Name: MySchlepp­App by HESA Solu­ti­ons GmbH Start­up aus: Köln Gegrün­det: 2016 Web­sei­te: www​.myschlepp​app​.de

Das ist MySchleppApp:

MySchlepp­App: Deutsch­lands schnells­te Pan­nen­hil­fe per Klick!

Der Pitch

Wir küm­mern uns um Pan­nen- und Abschlepp­hil­fe zu einem fai­ren und trans­pa­ren­ten Preis deutsch­land­weit! Unse­re Leis­tun­gen kön­nen vom Mofa bis zum 40t Lkw in Anspruch genom­men wer­den. Wir ver­mit­teln unse­ren Kun­den im Pan­nen­fall innerhlab kür­zes­ter Zeit den nächs­ten Abschlepp- bezie­hungs­wei­se Pan­nen­dienst per App- ohne Call-Cen­ter und Wartezeiten.

Das sind unse­re Kunden…

Jeder der ein Kraft­fahr­zeug besitzt, aber kei­ne lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft in einem Auto­mo­bil­club haben. Dazu kom­men die Auto­fah­rer, die lie­gen­ge­blie­ben sind und zu Stoß­zei­ten mal wie­der Ihren Club oder Ver­si­che­rer nicht errei­chen kön­nen: Auch sie kön­nen bei uns auf direk­tem digi­ta­len Weg Hil­fe anfordern.

Das sind unse­ren Konkurrenten …

Wir sind schnel­ler, effi­zi­en­ter und im End­ef­fekt güns­ti­ger für den Kun­den, da wir nicht in den fes­ten Part­ner­netz­werk-Struk­tu­ren der Clubs gefan­gen sind. Es gibt kei­ne Jah­res­bei­trä­ge, son­dern unse­re Nut­zer zah­len nur im Bedarfsfall.

So kam uns die Idee, das haben wir vor­her gemacht …

Frank Heck ist Inha­ber einer Abschlepp­un­ter­neh­mens. In sei­ner täg­li­chen Arbeit sind sehr vie­le Defi­zi­te in der Abwick­lung von Pan­nen- und Abschlepp­auf­trä­gen, die über Clubs und Ver­si­che­run­gen kom­men, auf­ge­fal­len: Sowohl für den Kun­den, als auch für den Abschlepp­dienst selbst. Durch einen Zufall tra­fen sich San­tosh und Frank: San­tosh hat­te eine Pan­ne und hät­te 3 Steun­den auf den vom ADAC ver­mit­tel­ten Abschlepp­dienst war­ten müs­sen. Statt des­sen googel­te er nach einem Dienst­leis­ter in der Nähe und Frank war sofort zur Stel­le! Auf der Fahrt zur Werk­statt tausch­ten sich bei­de aus, ob man die­se Abwick­lung und Auf­trags­ver­ga­be nicht viel bes­ser und effi­zi­en­ter digi­tal bes­ser machen könn­te und so wur­de MySchlepp­App geboren.

So wur­de aus der Geschäfts­idee ein ech­tes Unternehmen …

Wir haben uns sehr oft getrof­fen und die Idee, sowie den Busi­ness­plan. aus­ge­ar­bei­tet. Sie waren so über­zeugt, dass San­tosh sei­nen Job kün­dig­te und bei­de los­leg­ten: Fir­ma gründen,Webseite pro­gram­mie­ren, App ent­wi­ckeln, Part­ner­netz­werk auf­bau­en, usw.

Jede Fir­ma braucht einen Namen – unse­ren fan­den wir so …

Da man uns auch das “myTa­xi” für Abschlepp­diens­te nen­nen könn­te, fan­den wir das My schon ganz gut, dann haben wir mit Abschlep­pen und App Wort­spie­le gemacht bis es zu MySchlepp­App wur­de: So heißt das Pro­dukt. Die Fir­ma dahin­ter heißt HESA Solu­ti­ons GmbH – HE für Heck und SA für Satschdeva!

Das sind bis­her unse­re wich­tigs­ten Meilensteine …

Unser ers­ter gro­ßer Erfolg war die Fer­tig­stel­lung und Launch der App im Juli 2016: Schon ein paar Wochen spä­ter hat­ten wir mit ers­ten Part­nern und für sie ver­mit­tel­ten Auf­trä­ge den Pro­of of Con­cept erbracht. Im Novem­ber 2016 haben wir die Web­App gelauncht und schließ­lich im März 2017 einen Relaunch der Web­sei­te gemacht, so dass wir kom­mu­ni­ka­tiv gut auf­ge­stellt sind. Natür­lich war aber der größ­te Mei­len­stein bis­her, dass Cars­ten Maschmey­er durch unse­ren Auf­tritt in der Höh­le der Löwen unser Inves­tor gewor­den ist.

Das ist unse­re Visi­on… und das die nächs­ten wich­ti­gen Meilensteine …

Wir wol­len Euro­pas größ­ter und schnells­ter Pan­nen­dienst­leis­ter werden!

Die wich­tigs­ten Mei­len­stei­ne sind dabei, mehr Part­ner an Bord zu holen, so dass wir das größ­te und flä­chen­de­ckends­te Netz an Abschlepp­un­ter­neh­men haben. Zudem möch­ten wir natür­lich noch mehr Kun­den gewin­nen, so dass die Zahl der App-Down­load und unse­re Aus­las­tung expo­nen­ti­ell steigt.

Wie groß war das Team beim Start? Und jetzt?

Zu Beginn waren wir zu zweit, Jetzt sind auf eine Mann­schaft von 6 Leu­ten angewachsen.

Von wich­tigs­ten Mar­ke­ting- & PR-Aktio­nen bisher …

Die Teil­nah­me an Die Höh­le der Löwen hat uns unglaub­li­che Auf­merk­sam­keit und tol­les Feed­back aus der gan­zen DACH-Regi­on gebracht. Zudem ist Face­book unser wich­tigs­ter Marketing-Kanal.

Kun­den­ser­vice: So bau­en wir an unse­rer Kundenzufriedenheit …

Wir haben eine ganz nor­ma­le Büro-Ruf­num­mer, unter der wir stän­dig erreich­bar sind, aber wickeln unse­ren Ser­vice ansons­ten kom­plett digi­ta­la ab. Wich­tig ist uns, die hohe Qua­li­tät und Freund­lich­keit im Kun­den­kon­takt. Die­ser ist und bleibt der König- und gera­de wenn so etwas ärger­li­ches wie eine Pan­ne pas­siert ist, soll­te man ihm das Leben den Umstän­den ent­spre­chen so ein­fach und ange­neh­men wie mög­lich machen.

Kri­sen? Wir haben sie gemeis­tert durch …

Bis dato zum Glück noch keine!

So sieht unser Büro heu­te aus. So wün­schen wir uns das zukünftig …

Wir sit­zen im Start­platz Köln. Es ist geplant, in den nächs­ten Mona­ten in unser eige­nes Büro zu ziehen!

Hel­den & Vor­bil­der – Wir wür­den gern …

… Bat­man und Bill Gates kennenlernen.

Work-Life-Balan­ce: So hal­ten wir uns fit und motiviert …

Der­zeit wegen Die Höh­le der Löwen lei­der eher ein Unba­lan­ce, aber wir arbei­ten daran!

3 Inter­net­sei­ten, ohne die wir nicht Leben & Arbei­ten können…

Face­book

MySchlepp­App

Sport1

Name: HESA Solu­ti­ons GmbH Grün­dungs­da­tum: Janu­ar 2016 Gesell­schafts­form (heute/angestrebt): GmbH Grün­der & Gesellschafter: San­tosh Satsch­de­va CEO, Frank Heck COO Geschäfts­füh­rer & Team: San­tosh Satsch­de­va CEO, Vertrieb

Frank Heck COO, Netzwerk

Karl-Heinz Kol­le, CTO Gesell­schaf­ter, invol­vier­te Busi­ness Angels & Finanziers: San­tosh Satschdeva

Frank Heck

Web­site: www​.myschlepp​app​.dewww​.hesa​-solu​ti​ons​.de Fir­men­sitz: Fir­men­sitz: Ster­nen­ber­ger Hof 3, 51143 Köln

Büroadres­se: Start­platz Köln, Im Media­park 5, 50670 Köln Soci­al Media: