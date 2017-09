Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Start­up­Con, die am 11. Okto­ber 2017 zum vier­ten Mal in der Köl­ner LANXESS Are­na statt­fin­det, kön­nen sich Start­ups in One-to-One-Pit­ches bei Inves­to­ren und Inter­es­sen­ten vor­stel­len. Auf beson­de­res Inter­es­se sto­ßen sind in die­sem Jahr Ide­en und Pro­duk­te für den Mittelstand.