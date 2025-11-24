Huch. Da neigt sich das Jahr doch tatsächlich schon wieder dem Ende entgegen. Am Sonntag brennt die erste Kerze auf dem Adventskranz, Plätzen und Lebkuchen sind Vorboten der alljährlichen Völlerei zur Weihnachtszeit. Bevor du dir den Bauch vollschlägst, kannst du noch mal an schlanke Startups denken: Denn gründen geht auch ganz gut, wenn man nicht zu viel Ballast mit sich rumschleppt.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 24. bis 30. November 2025

Getting Things Done: Richtig gutes Selbstmanagement für Gründer*innen!

Online, 25. November 2025

In dieser Sprechstunde zum Thema Selbstmanagement erfährst du, wie du effektiv deine Zeit und Ressourcen planen kannst.

Ordnung im Kopf ist Ordnung im (Berufs-)Leben

Gründergrillen Stuttgart November 2025

Stuttgart, 26. November 2025

Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.

Es geht nicht nur um die Wurst

„Der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit“ Bremen | November 2025

Bremen, 27. November 2025

Du planst deine Selbstständigkeit in Teilzeit? Hier bekommst die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nebenbei, aber richtig

FuckUpNight – Aus Fehltritten werden Fortschritte | Dresden 2025

Dresden, 27. November 2025

Sei dabei, wenn Gründer:innen zeigen, wie aus Stolpersteinen wertvolle Erfahrungen werden!

Aufstehen, weitermachen

Unternehmerinnen-Stammtisch Bremerhaven | November 2025

Bremerhaven, 27. November 2025

Netzwerkversanstaltung mit Impulsreferat und offenem Austausch.

Erfolg darf kein Zufall sein

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. November 2025

Der Deutsche Gründerpreis zeichnet Menschen aus, die sich trotz aller Risiken nicht scheuen, Visionen in Businesspläne und Ideen in Unternehmungen zu verwandeln.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

