Als Hei­mat der berühm­ten Han­no­ve­ra­ner Mes­se mit dem größ­ten Mes­se­ge­län­de der Welt und als Ver­an­stal­ter der CeBIT zeigt sich Han­no­ver schon seit lan­gem als eine Stadt, die für Fort­schritt und Neu­hei­ten steht. Der Hauch von Inno­va­ti­on zieht sich durch die gan­ze Stadt, zahl­rei­che Insti­tu­te und For­schungs­ein­rich­tun­gen wie das Albert-Ein­stein-Insti­tut, das Fraun­ho­fer Insti­tut für expe­ri­men­tel­le Medi­zin oder das Geo­zen­trum Han­no­ver machen auch die Stadt selbst zu einem Motor für den Fortschritt.

K14 Space – Das Cowor­king Space im alten Bahnhof

Schon der Name der Loca­ti­on lässt einen erst ein­mal stut­zig wer­den: Der Space befin­det sich im alten „katho­li­schen Bahn­hof“. Das klingt erst mal so, als hät­te es frü­her getrenn­te Züge für Katho­li­ken und Luthe­ra­ner gege­ben,. Hat es aber natür­lich nicht. Der Retro-Charme ist im Space ein­deu­tig noch erhal­ten geblie­ben – hohe Decken, Gewöl­be­gän­ge, alte Holz­bö­den und ganz all­ge­mein alles ein biss­chen Vin­ta­ge. Das trifft auf feins­te Tech­nik: 200 Mbit Inter­net über Glas­fa­ser, Farb­la­ser­dru­cker und sehr hoch­wer­ti­ge Kaf­fee­ma­schi­nen für sehr hoch­wer­ti­ge Denk­pro­zes­se. Das alles ist umge­ben von einem lie­be­voll gepfleg­ten Gar­ten, in dem man wirk­lich Ruhe findet.

Die Anmel­dung und Buchung geht direkt auf der Web­sei­te über das Cobot-System.

Prei­se: Den Tages­pass, der ein Monat lang gilt, bekommt man für 12 Euro, einen Monats­pass für 156 Euro. Dazu gibt es noch einen Team-Pass für 168 Euro pro Monat, der 10 Team-Tage inkludiert.

Adres­se: Kon­kor­dia­str. 14B, 30449 Hannover

Web: http://k14.space

Der Haf­ven – Zwei alte Spaces unter neu­er Flagge

Der Haf­ven ist nicht nur ein Cowor­king Cen­ter, son­dern gleich meh­re­re. Zwei der älte­ren Cowor­kings, der Edel­stall und die „Wer­ke“ sind im Haf­ven in den letz­ten Jah­ren auf­ge­gan­gen. Dem­entspre­chend gibt es einen Stand­ort in der Nord­stadt, und einen in Lin­den. Die Tarif­ge­stal­tung ist etwas anders als man es von ande­ren Spaces gewöhnt ist. Grund­sätz­lich gibt es nur Flex­Desks, die Tari­fe Resi­dent und Pro­fes­sio­nal unter­schei­den sich dabei durch die ange­bo­te­nen Leis­tun­gen (Dis­play, Mail­box, unbegrenzte/begrenzte Zeit im Mee­ting Space und unter­schied­li­che Zei­ten im Maker­space). Wer wirk­lich ein fes­tes Büro möch­te, kann sich um eines der 12 Büros bewer­ben. Der Maker­space is im Haf­ven sehr gut aus­ge­stat­tet und erlaubt auch Pro­to­ty­ping. Das Ambi­en­te ist ins­ge­samt sehr modern und innovativ.

Prei­se: Die Com­mu­ni­ty-Mit­glied­schaft gibt es für 10 Euro pro Monat, dazu kommt ein inklu­dier­ter Tag pro Monat. Für jeden wei­te­ren Tag müss­te man dann 25 Euro bezah­len. Ab 90 Euro pro Monat bekommt man den Tarif Resi­dent, der Tarif Pro­fes­sio­nal kos­tet 190 Euro. Ein fes­tes Bür kos­tet 200 Euro pro Monat. Für Teams gibt es Tickets für 10 User ab 500 Euro pro Monat, jeder wei­te­re User wür­de 25 Euro an Kos­ten verursachen.

Adres­sen: Koper­ni­kus­str. 14, 30167 Han­no­ver und Schwar­zer Bär 2, 30449 Hannover

Web: http://​haf​ven​.de

Regus City Cen­ter – Zwei Cowor­king Spaces im Center

Auch Regus betreibt an zwei Stand­or­ten in Han­no­ver ein Cowor­king – einen im City Cen­ter und einen in der Pod­biel­ski-Stra­ße. Wie üblich bei Regus wer­den vor­ab nur wenig Daten bekannt gege­ben – als Nut­zer muss man zunächst ein­mal eine Email-Anfra­ge stel­len. Man kann auch gleich einen Büro­raum als „Tages­bü­ro“ über die Sei­te buchen und sieht auch im Kalen­der die ver­füg­ba­ren Zei­ten. So ganz rei­bungs­los funk­tio­niert das aber lei­der nicht immer, am bes­ten erle­digt man das also über die Hot­line unter 0800 5222 5333.

Prei­se: von 5,70 Euro pro Tag bis 7,90 Euro pro Tag bei einer 24 Monats-Vereinbarung.

Adres­sen: Bahn­hof­str. 8, 30159 Han­no­ver und Pod­bielski­stra­ße 333, 30659 Hannover

Web: https://​www​.regus​.de/​c​o​w​o​r​k​i​n​g​-​s​p​a​c​e​/​g​e​r​m​a​n​y​/​h​a​n​o​ver