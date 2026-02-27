Münchner Start-up-Netzwerk BayStartUP gehört zu den besten in Europa

Sprung von Platz elf auf Rang drei: Gründer bestätigen die Substanz und Wirksamkeit der BayStartUP-Unterstützung in einem renommierten Ranking der „Financial Times“.

Das Münchner Start-up-Netzwerk BayStartUP zählt zu den drei führenden Start-up-Hubs Europas. Im aktuellen Ranking „Europe’s Leading Start-up Hubs 2026“ der Financial Times und Statista erreichen die Bayern Platz 3 europaweit – und gehören damit zur absoluten Spitzengruppe der Startup-Förderinstitutionen. Die Platzierung basiert unter anderem auf einer unabhängigen Alumni-Befragung von Gründerinnen und Gründern, die in den vergangenen fünf Jahren Programme der bewerteten Institutionen durchlaufen haben.

Der Sprung auf Platz 3 von Platz 11 aus dem Vorjahr unterstreicht die Wirkung langfristig aufgebauter Strukturen für Start-up-Wachstum und -Finanzierung und den wesentlichen Beitrag von BayStartUP zur internationalen Leistungsfähigkeit des bayerischen Start-up-Ökosystems. BayStartUP entwickelt und betreibt seit 30 Jahren Angebote, die Gründungsteams frühzeitig mit Kapital, Industrie, Mittelstand und relevanten Netzwerken verbinden – flächendeckend und phasenübergreifend.

Alumni bestätigen Wirkung

Die Bewertung durch die BayStartUP-Alumni bestätigt die Qualität und Relevanz dieser Arbeit. Sie zeigt, dass strukturierte Beratung, qualitätsgesicherte Businessplanung und professionell begleitete Finanzierungsprozesse einen messbaren Unterschied machen – für die Kapitalfähigkeit von Start-ups ebenso wie für ihre strategische Positionierung im Markt.

BayStartUP arbeite bewusst flächendeckend – von Hof bis Kaufbeuren, von Deggendorf bis München. Aus dieser Breite entsteht Exzellenz: „Rund 50 Prozent der jährlich betreuten 800 Start-ups kommen aus München und Umland, die anderen 50 Prozent aus dem Rest Bayerns“, so Geschäftsführer Dr. Carsten Rudolph.

Seit 2015 hat BayStartUP rund 720 Millionen Euro in 650 frühphasigen Finanzierungsrunden vermittelt. 2026 verzeichnen die Bayerischen Businessplan-Wettbewerbe in ihrer derzeit laufenden ersten Wettbewerbsphase Rekordteilnahmen mit einer Steigerung von 43 Prozent zum Vorjahr. An den Businessplan Wettbewerben nahmen seit ihrer Entstehung vor 30 Jahren rund 11.000 Start-ups teil.