosystems, Startups, Scale-ups, Investor:innen und KMU. Die Investor Days Thüringen bieten eine einzigartige Möglichkeit, die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der Innovation und der Startup-Szene zu entdecken.

Zwei Tage, zwei Locations – ein gemeinsames Ziel

Auch in diesem Jahr gliedern sich die Investor Days Thüringen in zwei Teile. Am ersten Tag erhalten innovationsgetriebene Startups die Chance, ihre Konzepte auf einer großen Pitch-Bühne im Steigerwaldstadion in Erfurt live zu präsentieren und somit mögliche Partner:innen und Kapitalgebende zu überzeugen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich in der Innovationsarena auszustellen sowie mit Interessierten und möglichen Investor:innen in Kontakt zu treten.

In einer Echtzeit-Abstimmung entscheiden das Publikum und eine Investor:innen-Jury, wer mit seiner Innovation die Zukunft gestalten kann und einen der Pitch-Awards gewinnen soll. Am Ende des Tages erwartet die Besucher:innen ein großes Get Together, das viel Raum für Erfahrungsaustausch und Vernetzung bietet.

Neben Startups aus Thüringen, Deutschland und der Welt präsentieren sich auf der Pitch-Bühne erfolgversprechende Projekte aus dem Thuringian Regional Innovation Program (TRIP). Das Accelerator-Programm des Freistaats Thüringen schafft die besten Voraussetzungen, um zielführend die Startup-Innovationen zu beschleunigen und sie Investment-Ready zu machen.

Am zweiten Tag der Investor Days Thüringen wird die Veranstaltung im Egapark in Erfurt unter dem Motto INVEST BEYOND THE CROWD fortgesetzt und ist exklusiv für Investor:innen sowie ausgewählte Wachstumsunternehmen zugänglich. Die Pitches der Unternehmen bieten die Grundlage für einen spannenden Austausch über zukunftsweisende Technologien aus Thüringen und erlauben es den Investor:innen, ihre Investmentchancen zu nutzen. Der Tag ermöglicht zudem ausreichend Freiraum zum Netzwerken in einer spannenden Umgebung.

Registrierungen und Bewerbungen für die #IDT23 sind ab sofort möglich.