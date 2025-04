Von der Hochschule in die eigene Firma? Klappt am besten in München, Bayreuth und Leipzig.

Studierende in München, Bayreuth und Leipzig haben die besten Voraussetzungen, um mit einer Geschäftsidee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dies geht aus dem aktuellen Gründungsradar (PDF-Download) des Stifterverbandes hervor, der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Insgesamt hat sich die Unterstützung für Gründungsinitiativen an vielen Hochschulen in Deutschland verbessert.

Von der Hochschule in die eigene Firma – die beste Unterstützung finden Studierende dafür an Hochschulen in München, Bayreuth und Leipzig. Bundesweit hat sich das Gründungsklima an der Hochschule verbessert. Das zeigen die Zahlen des aktuellen Gründungsradars: Im Jahr 2023 gab es insgesamt 2.927 Unternehmen, die sich aus den Hochschulen heraus gegründet haben, im Jahr 2021 waren es 2.779.

Folgende Hochschulen zählen je nach Größe zu den führenden Institutionen in diesem Bereich:

Große Hochschulen mit mehr als 15.000 Studierenden

Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Universität des Saarlandes

Technische Universität München

Mittlere Hochschulen mit 5.000 bis 15.000 Studierenden

Universität Bayreuth

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH)

Hochschule Augsburg

Kleine Hochschulen mit weniger als 5.000 Studierenden

HHL Leipzig Graduate School of Management

PFH Private Hochschule Göttingen

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Die Ergebnisse zeigen: Die besten Hochschulen liegen in ihren Leistungen eng beieinander. Mit praxisnahen Lehrangeboten, gezielten Veranstaltungen und innovativen Programmen werden Studierende frühzeitig für das Unternehmertum sensibilisiert und profitieren von individuellen Beratungen.