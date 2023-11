Smart Country Startup Award 2023: SUMM AI und PLAN4 Software sind die Sieger

Der diesjährige Smart Country Startup Award geht nach Bayern und Baden-Württemberg. SUMM AI aus München und PLAN4 Software aus Freiburg i. Breisgau haben Jury und Publikum auf der Smart Country Convention in Berlin überzeugt und sich unter den sechs Finalisten durchgesetzt.

GetStarted, die Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom, vergibt den Smart Country Startup Award jährlich als Innovationspreis für junge Unternehmen mit herausragenden Lösungen für den Public Sector. Die Sieger erhalten je 5.000 Euro Preisgeld und eine kostenfreie Startup-Mitgliedschaft im Bitkom. Kooperationspartner sind EPAM und GovTecHH – die Public Venture Client Unit der Freien und Hansestadt Hamburg.

„Der Smart Country Startup Award hat in diesem Jahr gezeigt, dass Gründerinnen und Gründer die Digitalisierung von Ämtern und Behörden, aber auch von Städten und Kommunen voranbringen können. SUMM AI und PLAN4 Software haben dabei ganz besonders überzeugt“, sagt Daniel Breitinger.

Der Leiter Startups beim Bitkom forderte: „Öffentliche Verwaltung und Startups sollten in Deutschland viel öfter und intensiver zusammenarbeiten, die Smart Country Convention und der Award sind ein Zeichen an die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen: Digitale Technologien sind der Schlüssel dafür, um die aktuellen Herausförderungen anzugehen – und wir haben in Deutschland genug Ideen und Lösungen, die überzeugen.“

Das sind die Preisträger des Smart Country Startup Award 2023

SUMM AI aus München hat die Auszeichnung in der Kategorie GovTech gewonnen. „Leichte Sprache auf Knopfdruck“ lautet das Motto des Startups. Mit Hilfe des eigenen KI-Tools werden Texte vollautomatisch in leichte Sprache übersetzt, die dank einfacher Sätze und Erklärungen für alle Menschen verständlich ist. Damit kann die öffentliche Verwaltung schnell, einfach und ressourcensparend gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit erfüllen.

aus München hat die Auszeichnung in der Kategorie GovTech gewonnen. „Leichte Sprache auf Knopfdruck“ lautet das Motto des Startups. Mit Hilfe des eigenen KI-Tools werden Texte vollautomatisch in leichte Sprache übersetzt, die dank einfacher Sätze und Erklärungen für alle Menschen verständlich ist. Damit kann die öffentliche Verwaltung schnell, einfach und ressourcensparend gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit erfüllen. PLAN4 Software aus Freiburg konnte sich in der Kategorie Smart City durchsetzen. Das Startup bietet einen digitalen Gebäudecheck und vereint dabei in seiner Software eine zentrale Datenerfassung, eine intuitive digitale und mobile Zustandsbewertung, verlässliche Angaben zu Sanierungskosten, eine Wissensdatenbank und eine nachvollziehbare Dokumentation. Durch die App-Version wird das bislang notwendige Mitführen von Papier, Klemmbrett und Digitalkamera überflüssig und die Zustandsbewertung so schneller und effektiver.