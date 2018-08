Jetzt bewerben: Business Angels nehmen wieder Startups unter ihre Fittiche

Auch in diesem Jahr können Startups auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT, 12. und 13. Oktober 2018) ihr Geschäftskonzept vor Business Angels und dem Messepublikum vorstellen. Gründerinnen und Gründer erläutern in sieben Minuten ihre Geschäftsidee. Die besten Konzepte erhalten ein Coaching zur Weiterentwicklung der Idee beziehungsweise des Unternehmens.

Das Erfolgsformat SpeedDating wird von der deGUT in Kooperation mit dem Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstaltet. Nadine Matthias, Projektleiterin der deGUT des Landes Berlin, über die fruchtbare Zusammenarbeit: „Die Begleitung durch Business Angels ist eine tolle Möglichkeit, um Projekten, die in den Startlöchern stehen, zum Durchbruch zu verhelfen. Daher freuen wir uns, dass sich auch in diesem Jahr Unternehmen beim SpeedDating präsentieren können und wir dank des BACB den deGUT-Besucherinnen und -Besuchern damit ein weiteres Highlight bieten.“

Oliver Kirbach, Vorstandsmitglied des BACB, erläutert, wie wichtig das SpeedDating für die Startups ist: „Das SpeedDating 2018 steht unter dem Motto ‚Gemeinsam können wir mehr erreichen’. Zusammen mit der BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg und der BACB Beteiligungsgesellschaft bieten wir den Gründern dieses Jahr eine noch größere Bühne. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für das BACB Matching Event und darf vor unseren Business Angels und der BACB Beteiligungsgesellschaft präsentieren.“

Die Online-Bewerbung für das SpeedDating ist noch bis zum 8. September hier möglich. Aus allen Bewerbungen werden fünf Startups ausgewählt, die sich auf der deGUT präsentieren. Die überzeugendsten drei von ihnen erhalten professionelle Begleitung durch Business Angels.

Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12. und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich in der Arena in Berlin-Treptow rund um Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen können.