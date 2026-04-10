Jede achte Arbeitsstunde unbezahlt: Bürokratie kostet Freelancer Zeit und Umsatz

Daten von freelancermap zeigen, wie stark administrative Pflichten die Produktivität von Selbstständigen beeinträchtigen und welches wirtschaftliche Potenzial dadurch verloren geht.

Freelancer arbeiten flexibel, digital und projektorientiert. Doch ein erheblicher Teil ihrer Arbeitszeit fließt nicht in bezahlte Kundenprojekte, sondern in Verwaltung und Bürokratie. Laut dem Freelancer-Kompass 2026, der größten Befragung von Freelancern im deutschsprachigen Raum, sind zwölf Prozent der gesamten Arbeitszeit nicht abrechenbar. Damit geht wertvolle Produktivzeit verloren. Das hat direkte finanzielle Folgen für Selbstständige.

Wie viel unbezahlte Arbeit entsteht

Ausgehend von einer 40-Stunden-Woche entsprechen zwölf Prozent rund 4,8 Stunden pro Woche, die nicht in Rechnung gestellt werden können, also mehr als ein halber Arbeitstag. Hochgerechnet auf den durchschnittlichen Stundensatz von Freelancern von etwa 100 Euro ergibt das ein potenzielles Umsatzvolumen von rund 480 Euro pro Woche. Pro Monat summiert sich dieser Betrag auf 2.080 Euro, pro Jahr bereits auf 24.960 Euro, die theoretisch für bezahlte Projektarbeit zur Verfügung stünden.

Im Freelancer-Kompass 2026 geben 49 Prozent der Befragten an, dass Bürokratie ein zentraler Grund für diese nicht abrechenbare Zeit ist. Jeder Vierte nennt Bürokratie sogar als eine der größten Herausforderungen. 35 Prozent erklären zudem, dass eine Festanstellung aufgrund der geringeren administrativen Belastung für sie weiterhin attraktiv erscheint.

Bürokratie und ihre wirtschaftlichen Folgen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verursacht Bürokratie in Deutschland jährlich rund 62,5 Milliarden Euro Kosten für Unternehmen. Ein Teil dieser Ausgaben fließt in Dienstleistungen zurück, unter anderem auch an Freelancer. Gleichzeitig stellt Bürokratie einen erheblichen Produktivitätsfaktor dar, der Innovationskraft und Wachstum hemmt.

Was sich ändern müsste

Die Kritik an den bestehenden Strukturen spiegelt sich auch in aktuellen Daten aus dem Freelancer-Kompass 2026 wider. Auf die Frage „Welche bürokratischen Anforderungen belasten Sie in Ihrer Selbstständigkeit am meisten?“ nannten 52 Prozent der Befragten Steuererklärungen, 42 Prozent Buchhaltung und 37 Prozent Verträge sowie rechtliche Formalitäten. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Selbstständige nicht einzelne Vorschriften als Problem empfinden, sondern die Summe administrativer Pflichten, die projektbasiertes Arbeiten mit wechselnden Auftraggebern erschweren.