Das neue Coa­ching-Pro­gramm „Bay­Start­UP Go“ will Start­up-Teams in drei Mona­ten finan­zie­rungs­fit machen: mit dem Inten­siv­pro­gramm „Bay­Start­UP Go Incu­ba­tor‟ im Mün­che­ner Tech­no­lo­gie­zen­trum (MTZ).

Finan­zie­rung in drei Mona­ten: Bay­Start­UP eröff­net Startup-Incubator

Mit Inten­siv­coa­ching in die Finan­zie­rungs­run­de: ab sofort kön­nen sich Start­ups für „Bay­Start­UP Go“ bewer­ben. Bay­Start­UP will Start­ups mit dem Ange­bot in drei Mona­ten finan­zie­rungs­fit machen. Vor­aus­set­zun­gen für Teams, die in das Pro­gramm auf­ge­nom­men wer­den wol­len: Sie haben ein inno­va­ti­ves und ska­lier­ba­res Geschäfts­mo­dell und einen min­des­tens sechs­stel­li­gen Kapitalbedarf.

Die Start­ups arbei­ten im Bay­Start­UP Go Incu­ba­tor im Münch­ner Tech­no­lo­gie­zen­trum (MTZ) in engs­ter räum­li­cher Nähe zu den Finan­zie­rungs­ex­per­ten von Bay­Start­UP zügig auf ihre Finan­zie­rung hin. Das Ziel: die Vor­stel­lung der Geschäfts­idee vor Inves­to­ren aus dem Bay­Start­UP Netz­werk und der Markt­ein­tritt. „Bay­Start­UP Go“ ist kos­ten­frei, für Start­ups fällt ledig­lich ein gerin­ger Bei­trag für die Nut­zung der Arbeits­plät­ze im Incu­ba­tor an.

Über das Bay­Start­UP Netz­werk haben Grün­der Kon­takt­chan­cen zu mehr als 270 gelis­te­ten Busi­ness Angels, über 100 insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren und Chan­cen auf Finan­zie­run­gen von 50.000 Euro bis fünf Mil­lio­nen Euro. Um das Poten­ti­al des größ­ten Finan­zie­rungs­netz­werks Deutsch­lands noch bes­ser aus­schöp­fen zu kön­nen bie­tet Bay­Start­UP Grün­der-Teams mit „Bay­Start­UP Go“ ab sofort ein drei­mo­na­ti­ges Inten­siv-Coa­ching in der Pre-Seed-Pha­se an. Das Pro­gramm fin­det im Bay­Start­UP Go Incu­ba­tor im MTZ statt.

Die Grün­der pro­fi­tie­ren dabei von der Nähe zu den Bay­Start­UP Coa­ches, die ihnen bei der Geschäfts­kon­zept- und Pro­dukt­ent­wick­lung bei­sei­te ste­hen. Der Incu­ba­tor bie­tet ihnen eine Arbeits­um­ge­bung mit moderns­ten Prä­sen­ta­ti­ons­tech­no­lo­gi­en, die die Teams für ihre Ide­en­ent­wick­lung nut­zen können.

„Neben der Vor­be­rei­tung auf Inves­to­ren­ge­sprä­che erar­bei­ten die Teams mit den Bay­Start­UP Coa­ches wöchent­li­che Mei­len­stei­ne und kla­re Auf­ga­ben“, beschreibt Cars­ten Rudolph, Geschäfts­füh­rer Bay­Start­UP, das neue Coa­ching-Pro­gramm. Wöchent­li­che Stand-Up-Mee­tings und Reportings ermög­li­chen einen akti­ven Erfah­rungs­aus­tausch. Obers­tes Ziel die­ser Coa­ching-Pha­se ist, dass die Start­ups neben vor­zeig­ba­ren Unter­la­gen (Busi­ness­plan, Pitch­deck, Finanz­pla­nung) poten­ti­el­len Inves­to­ren und Geschäfts­part­nern ers­te Kenn­zah­len und Erfah­rungs­wer­te lie­fern kön­nen. Bis zum Ende der Coa­ching-Pha­se soll die Finan­zie­rungs­wahr­schein­lich­keit signi­fi­kant gestei­gert werden.

Bay­Start­UP Go: Bewerbungskriterien

„Bay­Start­UP Go“ rich­tet sich an Start­ups in der Vor­grün­dungs- und Grün­dungs­pha­se. Teams, die in das Pro­gramm auf­ge­nom­men wer­den wol­len, benö­ti­gen ein inno­va­ti­ves und ska­lier­ba­res Geschäfts­mo­dell und haben einen min­des­tens sechs­stel­li­gen Kapitalbedarf.

Mini­mal­an­for­de­rung für den Fir­men­sitz ist ein geplan­ter Unter­neh­mens­auf­bau in Bay­ern, idea­ler­wei­se liegt der Haupt­sitz bereits in Mün­chen oder Bay­ern. Die Fir­men­grün­dung darf nicht län­ger als ein Jahr zurück­lie­gen. Die Team­grö­ße soll­te zwi­schen zwei und vier Per­so­nen lie­gen – das Pro­gramm rich­tet sich aus­drück­lich nicht an Einzelpersonen.

Wer sich für „Bay­Start­UP Go“ bewer­ben möch­te, sen­det einen Two-Pager (For­mu­lar-Down­load: hier) mit dem Pla­nungs­stand sei­ner Geschäfts­idee via E-Mail an finanzierung@​baystartup.​de. Start­ups, die bereits am Bay­Start­UP Finan­zie­rungs­coa­ching teil­neh­men, wer­den aktiv von den Bay­Start­UP Coa­ches für das Pro­gramm nominiert.