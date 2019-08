herCareer bringt mehr Gründerinnen in die deutsche Startup-Szene

Die Karriere- und Networking-Messe herCareer richtet sich speziell an Frauen und will am 10. und 11. Oktober 2019 in München Teilnehmerinnen mit renommierten Vorbildern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft vernetzen. Bei herCareer können angehende Gründerinnen von etablierten erfolgreichen Gründerinnen lernen – und zwar in Gesprächen auf Augenhöhe.

Mehr als 450 Role Models sowie mehr als 220 Aussteller und Partner sind auf der herCareer präsent und gewähren Insights im Rahmen der rund 300 MeetUps & Talks, bei denen Insider, Role Models und Expert*innen für den persönlichen Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen.

Die Karrieremesse, die alle Aspekte einer weiblichen und familiären Karriereplanung berücksichtigt, stellt attraktive Arbeitgeber vor, die Chancengleichheit fördern und Frauen ins Management befördern. Zudem wird die Messe ergänzt um zahlreiche Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Weiterbildungsmöglichkeiten und selbstverständlich zu Angeboten rund um die Gründung & Unternehmertum.

Männliche Gründer und Gründerteams sind eingeladen auf der herCareer ihr Startup sowie den Bereich und die Aufgaben vorzustellen, für die sie eine Mitgründerin suchen. Die Bewerbungsfrist für die Mitgründerinnen-Suche endet Mitte August.

Ein besonderer Fokus wird auch auf die Themenbereiche Finanzen, Geld und Vorsorge gelegt. Außerdem stellen Unternehmen bei den Future Talks vor, an welchen Innovationen sie arbeiten und wie sie Digitalisierung und New Work vorantreiben. Und über das Format Innovation Lab präsentieren sie ihre Hubs, Acceleratoren und Inkubatoren.

In über 60 Vorträgen, Diskussionen und Keynotes profitieren die Teilnehmenden von den Erfahrungsberichten renommierter Persönlichkeiten wie zum Beispiel Sabrina Spielberger, Gründerin von digidip, einem Unternehmen, das sich auf automatisierte Content-Monetarisierung und Performance-Analyse spezialisiert, Wolf Lotter, Wirtschaftspublizist und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins brand eins, oder auch Gisela Maria Freisinger, Autorin beim manager magazin.