Sonne und Wind: Startup NeoVenti wälzt Energieversorgung um

BayStartUP zeichnete in Nürnberg die besten Startups im Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2019 aus. Sieger in der finalen Wettbewerbsphase 3 ist das Startup NeoVenti aus Diespeck. Das Gründerteam überzeugte die Jury im Finale mit seinem System zur dezentralen Energieversorgung mithilfe neuartiger Windwalzen, die an Gebäudedächer angebracht werden. Sie nutzen die regenerativen Energieträger Wind und Sonne zur umweltfreundlichen Energieerzeugung.

Den zweiten Platz belegt VITAS. Das Startup entwickelt einen intelligenten Sprachassistenten auf Basis von Künstlicher Intelligenz (Deep Learning), der für Unternehmen telefonische Kundenanfragen beantworten soll. Den dritten Platz erreicht Syncosmo. Die Premium-Kosmetikprodukte des Teams zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Farben auf Basis eines mathematischen Ansatzes für jeden Hauttyp individuell ausgewählt werden. Das Finale im Businessplan Wettbewerb Nordbayern war mit insgesamt 22.500 Euro dotiert.

Dr. Carsten Rudolph, Geschäftsführer von BayStartUP, sagte: “Der diesjährige Businessplan Wettbewerb Nordbayern hat wieder bewiesen, wie breit die Startup-Szene in Nordbayern aufgestellt ist. Die im Finale nominierten Startups nutzen hochmoderne Technologien und Verfahren, um ihre Geschäftsmodelle umzusetzen. Die Gründer adressieren dabei oftmals Herausforderungen, die für unsere Zukunft elementar sind – von Klima bis Kommunikation. Das Siegerteam von NeoVenti ist dafür ein gutes Beispiel.”

Dr. Otto Beierl, Vorstandschef der LfA Förderbank Bayern, ergänzte: “Den Siegern im Businessplan Wettbewerb Nordbayern gratuliere ich zu Ihren großartigen Ideen! Damit gestalten Sie aktiv die Zukunft der bayerischen Wirtschaft. Für den nachhaltigen Erfolg eines Projekts ist natürlich auch eine passende Finanzierung notwendig. Damit gute Geschäftskonzepte nicht am Geld scheitern, unterstützt die LfA Gründer mit Förderkrediten, Risikoübernahmen und Venture Capital. So finanziert werden aus engagierten Startups von heute erfolgreiche Unternehmer von morgen.”

Die Sieger im Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2019 im Überblick.

Platz 1: NeoVenti GmbH (Technologien, Energie)

NeoVenti aus Diespeck bei Neustadt a. d. Aisch möchte die Lücke zwischen Windanlagen und Photovoltaikanlagen mit einer neuen Form der Energieerzeugung mittels Windenergie schließen. Der Pilot der innovativen Kleinwindanlage des Startups nutzt sowohl Wind- als auch Sonnenenergie zur dezentralen Energieversorgung. Die Idee: Windwalzen, angebracht an Gebäudekanten von Flachdächern. Hier herrscht eine höhere Windgeschwindigkeit als in der Umgebung, die Lösung nutzt die Aufwinde an der Fassade und der Überströmung der Dachkante. Selbst bei starken Windgeschwindigkeiten ist eine Abschaltung nicht erforderlich. Im Gegensatz zu Windrädern können industrielle Nutzer mehrere Windwalzen auf engem Raum – zum Beispiel auf Produktions- oder Lagerhallen – direkt nebeneinander einsetzen. Damit existiert erstmals eine skalierbare Lösung für die Nutzung dieser Form der Windenergie. Integrierte Photovoltaikflächen maximieren die regenerative Energiegewinnung.

Platz 2: VITAS GmbH (Kommunikationstechnologie, Software/KI)

Das Team von VITAS aus Nürnberg entwickelt einen intelligenten Sprachassistenten auf Basis von Künstlicher Intelligenz (Deep Learning). Er soll für Unternehmen telefonische Kundenanfragen beantworten. Im Gegensatz zu heutigen Systemen müssen Anrufer keine Tasten drücken. Sie führen stattdessen einen Dialog, der sich wie ein Gespräch mit einer realen Person anfühlt. Die Verarbeitung wiederkehrender Standardanfragen (z. B. Terminverwaltung) erfolgt autonom und ist in bestehende Branchenlösungen integrierbar. Zum Portfolio gehören eine Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen sowie maßgeschneiderte Lösungen für Konzerne und Call-Center.

Platz 3: Syncosmo GmbH (Kosmetik, Produktion und Handel)

Syncosmo aus Fürth entwickelt und produziert Kosmetikprodukte im Premium-Segment mit eigenen Produktionsanlagen in Deutschland. Die erste Eigenmarke ist bereits am Markt erhältlich und wird unter dem Namen “CONE – Professional Make-up” vertrieben. CONE bietet eine große Produkt- und Farbauswahl von innovativen Make-up-Produkten für Visagisten, Endkunden und Händler. Farben mit über 100 Nuancen können erstmals nach einem exakten mathematischen Ansatz ausgewählt werden. Beratern und Verkäufern ist es damit möglich, Kunden für ihre Hautfarbe ein genau passendes Produkt zu empfehlen.