Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 17. bis 23. März 2025

Aufgewacht und mitgemacht! Nicht nur die Knospen an den Bäumen sprießen, der Frühling ist auch für Gründer eine ideale Wachstumszeit. In diesem Sinne wünschen wir eine ergiebige Gründerwoche.

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 18. März 2025

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen euch Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Fit für die Unternehmensnachfolge: Nachfolge-Sprechtag

Frankfurt am Main / Online, 19. März 2025

Die Anlaufstelle Unternehmensnachfolge in Hessen bietet sowohl nachfolgesuchenden Unternehmen als auch an einer Betriebsübernahme Interessierten aus allen Branchen individuelle und kompetente Erstinformation rund um die Unternehmensübergabe.

Online-Sprechstunde „Nebenberuflich gründen“

Online, 19. März 2025

Nebenberuflich gründen: Was du vor dem Start wissen solltest.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Constructor Startup Accelerator | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2025

Startups in der Frühphase können sich für das umfassende Online-Programm der Entrepreneurship and Innovation Center der Constructor University bewerben, um in der dynamischen Welt von B2B SaaS, DeepTech und EdTech erfolgreich zu sein.

Innovationswettbewerb Smart City Challenge Leipzig 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. April 2025

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Bewirb dich für die Smart City Challenge Leipzig 2025 und gestaltet die Zukunft aktiv mit!

Gründungstipendium InnoStartWi 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. April 2025

Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

Investor Days Thüringen Edition X 2025: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 27. April 2025

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Hessischer Gründerpreis 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2025

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

