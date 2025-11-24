Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 24. bis 30. November 2025
Huch. Da neigt sich das Jahr doch tatsächlich schon wieder dem Ende entgegen. Am Sonntag brennt die erste Kerze auf dem Adventskranz, Plätzen und Lebkuchen sind Vorboten der alljährlichen Völlerei zur Weihnachtszeit. Bevor du dir den Bauch vollschlägst, kannst du noch mal an schlanke Startups denken: Denn gründen geht auch ganz gut, wenn man nicht zu viel Ballast mit sich rumschleppt.
Getting Things Done: Richtig gutes Selbstmanagement für Gründer*innen!
Online, 25. November 2025
In dieser Sprechstunde zum Thema Selbstmanagement erfährst du, wie du effektiv deine Zeit und Ressourcen planen kannst.
Ordnung im Kopf ist Ordnung im (Berufs-)Leben
Gründergrillen Stuttgart November 2025
Stuttgart, 26. November 2025
Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.
Es geht nicht nur um die Wurst
„Der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit“ Bremen | November 2025
Bremen, 27. November 2025
Du planst deine Selbstständigkeit in Teilzeit? Hier bekommst die Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Nebenbei, aber richtig
FuckUpNight – Aus Fehltritten werden Fortschritte | Dresden 2025
Dresden, 27. November 2025
Sei dabei, wenn Gründer:innen zeigen, wie aus Stolpersteinen wertvolle Erfahrungen werden!
Aufstehen, weitermachen
Unternehmerinnen-Stammtisch Bremerhaven | November 2025
Bremerhaven, 27. November 2025
Netzwerkversanstaltung mit Impulsreferat und offenem Austausch.
Erfolg darf kein Zufall sein
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
Deutscher Gründerpreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 13. November 2025
Der Deutsche Gründerpreis zeichnet Menschen aus, die sich trotz aller Risiken nicht scheuen, Visionen in Businesspläne und Ideen in Unternehmungen zu verwandeln.
Mehr Infos
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
Mehr Infos
DGNB Sustainability Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026
Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.
Mehr Infos
Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026
Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.