Coworking Chemnitz – die besten Coworking Spaces in Chemnitz | Liste 2017

Chemnitz ist das Mekka der Hidden Champions. Wohl auch deshalb, weil in Sachen Marketing die Stadt zu Füßen des Erzgebirges noch Nachholbedarf hat. Leisetreten oder nur Understatement – die Industrie in der Region ist stark und auch Gründer stehen hier in der Regel mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Zusammenarbeit ist in Chemnitz auch in wenigen aber gut aufgestellten Coworking Spaces möglich.

Kabinettstueckchen.cc – Gemeinschaftliches Wirken, Netzwerkstrukturen stärken

Das Kabinettstückchen ist der klassische Coworking Space in Chemnitz: Hier geht es nicht nur um Büroflächen sondern um Zusammenarbeit und die Stärkung von Netzwerkstrukturen. Ob Freiberufler, Unternehmensgründer oder Studenten, hier könnt ihr euch austauschen, neue Kontakte aufbauen und Aufträge gewinnen.

Zur Austattung gehören Bildschirm, Tastatur und Maus, es gibt Schließfächern und für Teambesprechungen mit bis zu 10 Personen gibt es zudem einen Besprechungsraum. In der Küche zieht ihr euch einen leckeren Kaffee auf Fair Use-Basis. Kühlschrank, Mikrowelle mit Grill und eine Geschirrspülmaschine ebenfalls inklusive. Und ein grüner Innenhof lockt für gemeinsame Picknicks, Grillabende und entspannte Pausen.

Preise: Tagesticket für 14 Euro, Studenten 5 Euro / Monatsticket 140 Euro, Studenten 45 Euro / Teamraum für 286 Euro

Adresse: Zietenstraße 2a, 09130 Chemnitz

Web: www.kabinettstueckchen.cc

Zammwerk – Professionelles Arbeiten in der Innenstadt

Modernes Coworking geht bei ,,Zammwerk“ direkt in der Innenstadt von Chemnitz. Voll ausgestattete Arbeitsplätze und ein aktives Community-Management wird durch die Coworkern geboten, die den Space selbst verwalten. Austattung: Beamer, Drucker, Bildschirme, Moderationskoffer, Flipchart, Whiteboard und Besprechungsraum mit großem Präsentationsbildschirm und Whiteboard für 10 Personen.

Preise: Tagesticket für 12 Euro zzgl. MwSt. / Monatsticket 150 Euro zzgl. MwSt. / Fixdesk für 175 Euro zzgl. MwSt.

Adresse: Theaterstraße 56, 09111 Chemnitz

Web: www.zammwerk.de

Gründerzentrum am Brühl

Die Technologie Centrum Chemnitz GmbH betreut an aktuell vier Standorten in der Stadt vorrangig technologiegetriebene Ausgründungen aus dem Umfeld der Technischen Universität oder der regionalen Forschungseinrichtungen. Die verschiedenen Standorte im Stadtgebiet setzen auch in der technischen Ausstattung unterschiedliche Schwerpunkte (beispielsweise optimales Umfeld für Produktionsaufbau in der Annaberger Straße, im Startup-Gebäude auf dem Technologie-Campus technisches Umfeld auch für sensible Laborbedingungen geeignet, usw.).

Am Standort Brühl, perfekt im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof sowie zum Haupt- und Verwaltungsgebäude der Technischen Universität gelegen, bietet das TCC innenstadtnahe Angebote für studentische Gründungen, wohnortnahes Arbeiten und will auch Impulse für die positive gewerbliche Weiterentwicklung des Brühls setzen. Das Gründerzentrum am Brühl in der Georgstraße bietet sich vor allem für Kreativarbeiter mit geringem oder zeitlich begrenztem Flächenbedarf an. Kern des Gründerzentrums am Brühl ist ein 100 Quadratmeter großer möblierter Coworking-Space. Darüber hinaus stehen insgesamt sieben Büros zwischen elf und 22 Quadratmeter, eine Teeküche sowie ein gemeinschaftlicher Lagerraum zur Nutzung bereit. Technisch ist der Standort mit W-Lan, einem Drucker-Scanner-Kopiergerät und einer 24-Stunden-Zugangsmöglichkeit ausgestattet. Mietverträge können ab einem Monat geschlossen werden, Internet-Flat, Druckmöglichkeit und W-Lan sind im Mietpreis enthalten, Nebenkosten werden nicht berechnet. In Kooperation mit den Kollegen des Gründernetzwerks SAXEED an der TU Chemnitz werden in regelmäßigen Abständen Gründerabende veranstaltet, die dem Austausch, Vernetzung und der fachlichen „Weiterbildung“ (in der Regel mit Impulsreferat zu aktuellen gründungsbezogenen Themen) dienen sowie Workshops aus dem Bereich Qualifikation für Gründungsinteressierte angeboten.

Preise: „Grundgebühr“ von 160,00 €/Monat zur Nutzung der Räumlichkeiten, für 50 bzw. 70 €/Monat kann zusätzlich ein möbliertes Einzel-/Doppelbüro angemietet werden.

Adresse: Georgstraße 14, 09111 Chemnitz

Buchung: Buchungsanfragen sind über das Kontaktformular auf der Homepage (www.tcc-chemnitz.de), per mail an info@tcc-chemnitz.de oder telefonisch unter 0371-5347 704 möglich.

Web: www.tcc-chemnitz.de

Business Village – Kompetenzzentrum

Business Village bietet hochmoderne Büro- und Konferenzräume auf dem Prinzip von Sharing Economy. Geschäftsleute, Homeworker oder Jungunternehmer können sich flexibel einmieten oder ihre Geschäftspartner empfangen und allen Komfort genießen. Sitzgruppen, integrierte Cafeteria sorgen für tolle Atmosphäre.

Preise: keine Angaben

Adresse: Beckerstraße 13, 09120 Chemnitz

Web: www.business-village.de