Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 13. bis 19. April 2026
Aufgewacht und mitgemacht! Nicht nur die Knospen an den Bäumen sprießen, der Frühling ist auch für Gründer eine ideale Wachstumszeit. Auf jeden Fall gibt es genug Input in dieser Woche. In diesem Sinne wünschen wir eine ergiebige Gründerwoche.
Female Founders Coffee Club #Vol. 58 | Bremen
Bremen, 13. April 2026
Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.
Erfolgreich starten
Getting Things Done: Richtig gutes Selbstmanagement für Gründer*innen!
Online, 13. April 2026
In dieser Sprechstunde zum Thema Selbstmanagement erfährst du, wie du effektiv deine Zeit und Ressourcen planen kannst.
Ordnung im Kopf ist Ordnung im (Berufs-)Leben
Online-Sprechstunde „Nebenberuflich gründen“
Online, 14. April 2026
Nebenberuflich gründen: Was du vor dem Start wissen solltest.
Vorbereitung ist alles
Online-Gründungsseminar „Start up Now!“
Online, 15. April 2026
Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.
Das Wichtigste zuerst
Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“
Online, 16. April 2026
Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen, ist aber gar nicht schwer. Weorauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erfährst du in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.
Keine Angst vor vielen Zahlen
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
Gründungstipendium InnoStartWi 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 20. April 2026
Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.
Mehr Infos
Investor Days Thüringen 2026: Startup Pitch | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 3. Mai 2026
Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.
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ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026
In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.
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24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026
Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.
Mehr Infos
Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026
Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.
Mehr Infos
Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026
Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.
Mehr Infos
KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026
Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.