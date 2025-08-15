Im Schnitt haben Startups in Deutschland 13 Beschäftigte: Drei Viertel rechnen in diesem Jahr mit steigenden Mitarbeiterzahlen.

Zuletzt viele Stellen abgebaut – jetzt wollen Startups aber wieder einstellen

Die zuletzt schwierige konjunkturelle Lage hatte auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze bei Startups. Im Schnitt zählen sie aktuell 13 Beschäftigte, vor einem Jahr waren es noch 15.

Allerdings sieht die Entwicklung in diesem Jahr wieder anders aus. Im Durchschnitt sind bei jedem Startup zwei Stellen vakant. Das sind Ergebnisse einer Befragung von 152 Tech-Startups im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

„Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit ging an vielen Startups nicht spurlos vorbei. Jetzt stehen die Zeichen auch bei den Beschäftigtenzahlen wieder auf Wachstum“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.

Die große Mehrheit der Gründerinnen und Gründer ist zuversichtlich, was die Beschäftigungsentwicklung im laufenden Jahr angeht. Drei Viertel (75 Prozent) rechnen damit, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2025 steigt, gerade einmal 2 Prozent rechnen mit einem Rückgang.