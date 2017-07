International wie nie zuvor: Startupnight 2017 holt Gründer von sechs Kontinenten nach Berlin

„Think Big“ lautet das Motto Startupnight 2017 – einem der größten Startup-Events Europas. AM 8. September 2017 geht es in Berlin bereits in die fünfte Runde. Mit der Vision, internationale Startups und innovative Konzerne zusammenzubringen und zu vernetzen, erhalten mehr als 5.000 Teilnehmer einen Einblick in die Geschäftsmodelle und Produkte von über 250 Startups weltweit. Erstmals überhaupt bei einer Gründerkonferenz nehmen Jungunternehmen aus allen sechs bewohnten Kontinenten der Erde (Europa, Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika und Afrika) teil.

Globale Perspektiven für Startups

„Durch die große Internationalität ergeben sich neue Perspektiven und Netzwerke, die den Startups helfen, ihre Produkte noch besser zu machen und erfolgreich zu wachsen“, erklärt Cem Ergün-Müller, Gründer und Veranstalter der Startupnight. Die Besucher können sich sich von neuen Trends und Entwicklungen in den Bereichen Mobilität, Energie, Kommunikation, Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality, Health, Fintech und vielen weiteren Industrien und Technologien inspirieren lassen.

Die Startupnight bietet den Startups und Besuchern eine Plattform, sich über aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen auszutauschen, Geschäftspartner und erfolgreiche Jungunternehmen aus der ganzen Welt kennenzulernen und sich vor allem mit Investoren und etablierten Konzernen zu vernetzen. Sei es beim hochkarätigen Konferenzprogramm mit Keynotes, Panel-Diskussionen, Fireside Chats und Workshops oder bei der Ausstellung in einer der vier Locations der Hauptpartner Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Volkswagen und Microsoft.



Erste bestätigte Speaker sind

Prof. Dr. Gunter Dueck (Autor & Philosoph, ehemals IBM Deutschland)

Johann Jungwirt (Chief Digital Officer, Volkswagen AG)

Julian Riedlbauer (Partner GP Bullhound)

Anvita Mudkani (Investment Manager, IBB Beteiligungsgesellschaft)

Startupnight 2017: Klarer Fokus auf Gründer

Die Startupnight wird gemeinsam von der Deutschen Telekom, Volkswagen, E.ON, der Deutschen Bank, Berlin Partner (Wirtschaft und Technologie) sowie der Investitionsbank Berlin organisiert und finanziert sich ausschließlich durch Partnerschaften. „Damit stehen bei der Startupnight allein die Startups im Fokus und nicht der kommerzielle Erfolg von uns Veranstaltern. Wir bieten eine einzigartige Plattform für Startups aus aller Welt und großen internationalen Unternehmen“, spezifiziert Cem Ergün-Müller.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten, würden zusätzlich Rekrutierungsmöglichkeiten angeboten. Die Veranstaltung unterstütze die Startups dabei, die nächste Entwicklungsphase zu erreichen. Der Fokus läge auf Wachstum durch Partnerschaften und Internationalisierung, sowie Finanz- und Investitionsmöglichkeiten. Ein spezielles Zielgruppen-Förderprogramm (Konferenz, Workshops, Investor Speed-Dating, Live-Pitches etc.) soll die Startup-Ausstellung komplettieren.