Von Cannabis zur Autovermietung – wie zwei Pioniere der Cannabisindustrie jetzt die Autovermietungsbranche aufrütteln

Es gibt Neuigkeiten in der Autovermietungsbranche. Das schnell wachsende dänische Mobilitäts-Start-up Oscar, dessen Gründer bereits mit Nordic Oil auf Erfolgstour gingen, haben inzwischen einen weiteren Markt erobert. Die Bedürfnisse heutiger Kunden fest im Blick, entwarfen sie ein Konzept, das den bisherigen Autovermietungen wie Sixt und Avis den Wind aus den Segeln nimmt. In Skandinavien wurde Oscar bereits zweimal von der dänischen Handelskammer als “Bestes E-Commerce-Start-up” ausgezeichnet, das dortzulande schon reichlich Früchte trägt.

Die Zahlen sprechen für sich

Oscar startete zu einer Zeit, in der der Autovermietungsmarkt durch die Gesundheitskrise stark in Mitleidenschaft gezogen war. Dennoch ist es dem Start-up gelungen, Marktanteile zu erobern und stetig weiter zu wachsen. Oscar.auto eröffnete in den letzten zwei Jahren in seinem Heimatland Dänemark mehr Mietstationen als seine bekannten deutschen Konkurrenten zusammen.

Inzwischen existieren über 250 Oscar Mietstationen in fünf verschiedenen Ländern, die gemeinsam ein jährliches Vermietungsvolumen von rund 20 Millionen vorweisen. Oscars Marktanteil beträgt in Dänemark bereits stolze 15 % bei der “Vermietung an Privatpersonen”. In Anbetracht dieser Zahlen ist der Eintritt des dynamischen Start-ups in den deutschen Markt nicht überraschend und von vielen hiesigen Autohändlern gern gesehen.

Neue Chancen für Autohändler

Autohändlern werden zusätzliche mögliche Einnahmen von bis zu 130.000 Euro jährlich in Aussicht gestellt, schließen sie sich Oscar als künftige Autovermieter an. Diejenigen, die sich bisher nur auf den Verkauf von Fahrzeugen konzentrierten, können in Kooperation mit dem Start-up in Zukunft auch Autos vermieten. Dies bietet sich vor allem für Leasingrückläufer oder Fahrzeuge an, die sich nur schwer verkaufen lassen.

Das Konzept und seine Vorteile

Oscars Konzept ist ebenso einfach wie effektiv. In Zusammenarbeit mit lokalen Autohändlern, die einige ihrer Fahrzeuge künftig zur Vermietung nutzen wollen, werden Kunden Ressourcen zur Verfügung gestellt, die bis dahin nicht genutzt werden konnten. Besonders in Gegenden, in denen sich aufgrund der Infrastruktur keine klassischen Autovermietungen niederlassen möchten, stehen auf diese Weise Mietautos zur Verfügung. Kunden sind nicht mehr darauf angewiesen, große Wege auf sich zu nehmen, um das gewünschte Fahrzeug zu erhalten.

Zudem sollen alle mit der Anmietung verbundenen Abläufe stark vereinfacht werden. Die Technologie, die Oscar hierfür nutzt, hilft Kunden und Händlern gleichermaßen, auf möglichst einfache Weise Vereinbarungen zu treffen und alle Geschäfte zügig und ohne unnötigen Aufwand abzuwickeln. Die hierdurch eingesparte Zeit schlägt sich in günstigen Preisen für die Kunden nieder und erlaubt es den Händlern zugleich, einen guten Zusatzverdienst zu erwirtschaften.