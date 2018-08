50 deutsche Tech-Startups hatten sich für das Programm des German Accelerator Tech beworben: 13 junge Unternehmen aus den Bereichen AI, AR, Gaming, Video, Robotics und Software Solutions werden ab Oktober im Silicon Valley und in New York ihre US-Expansion starten.

i2x, uberall, quantilope & Co.: German Accelerator Tech holt 13 Startups ins Silicon Valley und nach New York

„Als vom Wirtschaftsministerium gefördertes Programm ist es unser Antrieb, wieder ein deutsches, globales Unternehmen zu schaffen. Was hier dann auch Arbeitsplätze fördert und den lokalen Markt stärkt. Und das geht nur, wenn man Vertrieb und unser Know-how in die ganze Welt exportiert. Da helfen wir“, erklärt Company Scout Konstantin Krauss die Ziele des German Accelerator Tech.

Ob das neue deutsche Unicorn Celonis, das 2013 mit dem German Accelerator Tech im Silicon Valley startete, New York Alumni My Postcard, oder N26: Mehr als 160 Alumni-Unternehmen durchliefen das seit 2012 existierende Förderprogramm, das Zugang zu mehr als 150 Mentoren und einem umfassenden Netzwerk vor Ort bietet. An die Erfolge anknüpfen wollen die neuen Startups der „Class of Winter 2018“: Für das Silicon Valley konnten sich i2x, Nestpick, metoda, eyecandylab, COMPREDICT, is it fresh und MegaDev qualifizieren. Nach New York gehen uberall, micropsi industries, quantilope, Contentflow, TerminApp (Timify) und Chatchamp.

Als mehrfacher Silicon Valley Entrepreneur, Mentor und Jurymitglied des Programms betonte Ram Srinivasan: „Innovationskraft, Deep Technology Expertise und unternehmerischer Spirit waren stark ausgeprägt. Aus einer erneut extrem talentierten Bewerbungsrunde haben wir die nächste Generation spannender deutscher Startups für den German Accelerator Tech ausgewählt, der bekannt dafür ist, Unternehmen aus Deutschland heraus zu skalieren.“

Thomas Fandrich wird das US-Geschäft seiner Firma quantilope in New York aufbauen: „Wir freuen uns sehr, Zugang zu den herausragenden Mentoren, dem Expertenwissen und der Expertise des German Accelerator Tech zu bekommen. So können wir effektiv und effizient in die USA skalieren.“

Michael Brehm, i2x-Gründer und Serial Entrepreneur (StudiVZ, DailyDeal und Brands4Friends): „Wir wollen eine globale Firma sein, die die Mensch-zu-Mensch Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden revolutioniert. Mit dem German Accelerator Tech haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite. So können wir Fehler bei der US-Expansion vermeiden, unsere US-Strategie schärfen und potentielle Kunden und Partner akquirieren.“

Das sind die Teilnehmer des German Accelerator Tech (Class of Winter 2018)

Silicon Valley

i2x (aus Berlin) bietet Echtzeit Kommunikationsanalyse und Coaching, mit denen Unternehmen dank AI ihre Daten nutzen können, um zu verstehen, wann ihre Kunden kaufen und was sie zufrieden macht.

bietet Echtzeit Kommunikationsanalyse und Coaching, mit denen Unternehmen dank AI ihre Daten nutzen können, um zu verstehen, wann ihre Kunden kaufen und was sie zufrieden macht. Nestpick (aus Berlin) i st die größte Such-Plattform für mittel- bis langfristige Vermietungen (möblierte Wohnungen).

st die größte Such-Plattform für mittel- bis langfristige Vermietungen (möblierte Wohnungen). metoda (aus München) : Mit dem AMS Optimiser von metoda erreichen Marken und Produkte maximale Sichtbarkeit auf Amazon – datengesteuert und kosteneffizient. AI optimiert AMS-

Kampagnen automatisch rund um die Uhr.

: Mit dem AMS Optimiser von metoda erreichen Marken und Produkte maximale Sichtbarkeit auf Amazon – datengesteuert und kosteneffizient. AI optimiert AMS- Kampagnen automatisch rund um die Uhr. eyecandylab (aus München) transformiert, wie die Welt Videoinhalte konsumiert. Das Startup bietet eine revolutionäre AR-Lösung für Broadcaster und Content-Produzenten, die ihren linearen Videoinhalten eine interaktive Komponente hinzufügen.

transformiert, wie die Welt Videoinhalte konsumiert. Das Startup bietet eine revolutionäre AR-Lösung für Broadcaster und Content-Produzenten, die ihren linearen Videoinhalten eine interaktive Komponente hinzufügen. COMPREDICT (aus Darmstadt) bietet eine Software zur Lastüberwachung und Lebenszeitvorhersage von Fahrzeugkomponenten.

bietet eine Software zur Lastüberwachung und Lebenszeitvorhersage von Fahrzeugkomponenten. is it fresh (aus Aachen) schafft durch Smart Packaging eine direkte Beziehung zwischen verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette. Frische verfolgen. Digital.

schafft durch Smart Packaging eine direkte Beziehung zwischen verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette. Frische verfolgen. Digital. MegaDev (aus München) bietet eine All-in-One Software-Lösung, um Singleplayern mit dem „MegaTrainer“ Cheats und Trainer für fast jedes PC-Game anzubieten.

New York

uberall (aus Berlin) stellt sicher, dass Unternehmen in allen relevanten Verzeichnissen, mobilen Apps, Karten und GPS-Geräten mit konsistenten Profildaten, Fotos und Beschreibungen gefunden werden. Echtzeit-Benachrichtigungen von Bewertungen oder Nachrichten auf den

verschiedenen Plattformen ermöglichen eine bessere Kunden-Kommunikation.

stellt sicher, dass Unternehmen in allen relevanten Verzeichnissen, mobilen Apps, Karten und GPS-Geräten mit konsistenten Profildaten, Fotos und Beschreibungen gefunden werden. Echtzeit-Benachrichtigungen von Bewertungen oder Nachrichten auf den verschiedenen Plattformen ermöglichen eine bessere Kunden-Kommunikation. micropsi industries (aus Berlin) entwickelt eine Software, die es Robotern ermöglicht, sich selbstständig neuen Situationen anzupassen.

entwickelt eine Software, die es Robotern ermöglicht, sich selbstständig neuen Situationen anzupassen. quantilope (aus Hamburg) bietet Insights auf Knopfdruck. Alle Vorteile der klassischen Marktforschung in nur einem Tool.

bietet Insights auf Knopfdruck. Alle Vorteile der klassischen Marktforschung in nur einem Tool. Contentflow (aus Berlin) bietet eine Software zur Einrichtung professioneller Video-Livestreams.

bietet eine Software zur Einrichtung professioneller Video-Livestreams. TerminApp (aus München) bietet ein All-in-One-Online-Terminplanungssystem, TIMIFY.

bietet ein All-in-One-Online-Terminplanungssystem, TIMIFY. Chatchamp (aus München) bietet Messenger-Marketing für E-Commerce.