Klotzen, nicht kleckern: Die erste Startupland Conference hat Großes vor

Am 6. November 2024 findet die erste Startupland Conference im RheinEnergieSTADION in Köln statt. Die Konferenz richtet sich an Startups, Venture Capitalists und Corporates und bietet auf drei Bühnen verteilt eine Vielzahl von Vorträgen, Diskussionen, Interviews und Pitches.

Hinter der Veranstaltung steht das Team von Deutsche Startups, das mit Startupland eine neue Plattform für Austausch und Wachstum schafft. Erwartet werden über 800 Teilnehmer:innen aus der nationalen und internationalen Startup-Szene.

„Mit der Startupland Conference möchten wir die heimische und internationale Startup-Szene künftig einmal im Jahr zusammenbringen und vernetzen“, sagt Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups und Startupland. „Dabei geht es uns darum, die Rubriken und Formate, die wir seit 17 Jahren redaktionell betreuen, in die echte Welt zu bringen. Denn am Ende des Tages geht es auch in der digitalen Welt immer um persönliche Kontakte.“

Top Speaker der Startupland Conference

Philipp Schröder, Gründer des GreenTech-Unicorns 1Komma5°

Mirko Novakovic, Gründer von Instana und New Forge

Josef Brunner, Seriengründer von u.a. JouleX, relayr, NutriUnited

Hanna Marie Asmussen, Gründerin des millionenschweren HR-Startups Localyze

Sophie Chung, Gründerin von Qunomedical

Katrin Alberding, Gründerin von Kenbi

Tickets für die Startupland Conference sind online verfügbar.