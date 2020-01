Mutige und innovative Gründer gibt es nicht nur in den Metropolen – Altmaier launcht Videoreihe “Gründen in Deiner Region”

5 / 5 ( 2 )

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier findet, dass Politik und Wirtschaft mit der Gründungsoffensive “GO!” ein “kraftvolles Zeichen für mehr Gründungen in Deutschland” gesetzt haben. “Mir ist es dabei besonders wichtig, die Leistungen und das hohe persönliche Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer anzuerkennen. Das hat mich auch bei den Regionalkonferenzen der Gründungsoffensive in Saarbrücken, Rottweil, Chemnitz und Bonn sehr beeindruckt. Wir wollen sichtbar machen, dass es nicht nur in den Metropolen, sondern in allen Regionen Deutschlands viele mutige und innovative Menschen gibt, die dort ausgezeichnete Unternehmen hervorgebracht haben.”

Die Videoreihe “Gründen in Deiner Region – Gut für Dich. Gut für Deutschland” stellt 24 Regionen vor. Seit Mitte Januar werden jeweils drei Videos pro Woche veröffentlicht. Die Videos beleuchten jeweils die Vorgründungsphase (Gründungen an den Start bringen), die eigentliche Gründungsphase (als GründerIn aktiv werden) oder die Nachgründungsphase (zum Unternehmen wachsen) und die damit zusammenhängenden Herausforderungen. Die Videoreihe als Teil der Gründungsoffensive “GO!” wurde fachlich vom RKW-Kompetenzzentrum konzipiert.

Lesetipp: Schon seit einiger Zeit portraitiert auch Gründerküche einzelne Gründerregionen, vor allem jene jenseits der großten Gründerszenen. Schaut mal hier: Gründen in deiner Stadt!

Mit der breit angelegten Gründungsoffensive “GO!” will das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen mit der Wirtschaft zusätzliche Impulse geben, zum Gründen ermutigen und den Gründer- und Unternehmergeist in Deutschland stärken. Dazu gehört auch Gründerinnen und Gründer und diejenigen, die sie bei der Unternehmensgründung unterstützen, sichtbar zu machen: Vorbilder machen Mut!