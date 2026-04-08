Wo Innovation auf Kapital trifft: Investor Days Thüringen 2026 suchen Start-ups

Innovative Geschäftsmodelle, ambitionierte Gründer:innen und Investor:innen auf der Suche nach neuen Investment Cases: Der Pitch Day der Investor Days Thüringen am 11. Juni in Erfurt bringt diese Akteur:innen zusammen. Start-ups können sich für einen Platz auf der Pitch-Bühne bewerben.

Seit dem Start im Jahr 2016 haben über 400 Start-ups und Wachstumsunternehmen

aus ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien die Möglichkeit genutzt, ihre

Innovationen auf der Pitchbühne zu präsentieren: Die nächste Ausgabe der „Investor Days Thüringen“ (IDT) findet am 11. Juni 2026 im Kontor Erfurt statt.

Die Veranstaltung wurde konzipiert, um Startups mit Investor:innen sowie weiteren Frühphasenfinanzierer:innen zu vernetzen. Ziel ist es, einen Einblick in Zukunftstechnologien zu bieten sowie viel Raum für Austausch zu öffnen. Registrierung und Anmeldung sind ab sofort möglich. Dafür treffen in Erfurt rund 200 Vertreter:innen aus dem deutschlandweiten Innovationsökosystem zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und Kooperationen und Investments zu ermöglichen.

Pitch Day bei den Investor Days Thüringen 2026

Beim Pitch Day der Investor Days Thüringen präsentieren Startups ihre Geschäftsmodelle vor Investor:innen, Finanzierungspartnern und der Innovationscommunity auf der Bühne und in der Innovationsarena. Der Fokus liegt dabei klar auf Kapitalzugang, Bewertung und Anschlussgesprächen. In kleinen 1:1-Matchings können die Startups, genauso, wie die Investor:innen ihre potenziellen neuen Geschäftspartner genauer kennenlernen. In den Community-Sessions ist viel Raum für Austausch und Vernetzung.

Start-ups, die ihre Geschäftsmodelle auf der Bühne und in der Innovationsarena vorstellen wollen, können sich bis zum 3. Mai bewerben. Mit der Zusage erhalten die Start-ups ein Pitch-Training, einen Stand in der Innovationsarena sowie einen kostenlosen Zugang zur Veranstaltung. Teilnehmende Investor:innen erhalten exklusive Informationen in Form von übersichtlichen One-Pagern über die präsentierenden Unternehmen.

Rund 20 Start-ups, die Kapital und Partner:innen für die Entwicklung ihrer innovativen Unternehmen suchen, präsentieren ihre Technologien auf der Bühne im Kontor Erfurt.

Neben Startups aus Thüringen und Deutschland präsentieren sich bei den Investor Days Thüringen auch erfolgsversprechende Projekte aus dem Thuringian Regional Innovation Program (TRIP), dem Accelerator Programm der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen.

Der Eintritt für die Investor Days Thüringen ist 2026 kostenfrei. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es hier.