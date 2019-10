Startup Trendreport hebt Stärken regionaler Startup-Hotspots hervor

Der Bundesverband Deutsche Startups e.V. und die Statista GmbH veröffentlichen ab sofort gemeinsam den Startup Trendreport. Der Trendreport präsentiert neue Zahlen und spezifischere Zusammenhänge auf Basis der jährlich erhobenen Daten zum Deutschen Startup Monitor (2018) und ermöglicht zusätzliche Einblicke in die Bedingungen des deutschen Startup-Ökosystems, etwa auf regionaler Ebene und im Vergleich zwischen den Regionen. Künftige Startup Trendreporte werden unter anderem die Themen Finanzierung, Kapital sowie Kooperationen aufgreifen.

Der aktuelle Startup Trendreport zeigt, dass regionale Startup-Ökosysteme ihre Stärken nutzen müssen: Vor allem die Startups in Süd- und Westdeutschland zeichnen sich durch einen starken Fokus auf B2B-Kunden (München ist mit 75 Prozent Umsatzanteil B2B-Hauptstadt in Deutschland) und die häufige Einbindung in regionale Cluster aus (46 Prozent der westdeutschen Startups sind Mitglied eines Clusters – in Berlin nur 25 Prozent).

Berlin nimmt weiterhin eine Sonderstellung ein: Berliner Startups haben häufig eine höhere Zahl an Mitarbeiter*innen und zeigen eine deutlich stärkere Wachstumsorientierung als Startups in anderen Regionen (53 Prozent der Berliner Startups gegenüber 44 Prozent der Startups bundesweit).

Gründer*innen erwarten mehr von der Politik: Deutsche Gründer*innen bewerten das Schulsystem mit der Note 5,0. Sie erwarten eine Stärkung digitaler Bildungsinhalte in den Lehrplänen.

Sascha Schubert, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer des Startup-Verbandes: “Der Startup Trendreport belegt, dass jedes regionale Startup-Ökosystem in Deutschland seine ganz eigenen Stärken besitzt. Anhand der vergleichenden Auswertung der Daten aus dem Deutschen Startup Monitor machen wir diese Stärken sichtbar und leisten einen Beitrag dazu, die Regionen und Bundesländer für Startups noch attraktiver zu machen.”

Den Startup Trendreport könnt ihr hier abrufen.