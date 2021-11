Jetzt bewerben: „Digital für alle“ vergibt Publikumspreis für digitales Miteinander

Raus aus dem Abseits, rein ins digitale Leben: Das ist das Ziel von digitaler Teilhabe. Initiativen und Projekte, die Menschen dabei besonders unterstützen, können sich in diesem Jahr zum zweiten Mal um den „Publikumspreis für digitales Miteinander“ bewerben – und haben die Chance auf insgesamt 20.000 Euro Preisgeld. Am heutigen Montag startet die Bewerbungsphase. Das hat die Initiative „Digital für alle“ bekanntgegeben.

Das Bündnis aus 27 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentlicher Hand, setzt sich bundesweit für mehr digitale Teilhabe ein. „Mit dem Publikumspreis zeichnen wir Initiativen aus, die unser digitales Miteinander stärken. Wir suchen Projekte, die sich für Gemeinschaft und Zusammenhalt einsetzen – im digitalen Raum oder mithilfe digitaler Technologien im Analogen“, sagt Anna-Lena Hosenfeld, Geschäftsführerin von „Digital für alle“.

Der Publikumspreis baut auf dem großen Erfolg des „Preis für digitales Miteinander“ auf, der jährlich im Sommer zum bundesweiten Digitaltag vergeben wird. Dieses Mal entscheidet aber keine Jury über den Gewinnerinnen und Gewinnern, sondern das Publikum kürt in einer Online-Abstimmung die besten Erfolgsgeschichten. „Jedes Mal fällt unseren Jury-Mitgliedern die Entscheidung zwischen den vielen preiswürdigen Projekten schwer – jetzt wollen wir wieder allen Initiativen die Möglichkeit geben, sich einer Publikumsabstimmung zu stellen und so auf ihr wichtiges Engagement für digitale Teilhabe aufmerksam zu machen“, sagt Geschäftsführerin Hosenfeld.

In zwei Kategorien wird der Publikumspreis vergeben: „Wer Menschen bei den ersten Schritten im digitalen Raum unterstützt, Ältere oder Kinder zum Umgang mit digitalen Medien schult oder für mehr digitale Selbstbestimmtheit sorgt, ist in der Kategorie Digitale Teilhabe genau richtig“, erklärt Hosenfeld. „Projekte und Initiativen, die sich gegen Hassrede engagieren, für eine bessere Diskussionskultur im Netz streiten oder im digitalen Raum Gemeinschaft ermöglichen, bilden wir in der Kategorie Digitaler Zusammenhalt ab“, so Hosenfeld.

Die Suche nach den besten Erfolgsgeschichten läuft bis einschließlich 28. November 2021. Bewerben können sich Projekte, die primär nicht kommerzielle Interessen vertreten – also etwa ehrenamtliche Initiativen, gemeinnützige Organisationen, aber auch Projekte von Städten und Gemeinden, Schulen oder sozialen Einrichtungen. Bewerbungen können in Form eines maximal 60-sekündigen Videos über ein Online-Formular eingereicht werden.

Vom 01. bis 19. Dezember müssen sich die Projekte einer Publikumsabstimmung auf www.digital-miteinander.de stellen. Dann gilt es, unter dem Hashtag #DigitalMiteinander die Werbetrommel im Netz zu rühren. Am 21. Dezember werden dann schließlich die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt. Der jeweils 1. Platz ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert, dem 2. Platz jeder Kategorien stehen jeweils 3.000 Euro zu, für den 3. Platz gibt es jeweils 2.000 Euro.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und eine Übersicht mit den wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier.