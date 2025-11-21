Black Week lohnt sich doppelt: BuchhaltungsButler kombiniert Wechselbonus mit Startup-Deal

Junge Unternehmen profitieren von besonders günstigen Konditionen: Die Buchhaltungssoftware BuchhaltungsButler bietet zur Black Week einen 75 Euro-Wechselbonus und kombiniert das Angebot mit dem Startup-Deal.

Mit der Kombination aus Wechselbonus und Startup-Tarif macht BuchhaltungsButler während der Black Week ein fast schon unverschämt günstiges Angebot für junge Unternehmen und Nutzer:innen, die ihre Buchhaltungssoftware wechseln möchten.

Black Week Deal: Jetzt 75 Euro Wechselbonus sichern!

BuchhaltungsButler startet in der kommenden Woche mit einem umfangreichen Black-Week-Angebot. Vom 24. bis 28. November erhalten Neukund:innen beim Abschluss eines Jahresplans einen Wechselbonus von 75 Euro. Der Anbieter der preisgekrönten Buchhaltungssoftware garantiert dafür eine einfache Datenübernahme.

Für junge Unternehmen gibt es ein zusätzliches Angebot: Der reguläre Startup-Deal bleibt auch während der Aktionswoche bestehen und lässt sich mit dem Black-Week-Wechselbonus kombinieren. Startups nutzen BuchhaltungsButler in den ersten sechs Monaten für nur fünf Euro monatlich und erhalten ein kostenloses Onboarding im Wert von 99,95 Euro. Gleichzeitig sichern sie sich bei Buchung eines Jahresplans im Aktionszeitraum den 75-Euro-Bonus – ein doppelter Vorteil für frische Gründungen.

BUCHHALTUNGSBUTLER FÜR START-UPS: JETZT DOPPELT SPAREN

Voraussetzung für den Doppel-Deal ist, dass das Unternehmen innerhalb der letzten 24 Monate gegründet wurde. Die Registrierung erfolgt über den speziellen Startup-Link. Nach erfolgreicher Prüfung stellt BuchhaltungsButler einen individuellen Buchungslink bereit. Der Wechselbonus kann anschließend direkt in der Software über ein Pop-up angefordert werden.