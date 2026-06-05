Nominierungsphase startet: Wer wird „Business Angel des Jahres 2026“?

Wer hat die „Goldene Nase“? Business Angels Deutschland e.V. (BAND) ruft Startups dazu auf, ihre Mentorinnen und Mentoren für die wichtigste Auszeichnung der Branche vorzuschlagen.

Hinter jedem erfolgreichen Startup steht oft eine Persönlichkeit, die weit mehr als nur Kapital einbringt. Es sind die Business Angels, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Netzwerk und vollem persönlichen Einsatz jungen Unternehmen in Wachstumsphasen sowie in Krisenzeiten zur Seite stehen. Um dieses herausragende Engagement zu würdigen, kürt BAND auch in diesem Jahr wieder den „Business Angel des Jahres“.

Die Auszeichnung hat sich seit der ersten Vergabe 2001 als zentrales Symbol für die Anerkennung privater Wagniskapitalgeber in Deutschland etabliert. Der Titel unterstreicht die Bedeutung von Angel Investing als Treibsatz für Wachstum und Innovation. Ziel ist es, noch mehr unternehmerisch erfahrene Persönlichkeiten zu motivieren, sich mit Kapital und Know-how an jungen, wachstumsstarken Unternehmen zu beteiligen.

Wer kann als „Business Angel des Jahres 2026“ nominiert werden?

Vorschlagsberechtigt sind ausschließlich Startups, an denen der Business Angel bzw. die Angel Investorin beteiligt ist. Ein wichtiges Kriterium: Die Beteiligung muss nach dem 31. Dezember 2021 erfolgt sein. Gesucht werden Angels, die ihre Portfoliounternehmen nicht nur finanziell, sondern mit Empathie, Know-how und strategischem Weitblick unterstützen.

Der Weg zur Auszeichnung

Vorschlagsfrist: Start-ups können ihre Business Angels bis zum 1. August 2026 über dieses Online-Formular nominieren.

Start-ups können ihre Business Angels bis zum 1. August 2026 über dieses Online-Formular nominieren. Auswahlprozess: Eine hochkarätige Jury aus dem deutschen Business Angels Ökosystem entscheidet über die Finalisten und den diesjährigen Preisträger oder die Preisträgerin.

Eine hochkarätige Jury aus dem deutschen Business Angels Ökosystem entscheidet über die Finalisten und den diesjährigen Preisträger oder die Preisträgerin. Preisverleihung: Die Ehrung des „Business Angel des Jahres 2026“ findet am Freitag, den 6. November 2026, im Rahmen des DBAT26 in Hannover statt.

Start-ups sind ab sofort aufgerufen, ihrem Angel durch eine Nominierung einen verdienten Platz im „BAND Heaven of Fame“ zu sichern.