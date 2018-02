Coworking in Paris – die schönsten Spaces für Gründer in Paris

Station F: Gründerzentrum & Coworking Space

Besonders interessant für Gründer ist der größte Startup-Campus der Welt: STATION F. Er wurde mit viel Geld gegründet und bietet neben Investoren, Mentoren und Gründerprogrammen auch Coworking Spaces.

Mit dem Fellowship habt ihr 5 Tage im Monat einen Arbeitsplatz und könnt alle Annehmlichkeiten des Spaces nutzen. Kosten 900 Euro/Jahr. Hier könnt ihr euch den Campus in einer virtuellen Tour anschauen.

Adresse: 55 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Web: stationf.co/campus/

L’Anticafé – Café mit Internet

Hier treffen sich all jene Studenten und Young Professionals, die lieber ihre E-Mails und Tabellen im lokalen Starbucks als zu Hause machen. Das Konzept: Ihr bezahlt pro Stunde und nicht pro Getränk. 4 € kostet die erste Stunde, jede weitere dann 2 €. Die Ausstattung ist simpel: Wi-Fi, geräumige Tische, optimierte Beleuchtung, Ruhe und Frieden. Allein in Paris gibt es 8 L´Anticafé – weitere in Lyon, Bordeaux, Strasbourg und Aix en Provence.

Adresse: 79 Rue Quincampoix 75003 Paris Web: https://www.anticafe.eu/beaubourg

Adresse: 10 Richelieu Street 75001 Paris Web: https://www.anticafe.eu/louvre

Adresse: 6 rue du Château d’Eau 75010 Paris Web: https://www.anticafe.eu/republique

Adresse: 59 Rue Nationale 75013 Paris Web: https://www.anticafe.eu/olympiades

Adresse: Station F 55 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Web: https://www.anticafe.eu/stationf

Adresse: CNIT – La Défense 2 place de La Défense 92800 Puteaux Web: https://www.anticafe.eu/ladefense

Adresse: 33 rue Albert Thomas 75010 Paris Web: https://www.anticafe.eu/republique

Adresse: 33 rue Albert Thomas 75010 Paris Web: https://www.anticafe.eu/cluenco-by-anticafe

Draft – Coworking mit Bastelflair

Dieses Studio-Co-Working-Space für Designer und Technikfans brummt mit dem Klang von Nähmaschinen, Laserschneidern und 3D-Druckern. Draft versteht sich als Plattform für echte Zusammenarbeit, deshalb ist wichtige Ausrüstung für professionelle Designer und Architekten bereits inklusive.

Adresse: 12 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris

Web: https://ateliers-draft.com/

L’Archipel Café – Soziales Zentrum & Coworking

In der wunderschönen Kapelle eines ehemaligen Klosters aus dem 19. Jahrhundert hat der gemeinnützige Verein Aurore seinen Unterschlupf, einen Coworking Space und ein „Zentrum der kollektiven Innovation“ geschaffen.

Adresse: 26 bis de la rue Saint-Pétersbourg à Paris

Web: http://www.larchipel.paris/

Le Lawomatic – Pariser Ideenlabor

Die beiden Gründer von Lawomatic bieten den Mitarbeitern von Nomaden ein gesundes, professionelles Umfeld mit einem starken Fokus auf Innovation. Sie bieten umfangreiche, helle Büroflächen, Lagerräume, eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, 24-Stunden-Zugang, einen gemeinsamen Tagungsraum und sogar eine kleine Cafeteria. Als „Ideenlabor“ konzipiert, können die Büros von Einzelpersonen und Gruppen monatlich gemietet werden …

Adresse: 20 Rue Jean et Marie Moinon

Web: http://www.lawomatic.fr/

Hubsy



Hubsy wurde im September 2015 eröffnet und bietet alle üblichen Annehmlichkeiten und Einrichtungen (Wi-Fi, Steckdosen, Konferenzräume, Drucker) und arbeitet auf Selbstbedienungsbasis mit stundenweiser Bezahlung: 4 € pro Stunde oder 16 € für den ganzen Tag. Sehr gemütliche Atmosphäre und kleine Bibliothek im Obergeschoss. Inzwischen gibt es bereits einen zweiten Standort.

Adresse: Hubsy Arts & Métiers, 41 Rue Réaumur, 75003 Paris

Adresse: „Hubsy République“, 9B Rue Lucien Sampaix, 75010 Paris

Web: https://www.hubsy.fr/

DojoCrea

DojoCrea geht einen besonderen Weg der Kollaboration: aufgeteilt in 8 Einheiten mit den Namen DojoSchool, DojoFactory, DojoCrea, DojoBoost, DojoEvents, DojoChannel, DojoHub und DojoFinance erforschen sie neue Modelle für einen offenen Ansatz in diesen 8 Schlachtfeldern der modernen Geschäftswelt.

Adresse: 24 Rue Béranger, 75003 Paris

Web: http://dojocrea.eu/