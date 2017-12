Homeoffice, CoWorking oder Geschäftsräume – Pro und Contra für Startups

PRO

Professionalität

+ Eigene Geschäftsräume. Vielleicht in optimaler Lage. Am Eingang hängt ein lasergraviertes und lackiertes Firmenschild, auf dem euer Name steht. Ganz gleich ob sich dahinter nur ein 25-Quadratmeter-Büro verbirgt, das Ganze wirkt schlicht und ergreifend deutlich professioneller.

+ Außenwirkung ist nicht nur ein Stichwort im Einzelhandel, sondern auch bei Gründungen in vielen anderen Bereichen. Denn gerade, wenn euer Startup sich generell an Verbraucher richtet und nicht nur an andere Unternehmer, profitiert ihr direkt von dieser öffentlichen Sichtbarkeit. Schon wenn ihr auf dem Dorf neben Kiosk und Reisebüro euer Unternehmen residieren lasst, ist die Wirkung eine völlig andere, als wenn die Sache in der reinen Wohnhausstraße aufgezogen wird.

Mitarbeiter

+ Es gibt Startups, die können nicht nur erfolgreich wachsen, sondern sich fest am Markt etablieren, auch wenn der Gründer gleichzeitig der einzige Angestellte ist. Doch in den allermeisten Fällen lohnt es sich bei fast jeder Form von Business, irgendwann auch in Sachen Mitarbeiter zu wachsen – alleine schon, damit ihr euch nicht um jede Kleinigkeit selbst kümmern müsst.

Überlegt mal: Wollt ihr wirklich, dass ein Minijobber, der eure Buchführung übernimmt, in eurer Schlafzimmer-Büro-Kombination sitzt? Soll die Fachfrau, die sich um die Kundenakquise kümmert, sich morgens selbst in euer Haus lassen, während ihr vielleicht noch im Bademantel herumlauft? Nein, wenn euer Unternehmen Mitarbeiter haben soll, dann gibt es keine Alternative zur dedizierten Gewerbeimmobilie.

Workflow

+ Ja, Pendeln nervt. Erst recht, wenn man in eine nur halbwegs große Stadt fahren muss. Aber mit richtigen Geschäftsräumen ist eben auch eine disziplinäre Straffung eurer Arbeitsabläufe verbunden. Denn diese Räumlichkeiten sind nur zum Arbeiten da. Klar hält euch das natürlich im Zweifelsfall nicht davon ab, den halben Tag auf Facebook zu verbringen, aber bei den allermeisten Menschen macht das im Kopf einen ganz gehörigen Unterschied.

+ Außerdem müsst ihr die Sache auch andersherum sehen: Einer der Nachteile des Homeoffice ist es ja gerade, dass sich Beruf und Freizeit so leicht vermischen. Das ist hier schlicht und ergreifend weniger der Fall. Solange ihr in der Firma seid, gehört eure Energie dem Startup. Und zuhause könnt ihr dann ebenso richtig abschalten und so eure Arbeitskraft konsequent erhalten, um euer Firmenschiff gut durch die Brandung zu bringen.