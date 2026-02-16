Narrenfreiheit für alle: Aber denkt bitte in Köln, Düsseldorf, Mainz und München daran, dass olle Kamellen nicht die Zukunft sind. Die gehört frischen Ideen: So schön und gut Jux und Tollerei auch sind, bitte vergesst die anderen Termin-Highlights in der Woche vom 16. bis 22. Februar nicht. Wobei wir einigen besonders fröhlichen Regionen diese Woche großzügig frei geben – uns bleibt auch gar nichts anderes übrig.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 16. bis 22. Februar 2026

Bonn, 16. Februar 2026

Begleite das HUB beim Rosenmontagszug am 16.02. unter dem Motto: „Zukunft – Mer baue watt kütt“!

Mehr als olle Kamelle

Female Founders Coffee Club Bremerhaven | Februar 2026

Bremerhaven, 16. Februar 2026

Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.

Erfolgreich starten

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 18. Februar 2026

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Startup BBQ #112 | Köln

Köln, 19. Februar 2026

Das STARTPLATZ-Community Gemeinschafts-BBQ für alle Geschmäcker.

Grillen für alle

Lange Nacht der Gründerinnen Baden-Württemberg 2026

Online, 20. Februar 2026

Angelehnt an die TV-Show „The Voice“ bekommst du in der Pitching-Competion die perfekte Bühne für dich und dein Unternehmen.

Zeig, was du kannst

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Innovator’s Pitch 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. Februar 2026

Der Innovators‘ Pitch sucht disruptive early-stage Startups mit innovativen Ideen in den Bereichen „Future Technologies in Logistics“ und „Future Technologies in Education“. Gefragt sind Ideen, Prototypen und Produkte, zu gewinnen gibt es unter anderem 5000 Euro Preisgeld.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.