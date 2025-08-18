Immerhin: Es gibt einen offiziellen Welttag für humanitäre Hilfe (19. August). Das hat sich die UNO ja schön ausgedacht. Noch schöner wäre es freilich, wenn jeder Tag ein Welttag für humanitäre Hilfe wäre. Weil der Einzelne gar nicht so viel Großes machen muss, um denen zu helfen, die Not leiden. Das geht zum Beispiel auch beim nachhaltigen Gründen …

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 18. bis 24. August 2025

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 19. August 2025

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen euch Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

„Women Connect & Network“ Leipzig | August 2025

Leipzig, 20. August 2025

Komm vorbei und triff inspirierende Frauen, die deine Leidenschaft für Wirtschaft und Kreativität teilen!

Alles ganz easy

Pitch Club Developer Edition #223 | Frankfurt 2025

Frankfurt am Main, 21. August 2025

Du bist Softwareentwickler, Data Scientist oder IT-Consultant (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hier bewerben sich Unternehmen und Startups um dich!

Entwickler gesucht

She Starts Now! | Bremen 2025

Bremen, 22. August 2025

Bereits zum vierten Mal finden wir für She Starts Now! in großer Runde zusammen, um den Themen einen Raum zu geben, über die wir öfter offen sprechen sollten.

Leinen los!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Jumpp Inspire Award 2025

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

