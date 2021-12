Die coolsten Startup-Events für Deutschland 2022

5/5 (2)

Startup- und Gründer-Events sind eine tolle Chance, um erste Fühler auszustrecken oder bereits konkrete Kontakte zu knüpfen. Dort könnt ihr neueste Trends und Technologien kennenlernen, mit Corporates und Investoren ins Gespräch kommen oder auch einfach nur den Founder Spirit genießen! Hier kommen die coolsten Startup-Events für das Jahr 2022, die ihr auf dem Schirm haben solltet:

Startup-Events im Januar und Februar 2022

Der Beginn des Jahres bleibt ruhig, was Events und Veranstaltugnen angeht. so habt ihr die Gelegenheit, euch um die eigene Positionierung, eure Ideen und Produktentwicklungen zu kümmern. Außerdem lässt es sich so mit genügend Zeit hervorragend planen, bei welchen Startup-Events ihr dieses Jahr unbedingt mit dabei sein wollt – egal ob online oder vor Ort.

Startup-Events im März 2022

2. März: Pitch Club “Hessen Ideen”, Frankfurt

Der Pitch Club bringt Startups und Investoren zusammen, sodass es hier die beste Möglichkeit zum Match gibt. Aber auch Interessierte sind eingeladen, die Startups des Wettbewerbs „Hessen Ideen“ beim Pitch kennenzulernen. Im Anschluss gibt es auch immer die Möglichekit zum Austausch, sodass ihr mit den Startups, Gründern und Investoren ins Gespräch kommen könnt.

Mehr dazu hier: www.thepitchclub.com/de/.

4. – 5. März: CHANCE, Gießen

Die Messe für Beruf und Karriere bietet euch die perfekte Anlaufstelle, um euch grundlegend über euren Karriereweg zu informieren. Aber es geht hier nicht nur um Karriere, sondern ihr findet dort auch viele Ansprechpartner und Informationen rund um Gründung. Damit erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen und könnt im Anschluss mit eurer Geschäftsidee voll durchstarten.

Mehr dazu hier: www.chance-giessen.de.

11. – 13. März: KarriereStart, Dresden

Auch die KarriereStart bietet Orinetierung für alle, die den Berufseinstieg oder eine Umorientierung wagen. Von Studium, Ausbildung, Weiterbildung oder Gründung gibt es für jeden das entsprechende Angebot und ihr habt die Chance, eure Fragen direkt von Experten beantwortet zu bekommen.

Mehr dazu hier: www.messe-karrierestart.de.

Startup-Events im April 2022

21. – 22. April: c/o pop Convention, Köln

Das c/o pop versammelt auf der Convention Musikindustrie und kooperierende Branchen wie digitale Wirtschaft, Film, TV, Games und Werbung, zeitgleich findet auch das Festival statt. Hier geht es vor allem um den Austausch und Networking untereinander. Damit könnt ihr gleich zwei Events besuchen und euch inspirieren lassen.

Mehr dazu hier: www.c-o-pop.de/convention/.

23. – 24. April: THE FOUNDER SUMMIT, Wiesbaden

Über 7000 Teilnehmer erwartet THE FOUNDNER SUMMIT auch wieder in diesem Jahr, wie das Eventkonzept aussieht, ob hybrid oder vor Ort, bleibt noch abzuwarten. Was allerdings sicher ist – ihr bekommt in Wiesbaden großartige Vorträge, ein abwechslungsreiches Programm und großartige Networking-Chancen geboten. Da bleiben keine Wünsche offen.

Mehr dazu hier: www.foundersummit.de.

Startup-Events im Mai 2022

14. – 22. Mai: MCBW START UP, München

Die Munich Creative Business Week ist die Plattform zur Vernetzung von Designern und kreativen Köpfen mit Politik, Wirtschaft, Hochschulen, Institutionen und Verbänden, sodass ein Austausch stattfinden kann. Erst für den März geplant, ist die MCBW nun für den Mai angesetzt. Junge Talente und Gründer erhalten zudem die Möglichkeit bei der MCBW START UP ihre Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren und dem Dialog zu stellen.

Mehr dazu hier: www.mcbw.com/.

Startup-Events im Juni 2022

Juni: Tech Open Air, Berlin

Bisher steht nur der Monat fest, an dem die TOA Berlin wieder einlädt – im Juni ist es soweit! Wir sind gespannt und hoffen auf ein Wiedersehen auf dem Festival der besonderen Art. Das Tech Open Air ist Plattform für den Austausch und aktuellen Entwicklungen in Technologie, Kunst, Musik und Wissenschaft. Diese Bandbreite sorgt für ein spannendes und abwechlsungreiches Programm, dass ihr sonst nirgendwo bekommt.

Mehr dazu hier: www.toa.berlin.

8. – 10. Juni: re:publica, Berlin

Die re:publica Berlin geht dieses Jahr im Juni an den Start und vereint unter dem Motto “Any Way the Wind blows” digitale Themen. Das Festival für die digitale Gesellschaft lockt daher in die Hauptstadt. Bis Anfang Februar und Anfang März könnt ihr noch aktiv das Programm mitgestalten und Vorschläge einreichen, die dann die einzelnen Formate von Conference, Hands-on-Workshops, Off Stage sowie Nightlife füllen.

Mehr dazu hier: www.re-publica.com.

14. Juni: RuhrSummit, Bochum

Als Hybrid-Event geht der RuhrSummit in der Jahrhunderthalle Bochum und digital in 2022 über die Bühne. Damit habt ihr die Chacne, Konferenz, Content und Networking in einem zu erleben und das auf dem größten B2B-Startup-Event in Deutschland. Die weitläufige Ausstellungsfläche bietet zudem die Möglichkeit, andere Startups kennenzulernen, innovative Technologien auszutesten und aktuelle Trends zu erfahren.

Mehr dazu hier: www.ruhr.summit.

Startup-Events im Juli 2022

6. Juli: Pitch Club #26, Frankfurt am Main

Bereits im März lädt der erste Pitch Club nach Frankfurt am Main ein, im Juli folgt dann der zweite. Startups pitchen hier um die Wette und stellen ihre entwicklungen, innovativen Ideen und Produkte vor. Dabei will jeder die Investoren und Entscheider für sich gewinnen. Aber nciht nur als Teilnehmer ist der Pitch Club ein fantastisches Startup-Event zur Vernetzung. Auch als Zuschauer könnt ihr mit dabei sein und nach den Pitches mit den Startups, Innovatoren und Akteuren der Gründerszene sprechen und euch connecten.

Mehr dazu hier: www.thepitchclub.com/de.

Startup-Events im August 2022

Der August bleibt ruhig, denn im Sommer werden die Energiereserven wieder aufgefüllt. Genießt die Zeit und bereitet euch für einen intensiven September und weitere spannende Events in der zweiten Jahreshälfte vor! Es warten noch einige, wertvolle Veranstaltugnen auf euch mit ganz besonderen Formaten und Erlebnissen.

Startup-Events im September 2022

2. – 6. September: IFA NEXT Startup Days, Berlin

Die IFA Berlin erobert Anfang September erneut Berlin und ist damit Schauplatz für alle in Sachen Funk und Technik. Forschungslabore, Startups, Hochschulen und Unternehmen können auf der IFA NEXT ihre Innovationen und Entwicklungen zeigen. Das ist die Plattform für Gründer und Startups und bietet ein buntes Programm aus Keynotes, Workshops und Panel-Diskussionen.

Mehr dazu hier: https://b2b.ifa-berlin.com/de/DieIFA/IFANEXT/.

21. – 22. September: Start-up Village dmexco, Köln

Wer Rang und Namen hat und sich tagtäglich mit Digital Business, Marketing und Innovation beschäftigt, ist auf der dmexco in Köln genau richtig. Hier treffen Entscheidungsträger und wichtige Akteure der Branchen zusammen und setzen Trends. Für Startups und innovative Ideen gibt es eine separate Ausstellungsfläche, das Startup Village, in dem sich Startups, Gründer und Unternehmer präsentieren und austauschen können.

Mehr dazu hier: https://dmexco.com/de/.

21. – 24. September: NEXT Conference, Hamburg

Hamburg verwandelt sich einen Hot Spot, wenn es wieder Zeit für die NEXT COnference und das Reeperbahn Festival ist. Zur gleichen Zeit bekommt ihr so die volle Ladung Input an Musik, Konzerten, Filmen und Party, aber gleichzeitig auch brandaktuelle Trends und Insights in Sachen Digital Business. Digitale Herausforderungen der Zukunft stehen zur Diskussion und ihr erhaltet einen Eindruck, worauf es in den nächsten Jahren für die digitale Revolution ankommt.

Mehr dazu hier: https://nextconf.eu/.

25. – 27. September: Bits & Pretzels, München

Erst im Dezember wurde noch der Termin wieder auf den üblichen Zeitraum im September verschoben, doch ihr könnt schon gespannt sein, was euch 2022 bei Bits & Pretzels erwartet. Das besondere Gründer-Festival sorgt auch international für Furore und besticht mit hochkarätigen Stars für Keynotes und Impulse. Über 5.000 Gründer und Startups sind mit dabei, wenn München sich für drei Tage lang in einen Melting Pot der Ideen verwandelt.

Mehr dazu hier: www.bitsandpretzels.com.

29. – 30. September: Start-Up BW Summit, Stuttgart

Die Landesmesse Stuttgart bekommt Ende September einen neuen Flair verpasst, denn mit dem Start-Up BW Summit zieht es die gesamte Gründerszene Baden-Württembergs in die Landeshauptstadt. Gründer, Startups und Interessierte können hier ihre Ideen vorstellen, sich austauschen und passende Partner finden. Was wollt ihr mehr?

Mehr dazu hier: www.startupsummitbw.de.

Startup-Events im Oktober 2022

11. – 12. Oktober: Hightech Venture Days, Dresden

Hier dreht sich alles um Tech, denn sechs Branchen werden hier repräsentiert, wenn über 40 Hichtech-Startups auf mehr als 180 Investoren und Corporates treffen. Matchmaking steht im Zentrum der Hightech Venture Days, die hybrid in Dresden und online stattfinden und die beste Gelegenheit zum Networking in 1:1-Meetings bieten. Wer unter den etablierten Unternehmener und Kapitalgebern kein Venture Capital bekommt, sollte dann nochmals an seiner Idee arbeiten oder an der Präsentation feilen, denn hier werden Finanzierungsgespräche vom Feinsten geführt.

Mehr dazu hier: www.hightechventuredays.de.

14. – 15. Oktober: deGUT, Berlin

Die deGUT ist DAS Event für Unternehmer und Gründer in Deutschlande, denn das Programm der deutschen Gründer- und Unternehmertage in Berlin sorgt immer für spannende Themen und tolles Know-how. Dort könnt ihr an zahlreichem Workshops und Seminaren teilnehmen, um so direkt von Experten zu lernen. Es gibt außerdem zahlreiche Vorträge und Panels, die aktuelle Entwicklungen und Trends für Gründer und Unternehmer aufnehmen.

Mehr dazu hier: www.degut.de.

22. – 23. Oktober: Entrepreneurship Summit, Berlin

„The Berlin Way of Entrepreneurship“ verrät bereits, was euch beim Entrepreneurship Summit erwartet. Unternehmertum und Leadership sind die zentralen Themen und dort erhaltet ihr neueste Ansätze und Ideen, wie Ökonomie besser und anders geht. Über 100 Experten sind mit dabei und teilen ihr Wissen mit euch, sodass ihr wahnsinnig viel Input mitnehmen könnt.

Mehr dazu hier: www.entrepreneurship.de/summit.

Startup-Events im November 2022

14. – 20. November: Gründungswoche Deutschland

Zum Ausklang des Jahres findet jedes Jahr die Gründungswoche Deutschland Mitte November statt. Diese Aktionswoche ist in das internationale Event der Global Entrepreneurship Week eingebettet und will auf Gründung und Unternehmertum aufmerksam machen. Dafür stellen zahlreiche Akteure, Unternehmen, Startups, Gründernetzwerke und viele mehr ein buntes und abwechslungsreiches Programm in ganz Deutschland zusammen. Da ist für jeden etwas dabei, ob Diskussionen, Vorträge, Workshops oder Networking-Veranstaltungen. In zahlreichen Städten findet ihr die verschiedensten Events, die den Gründergeist stärken und mehr Mut zu Gründung machen wollen.

Mehr dazu hier: www.gruenderwoche.de.

Startup-Events im Dezember 2022

Wie üblich, ist auch der Dezember in 2022 ruhig und ohne große Startup-Events, denn der Fokus liegt auf der Vorweihnachtszeit. Wenn ihr euch trotzdem austauschen wollt oder Kontakte sucht, dann habt ihr die Chance bei kleinen Meetups, Gründerstammtischen und Netzwerkveranstaltungen auf andere Gründer, Interessierte und weitere Akteure der Gründerszene zu treffen. Besser kann das Jahr doch gar nicht enden, oder!?

Startup-Events 2022 ohne bisher veröffentlichten Termin

Stand: 28. Dezember 2021

AUFSCHWUNG-Messe, Frankfurt am Main

Im letzten Jahr digital, doch bisher ist noch kein Konzept vorgestellt – die AUFSCHWUNG-Messe ist Anlaufpunkt für alle Gründer, Unternehmer und Akteure im Rhein-Main-Gebiet. Dabei verwandelt sich die Frankfurter Börse und IHK in den Schauplatz rund um Entrepreneurship und Gründung. Ihr findet dort jede Menge Aussteller, Infostände, Unternehmen und Gründer, mit denen ihr ins Gespräch kommen könnt.

Mehr dazu hier: www.aufschwung-messe.de.

DLD Conference, München

Auch die DLD Conference zählt zu den bekannten Größe unter den Startup-Events und ist eine invitation-onlyVeranstaltung, d.h. ihr habt die Chance, euch um Tickets und damit die Teilnahme zu bewerben. Über 16. Mal verwandelte sich München bereits in den Treffpunkt für Innovation, Digitalisierung, Design und Medien. Für 2022 steht noch kein Termin fest.

Mehr dazu hier: www.dld-conference.com/.

FASHIONTECH, Frankfurt am Main

Bisher immer im Januar, war die FASHIONTECH in Berlin das Event für alle Startups, Gründer und großen Player der Modebranche. Mit dem Umzug nach Frankfurt am Main hat sich das Konzept ebenfalls verändert. Ihr bekommt dort alles rund um Mode, Tech und Lifestyle geboten und seht die neuesten Entwicklungen und Technologien, der Termin wurde allerdings verschoben und steht noch nicht fest.

Mehr dazu hier: www.fashiontech.frankfurt.

Hamburger Gründertag, Hamburg

Fester Bestandteil der Eventlandschaft für Gründer im Norden ist der Hamburger Gründertag. Alle, die sich für Gründung interessieren, Kontakte knüpfen möchten und auf ein tolles Netzwerk aus sind, bekommen all das und noch viel mehr dort. Die Gründerszene Norddeutschlands kommt hier zusammen und nutzt die Gelegenheit für Networking.

Mehr dazu hier: www.gruendertag.hamburg.

innolution valley | corporate meets startup, Ludwigsburg

Das innolution valley in Ludwigsburg hat sich zu einer bekannten Größe im Süden Deutschlands entwickelt und vernetzt die Gründerszene nahe der Landeshauptstadt Stuttgart. Für 2022 steht noch kein Temrin fest, doch wir bleiben gespannt und hoffen, dass ihr hier wieder die Chance bekommt, andere Startups, Global Player, Innovatoren und den Mittelstand zu treffen. So könnt ihr euch auf dem Innovation & Startup Festival vernetzen und mit starken Partner für eine gemeinsame, innovative Zukunft etwas bewegen.

Mehr dazu hier: www.innolutionvalley.com.

Media Convention, Berlin

In den letzten Jahren waren die re:publica und die Media Convention immer ein eingespieltes Team, denn sie fanden zeitgleich statt. Für die Media Convention ist bisher noch kein Termin bekanntgegeben, aber wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr wieder doppelt profitieren könnt. Der Medienkongress bietet eine Diskussionsplattform für die neuesten Trends und Entwicklungen in der Medien- und Netzpolitik und gibt Aufschluss, wie sich die Medienwelt verändert – und mit ihr der Mensch.

Mehr dazu hier: www.21.mediaconventionberlin.com/de.

NOAH Conference, Berlin

Hochkarätige Startups und jede Menge Entscheider und Leader nutzen die NOAH Conference, um das eigene Netzwerk zu erweitern. Spannende Keynotes, Workshops sowie Panels und Sessions drehen sich um das Thema Leadership und beleuchten alle Aspekte, die für Unternehmer relevant sind. Zahlreiche Satellite Events ergänzen das Programm auf der Bühne und sorgen so für die richtige Abwechslung. Der Termin für 2022 ist allerdings noch nicht kommuniziert.

Mehr dazu hier: www.noah-conference.com/.

Pirate Summit, Köln

Die „Walk the Plank“-Pitches, das riesige Lagerfeuer und die lautstark dröhnenden Aaarghs der Meute sind legendär. Das kann nur eins bedeuten, der Pirate Summit geht wieder an den Start. Bereits über 10 Jahre kommen kommen internationale Startups nach Köln und erobern die Stadt, erzählen von Erfolgen und Niederlagen. Gründer und Startups aufgepasst – dieses Event ist ein Muss in der Startup-Szene!

Mehr dazu hier: https://piratesummit.com/.

StartUp Camp, Flensburg

Sommerzeit ist StartUp Camp-Zeit! So zumindest in den letzten Jahren, wenn sich in Flensburg die norddeutsche und internationale Startup-Szene versammelt hat. Hier lässt es sich mit der Gründungsidee starten, wertvolle Kontakte knüpfen und gründungsrelevante Fragen klären. Dabei erhaltet ihr direkt Feedback von Mentoren und Investoren und wisst dadurch, woran ihr für eure Idee noch feilen könnt. Wir hoffen, dass es im Sommer wieder die Möglichkeit gibt, Startup-Ideen und eine kleine Auszeit am Meer miteinander zu verbinden.

Mehr dazu hier: www.startupcamp.sh.

Startupnight, Berlin

Investoren, Corporates, Gründer und Startups sind auf der Startupnight Berlin unterwegs, um hier die Berliner Startup-Szene zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Über 250 Startups sind dabei mit an Bord und sorgen für eine spannende Nacht und ein unterhaltsames Programm. Der Termin für 2022 ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Mehr dazu hier: www.startupnight.de.

Waterkant StartUp Festival, Kiel

Schleswig-Holstein hat seit einigen Jahren nun auch dein StartUp Festival, das Waterkant und sorgt so dafür, dass der ganze Norden Deutschlands den Startup Spirit erlebt! Entrepreneure, Startups und Gründer kommen hier zusammen und schaffen wichtige Beziehungen innerhalb der Szene dort. Wir sind gespannt, ob sich auch in diesem Jahr das Waterkant StartUp Festival mit einem Besuch der Kieler Woche verbinden lässt!

Mehr dazu hier: www.waterkant.sh.

Ihr wollt euch zu Veranstaltungen informieren oder sucht eher kleine Netzwerkveranstaltungen, um einmal in die Szene reinzufühlen und erste Kontakte zu bekommen? Dann schaut doch regelmäßig in unseren Eventkalender, denn dort bekommt ihr immer die besten Events und Veranstaltungen der Gründerszene in eurer Stadt!