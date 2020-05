Investforum Pitch-Day 2020: Bewerbungsphase für Startups gestartet

Bis zum 31. Juli 2020 können sich Startups für eine Teilnahme am Investforum Pitch-Day bewerben. Dieser findet am 24. September 2020 im Jahrtausendturm in Magdeburg statt.

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, fünf Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen. Bis zum 31. Juli ist die Online-Bewerbung für alle Jungunternehmer*innen offen, die einen Kapitalbedarf von 50.000 bis fünf Millionen Euro haben und deren Gründung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren werden ein Kurzprofil sowie ein aussagekräftiges Pitch-Deck benötigt.

Eine fachkundige Jury wählt im August aus allen Einreichungen die 25 besten Startups aus, auf die ein persönliches Coaching für das Pitch-Deck und ihre Präsentation vor den Investoren warten. Neben den fünfminütigen Pitches wird es 1-to1-Speedmatchings sowie eine begleitende Startup-Messe geben, die genügend Raum zum Netzwerken und zum Austausch bieten. Die Teilnahme ist für Startups kostenfrei. Investoren können sich online eines der 100 limitierten Tickets sichern.

Tagsüber dreht sich alles um die Startups und die Pitches. Am Abend öffnet sich die Veranstaltung auch für Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und lädt zum traditionellen Networking ein. Als besonderes Highlight wird ein Preis in Höhe von 2.500 Euro an das überzeugendste Startup vergeben.

Der Investforum Pitch-Day findet 2020 zum zwölften Mal in Sachsen-Anhalt statt. Seit Beginn im Jahr 2009 konnten mehr als 300 Startups betreut und rund 70 Millionen Euro vermittelt werden. Sollte der Pitch-Day in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 nicht wie geplant durchgeführt werden können, wird das Event neue Wege gehen und erstmalig digital stattfinden.

Weitere Informationen zum Investforum Pitch-Day und die Bewerbungsformulare gibt es hier.