Luxus-Essen für Zuhause: ProSieben und Sat.1 wollen das Startup „getvoila“ groß machen

Der SevenAccelerator beteiligt sich an Food Start-up getvoila und initiiert eine Lizenzpartnerschaft mit dem SAT.1-Format „The Taste“. Das Ziel: Sterneküche in aller Munde – und zwar zu Hause.

Die kulinarischen Kreationen von Spitzenköchen zu Hause genießen? Das mag nicht der klassischen Ess-Kultur entsprechen, ist aber möglich. Getvoila, ein Food-Startup aus Berlin, versendet frische Restaurant-Boxen sowie Premium-Tiefkühlgerichte der besten Köche und Restaurants landesweit zu Kunden nach Hause. Die Gerichte werden in wenigen Schritten ohne erforderliche Fachkenntnisse zuhause vollendet.

Der SevenAccelerator, TV-Media-Investor der ProSiebenSat.1-Gruppe, beteiligt sich nun über ein Medien-Investment in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags an der Dine In Taste GmbH, dem Unternehmen hinter getvoila. Das Medien-Investment soll getvoila dabei helfen, seine Markenbekanntheit in Deutschland weiter zu steigern und den Verkauf der Premium-Food-Boxen über den eigenen Online-Shop zu fördern.

Gleichzeitig schließt getvoila eine zwölfmonatige Lizenzpartnerschaft mit dem TV-Format „The Taste“ ab. Der SevenAccelerator lege dabei dabei großen Wert auf eine partnerschaftliche Betreuung des Startups sowie eine enge inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Management, heißt es in einer Mitteilung. Eine außergewöhnliche Kooperationsform soll die Bekanntheit steigern.

So wurde getvoila zu Beginn der jüngsten Staffel von „The Taste“ zum offiziellen Lizenzpartner des Sendeformats von SAT.1. Ein umfassender Deal mit Seven.One Licensing, der Lizenz-Unit der Seven.One Entertainment Group, ermöglicht es dem Food Start-up, ein exklusives „The Taste Weihnachtsmenü“ auf den Markt zu bringen. Zudem bietet getvoila Signature-Gerichte und Menüs sämtlicher Juroren, Gastjuroren sowie renommierter Spitzenköche aus der Koch-TV-Show. Auch das Gewinnergericht der jüngsten Staffel ist tiefgekühlt erhältlich.