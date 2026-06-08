Voller Einsatz, Enthusiasmus, Teamspirit und mit dem unbedingten Wille, an die Grenzen zu gehen: Neue Helden will das Land. Und wenn es mal nicht so rund läuft und überhaupt alles viel zu groß geworden ist: Es gibt ein paar exzellente Veranstaltungen für Gründerinnen und Start-ups. Die können sich übrigens auch für höhere Aufgaben, intensive Programme und hochdotierte Preise bewerben.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 8. bis 14. Juni 2026

Online-Seminar: Gründen in der Gastronomie

Online, 9. Juni 2026

Mit der praxisnahen Einführung in die wichtigsten Grundlagen der Gründung in der Gastronomie startest du gut vorbereitet in dein Gastro-Abenteuer.

Erst den Wissensdurst stillen

Unternehmerinnenforum RheinMain: „Netzwerken unter Bildern: Frauen, die unternehmen wollen“

Frankfurt am Main, 10. Juni 2026

In kleinen Gesprächsrunden hast du die Gelegenheit, all deine Fragen zu stellen – egal, ob du erste Gedanken zur Selbstständigkeit hast oder einfach nur neugierig bist.

Perspektiven entdecken

Investor Days Thüringen

Erfurt, 11. Juni 2026

Bei den #IDT26 treffen ambitionierte Gründer:innen auf Investor:innen, Business Angels und Innovationsakteur:innen aus Thüringen und darüber hinaus.

Innovation trifft Kapital

Pitch Club Developer & IT Edition #245 – Nürnberg

Nürnberg, 11. Juni 2026

Unternehmen und Start-ups pitchen HR-Konzepte und offene Jobs. Dabei versuchen sie, die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Meine Stimme als Fempreneur: „Öffentlichkeitsarbeit – sag, was zählt, und mach es sichtbar!“

Frankfurt am Main, 12. Juni 2026

Du möchtest dein Business bekannter machen, mehr Reichweite erzielen und gezielt Aufmerksamkeit für deine Angebote schaffen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!

Wahrgenommen werden

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Sächsischer Gründerinnenpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2026

Kreative und mutige Unternehmerinnen, die mit ihrer Vision und ihrem Engagement in der sächsischen Wirtschaft neue Maßstäbe setzen, sind aufgerufen, sich um den Sächsischen Gründerinnenpreis zu bewerben.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.