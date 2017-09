In nur weni­gen Minu­ten eure Idee erklä­ren und dabei mit Per­sön­lich­keit und Kom­pe­tenz über­zeu­gen – der Pitch stellt hohe Anfor­de­run­gen an ein Grün­der­team. Ein Pitch vor Inves­to­ren gilt als die här­tes­te Her­aus­for­de­rung, der sich Grün­der stel­len kön­nen. Und in der Regel auch müs­sen. Das geht am bes­ten mit guter Vor­be­rei­tung und Übung. Unser Fach­ar­ti­kel im Über­blick, damit ihr das Rüst­zeug habt, vor poten­zi­el­len Inves­to­ren zu überzeugen.

Pitch – das sind poten­zi­el­le Szenarien

Ein Freund von der Uni hat für dir ein Inves­to­ren­mee­ting bei einem gro­ßen Equi­ty-Fonds-Mana­ger ver­schafft. Das Gespräch bei eurer Haus­bank steht an, in dem ihr die Finan­zie­rung eures Start­ups bespre­chen wollt. Am Ran­de einer Kon­fe­renz trefft ihr auf Grün­der, die ihr drin­gend als Koope­ra­ti­ons­part­ner gewin­nen wollt. Täg­li­che hun­der­te Kun­den­ge­sprä­che auf einer Mes­se, Speaker auf einer wich­ti­gen Bran­chen­kon­fe­renz. Was haben alle die­se Situa­tio­nen gemein­sam? Ihr habt nur weni­ge Minu­ten, wenn nicht gar Sekun­den, um euren Gesprächs­part­ner gegen­über von eurer Idee, eurem Plan, eurem Unter­neh­men zu über­zeu­gen. Ihr müsst es Pitchen.

Pit­chen – Dar­auf kommt es an

Die Basis jedes Pit­ches ist eure Über­zeu­gung und euer Wis­sen. Des­halb soll­tet ihr die­se drei grund­sätz­li­chen Fra­gen in jedem Pitch glaub­wür­dig und vali­de beantworten.

War­um die­se Lösung?

Für jedes Pro­blem gibt es mehr als eine Lösung. Auch eure Lösung ist nicht die ein­zi­ge – aber ihr habt einen Grund, genau die­se anzu­bie­ten. Im Pitch soll­tet ihr deut­lich machen, war­um ihr euch für die­sen Ansatz ent­schie­den habt, war­um eure Lösung die rich­ti­ge ist.

War­um jetzt?

Der Zeit vor­aus zu sein, ist schön für die Geschichts­bü­cher. Aber schlecht für ein Busi­ness. Über­legt genau, war­um gera­de jetzt eure Unter­neh­mung zur rich­ti­gen Zeit kommt. Schlech­tes Argu­ment: weil ihr der Zeit vor­aus seid. Bes­se­res Argu­ment: Tech­no­lo­gi­en machen das mög­lich, der Bedarf zeigt sich etc.

War­um ihr?

Das bes­te Team – eines eurer wich­tigs­ten Argu­men­te bei der Über­zeu­gung poten­zi­el­ler Inves­to­ren. Denn noch nie war die Idee allei­ne das Poten­zi­al son­dern immer waren es die Men­schen, die aus die­ser Idee Wirk­lich­keit gemacht haben.

Falls ihr mehr zu die­sen wich­ti­gen drei Ws lesen wollt, emp­feh­len wir euch die­sen wirk­lich gut durch­dach­ten Arti­kel „Why This? Why Now? Why You?“ von Leo Polovets.

Sto­ry­tel­ling – der Ele­va­tor Pitch

Die bes­te Equi­ty Sto­ry ver­liert ihren Wert, wenn sie schlecht erzählt ist. Wirk­lich gute Sto­ry­tel­ler ver­zich­ten auf Sli­des, also auf ein aus­führ­li­ches Pitch Deck und set­zen auf die Kraft ihrer Wor­te, über­zeu­gen mit ihrer Anwe­sen­heit und Ener­gie. Immer wie­der ein Erleb­nis sind die Pro­dukt­ein­füh­rungs-Shows von Apple mit Ste­ve Jobs: Schaut euch mal an, was da in den Prä­sen­ta­tio­nen auf der Lein­wand pas­siert. Das sind Illus­tra­tio­nen, Kon­tra­punk­te, im bes­ten Sin­ne Images. Die wesent­li­chen Infor­ma­tio­nen trans­por­tiert Jobs persönlich.

Das ist das Grund­prin­zip des Ele­va­tor Pit­ches: Ihr habt maxi­mal eine Minu­te, um gekonnt die Auf­merk­sam­keit eines Gesprächs­part­ners zu gewin­nen. Ihr wollt, dass er sich nach vor­ne beugt, euch an den Lip­pen hängt und sein Gehirn um die Fra­ge rat­tert, wie er Teil die­ser genia­len Idee wer­den kann. Für die­se Situa­ti­on müsst ihr eine Kon­ver­sa­ti­on auf­bau­en, ihn etwa mit einer Fra­ge ködern und sei­ne Auf­merk­sam­keit gewin­nen. Der Ver­kaufs­klas­si­ker „Wol­len Sie inner­halb von zwei Wochen eine Mil­li­on rei­cher sein“ wird nicht mehr funk­tio­nie­ren. Aber er macht den Ansatz deut­lich: Stellt eurem Gesprächs­part­ner etwas in Aus­sicht, dass er haben will. Und er wird euch zuhören.

Pit­chen – als Grün­der­per­sön­lich­keit überzeugen

Inves­to­ren beto­nen immer wie­der, dass vor allem in der Ear­ly-Sta­ge-Pha­se das Grün­der-Team wesent­lich für ihre Ent­schei­dun­gen ist. Sie wol­len Ener­gie sehen, Ehr­lich­keit, Über­zeu­gun­gen, Kom­pe­ten­zen. All das könnt ihr neben Wor­ten und Fak­ten auch durch non­ver­ba­le Kom­mu­ni­ka­ti­on ver­mit­teln, mit ener­gi­schen aber pas­sen­den Ges­ten, mit dem rich­ti­gen Stand eurer Füße und der Modu­la­ti­on eurer Stimme.

Pit­chen ist mehr als nur eine (über­zeu­gen­de) Power­point-Prä­sen­ta­ti­on, sie ist ein Ganz­kör­per-Erleb­nis. Ob ihr auf einer Büh­ne steht oder vor einem Inves­tor sitzt: ihr erzählt eure Geschich­te auch mit eurer Kör­per­spra­che. Und nicht sel­ten ent­schei­det die­se über euren Erfolg.

Wel­che Regeln ihr beim Pitch ein­hal­ten soll­tet, erfahrt ihr in unse­rem Fach­ar­ti­kel zur Kör­per­spra­che „Non­ver­ba­le Kom­mu­ni­ka­ti­on – Wie Sie beim Pitch über­zeu­gen“.

KPIs für Inves­to­ren: So ver­kaufst du dei­ne Idee

Key Per­for­mance Indi­ca­tors (KPIs), also Leis­tungs­fak­to­ren eures jun­gen Unter­neh­mens, gel­ten in der Grün­der-Sze­ne als wesent­li­ches Argu­ment gegen­über Inves­to­ren. Stimmt auch: wer in knall­har­ten Zah­len nach­wei­sen kann, dass sei­ne Idee auf­geht, dass Wachs­tum vor­han­den ist – der hat schon viel gewon­nen. Vor allem hat er bewie­sen, dass er ver­stan­den hat, wie wirt­schaf­ten geht. Gleich­zei­tig heisst das aber nicht: Wer kei­ne guten Zah­len vor­wei­sen kann, ist sofort raus. Denn viel­leicht ist es ja gera­de der Kapi­tal­be­darf, den ihr jetzt im Pitch for­mu­liert, der das nöti­ge Wachs­tum erzeugt. Ihr soll­tet aller­dings weder eure Zah­len schö­nen (das kommt immer raus) und auch nicht so tun, als gäbe es KPIs nicht. Beschäf­tigt euch damit und fin­det Argu­men­te, war­um Inves­to­ren trotz­dem auf euch set­zen sollen.

Struk­tur und Inhalt eures Pit­ches: das Pitch Deck

Das Pitch Deck ist eine Kurz­fas­sung, die dem Inves­tor schnell einen Über­blick ver­schaf­fen soll. Zu unter­schei­den sind grund­sätz­lich drei For­men des Pitch Decks: Beim Rea­ding Pitch Deck ist der Leser mit der schrift­li­chen Prä­sen­ta­ti­on allein. Er bekommt also nur die Infor­ma­tio­nen, die auch in dem Pitch Deck ste­hen. Beim Live-Pitch Deck hin­ge­gen schaut er auf Foli­en und hört euch dabei zu. Hier soll­te das Pitch Deck selbst als Ergän­zung eurer Rede ver­stan­den wer­den. Und im One­Page Pitch Deck habt ihr eine mini­ma­lis­ti­sche Form, die für den Erst­kon­takt ver­wen­det wird.

Pitch Deck Struktur

Die Visi­on des Start­ups : Maxi­mal 1–2 Sätze

: Maxi­mal 1–2 Sätze Das Pro­blem und die Lösung : Fas­se kurz zusam­men, wel­ches Pro­blem der Markt hat und wie dein Start­up es lösen wird

: Fas­se kurz zusam­men, wel­ches Pro­blem der Markt hat und wie dein Start­up es lösen wird Die Ziel­grup­pe : Hier ist es wich­tig deut­lich zu machen, wer die Ziel­grup­pe ist, wie groß die­se Grup­pe ist und wel­che Kon­kur­renz am Markt aktiv ist

: Hier ist es wich­tig deut­lich zu machen, wer die Ziel­grup­pe ist, wie groß die­se Grup­pe ist und wel­che Kon­kur­renz am Markt aktiv ist Das Pro­dukt : Jetzt wird das eige­ne Pro­dukt präsentiert

: Jetzt wird das eige­ne Pro­dukt präsentiert Die Ein­künf­te : Wie kommt das Geld her­ein? Ver­käu­fe, Abon­ne­ments, Werbung

: Wie kommt das Geld her­ein? Ver­käu­fe, Abon­ne­ments, Werbung Die Road­map : Die Ent­wick­lung des Unter­neh­mens mit Milestones und die finan­zi­el­le Pla­nung über meh­re­re Jah­re hinweg

: Die Ent­wick­lung des Unter­neh­mens mit Milestones und die finan­zi­el­le Pla­nung über meh­re­re Jah­re hinweg Ver­kaufs­stra­te­gi­en : Wie soll das Pro­dukt ver­kauft und ver­mark­tet werden?

: Wie soll das Pro­dukt ver­kauft und ver­mark­tet werden? Das Team : Wer seid ihr und war­um wer­det ihr erfolg­reich sein?

: Wer seid ihr und war­um wer­det ihr erfolg­reich sein? Kon­kur­renz : Wer ist sie und war­um seid ihr besser?

: Wer ist sie und war­um seid ihr besser? Der Kapi­tal­be­darf: Zum Schluss legt ihr die Kar­ten offen und macht deut­lich, wel­che Sum­men ihr benö­tigt – und was ihr euren Inves­to­ren dafür bietet.

Das Rea­ding Pitch Deck

Das Rea­ding Pitch Deck – das ist es: Euer Busi­ness Plan in mög­lichst 10–15 Foli­en mit kur­zen knap­pen Fak­ten kom­pri­miert und visu­ell auf­be­rei­tet. Ein­gän­gig, nach­voll­zieh­bar und schnell lesbar.

Das Live Pitch Deck und die 10 – 20 – 30 Regel

Auf der Büh­ne wollt ihr nicht, dass Zuschau­er an euch vor­bei auf eine Lein­wand star­ren. Jedes hier ver­wen­de­te Sli­de soll­te eure Wor­te unter­stüt­zen, illus­trie­ren oder mit gra­fi­scher Umset­zung ver­ständ­li­che rma­chen. Nach der Regel des Pitch-Gurus Guy Kawa­sa­ki soll­te eure Prä­sen­ta­ti­on nicht mehr als zehn Foli­en haben, nicht län­ger als zwan­zig Minu­ten dau­ern und die Schrift­grös­se soll nie­mals unter dreis­sig sein. Die Idee dahin­ter ist ganz klar: Fin­det das Wesent­li­che für euren Vortrag!

Das One­Page Pitch (Deck) oder Fact-Sheet

Der One­pager ist oft die Ein­tritts­kar­te für alle wei­te­ren Schrit­te. Im Grun­de ist es ein Exe­cu­ti­ve Sum­ma­ry (die Zusam­men­fas­sung eures Busi­ness­plans) – aber gra­fisch auf­be­rei­tet, mit Info­gra­fi­ken, Dia­gram­men, etc.

Grün­der­rat Pit­chen glo­bal: Do you speak English?

Die Start­up-Welt ist glo­bal. Die Wahr­schein­lich­keit ist groß, dass sich aus­län­di­sche Risi­ko­ka­pi­tal­ge­ber und Busi­ness Angels für viel­ver­spre­chen­de deut­sche Start­ups inter­es­sie­ren. Dies hat den gro­ßen Vor­teil, dass eine spä­te­re glo­ba­le Expan­si­on wesent­lich leich­ter sein wird. Doch bis es so weit ist, muss der Inves­tor zunächst über­zeugt wer­den – und zwar auf Eng­lisch. Wer kein feh­ler­frei­es Busi­ness English spricht, soll­te hier kei­ne Risi­ken ein­ge­hen. Schon zwei bis drei falsch über­setz­te Fach­be­grif­fe kön­nen das Pro­jekt zum Schei­tern brin­gen. Es ist sinn­vol­ler, das Pitch Deck auf Deutsch vor­zu­be­rei­ten und dann über­set­zen zu las­sen. Exper­ten wie das Über­set­zungs­bü­ro elin­ga erle­di­gen dies zu fai­ren Preisen.

Bei­spiel Pitch Deck

Groß­ar­ti­ge Start­ups haben in vie­len Fäl­len auch mit groß­ar­ti­gen Pitch Decks gear­bei­tet. Ein tol­les Bei­spiel ist das Pitch Deck von Airbnb:



Pitch per Email – Erst­kon­takt mit Verkaufscharakter

Sehr wahr­schein­lich wer­det ihr wich­ti­ge Per­so­nen in eurer Grün­der­lauf­bahn das ers­te Mal per Email kon­tak­tie­ren. Ent­we­der, weil ihr dazu auf­ge­for­dert wur­det („Schrei­ben Sie mir eine Email mit eini­gen Infos zu Ihrem Pro­jekt!“) oder weil ihr gar kei­ne ande­ren Kon­takt­da­ten habt. Macht das bes­te dar­aus: Auch eine gut geschrie­be­ne Email kann Türen öff­nen – oder zumin­dest zu einem Fol­low up Tele­fon­ge­spräch füh­ren. Hier 5 her­vor­ra­gen­de Tipps für erfolg­rei­ches Email-Mar­ke­ting von Jason Zock, die ihr beach­ten solltet.

Pitch – Vor­be­rei­tung: Auf kri­ti­sche Inves­to­ren­fra­gen rich­tig reagieren

Ob vor gro­ßem Publi­kum oder im direk­ten Inves­to­ren­ge­spräch: Berei­tet euch auf kri­ti­sche Nach­fra­gen vor. Jeder Erfin­der und Grün­der behaup­tet, sei­ne Idee wird von der Mensch­heit sehn­lichst erwar­tet. Ihr soll­tet das bewei­sen kön­nen, mit Ergeb­nis­sen aus Befra­gun­gen, Markt­ana­ly­sen usw. Der Klas­si­ker einer Nach­fra­ge ist häu­fig die nach dem Sales-und Ver­triebs­kon­zept: Wie wollt ihr das Ding ver­kau­fen? Auch wenn ihr das bewusst in der Ear­ly-Sta­ge-Pha­se aus­lasst, wird danach gefragt, braucht ihr gute Antworten.

Pit­che­vents und Gründermessen

Matching von Start­ups und Inves­to­ren – das ist das ganz gro­ße Ding. Auf der einen Sei­te Inno­va­ti­on, die eine Chan­ce sucht. Auf der ande­ren Sei­te Kapi­tal, dass sich Ver­meh­rung wünscht. Den Bedarf an sol­chen Matching-Ver­an­stal­tun­gen haben sehr vie­le Anbie­ter ver­stan­den und so gibt es eine gan­ze Rei­he von Pit­che­vents. Eini­ge Uni­ver­si­tä­ten geben auf die­sem Wege ihren Grün­dern Gele­gen­heit, sich zu prä­sen­tie­ren, zum Bei­spiel der Uni­ba­tor Pitch der Goe­the-Uni in Frank­furt. Bran­chen suchen über Pit­che­vents nach neu­en Kon­zep­ten, etwa der Pho­to­in­dus­trie-Ver­band mit dem PIV Start­up Day Pitch. In unse­rem Grün­der­kü­che Event­ka­len­der fin­det ihr alle aktu­el­len und wich­ti­gen Pitch-Events und Pit­ch­an­ge­bo­te auf Grün­der­mes­sen. Eben­so span­nend weil beson­ders: die Foun­ders Fight Night. Oder auch der Pitch Club in Frankfurt.