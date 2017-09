Wie das funk­tio­niert, erfahrt ihr in unse­rem neu­en Por­trait aus unse­rer Rei­he von Grün­der­sto­ries.

Name: Car­goS­teps GmbH & Co. KG Start­up aus: Frank­furt am Main Gegrün­det: 2016 Web­sei­te: www​.car​gos​teps​.com

Das ist CargoSteps:

Smart Soft­ware Solu­ti­ons for your Logistics.

Der Pitch

Car­goS­teps ist eine offe­ne Soft­ware­lö­sung für die Logis­tik. Das kos­ten­lo­se, fir­men­über­grei­fen­de Car­goS­teps Track&Trace lie­fert pro­ak­ti­ve Sta­tus­in­for­ma­tio­nen in Echt­zeit und garan­tiert damit eine kom­plett trans­pa­ren­te Lie­fer­ket­te. Mit dem dar­auf auf­bau­en­den Car­goS­teps Match kön­nen Rück­fahr­ten ohne Ladung ver­mie­den wer­den Bei über 90% der KEP-Fahr­ten wird z.B. kei­ne Ladung auf der Rück­fahrt trans­por­tiert. Mit Hil­fe eines Algo­rith­mus wer­den Rou­ten, Kapa­zi­tä­ten und Zeit­ab­läu­fe kal­ku­liert und Fahr­ten „gematcht“. Damit kön­nen Trans­por­te mit größt­mög­li­cher Effi­zi­enz durch­ge­führt wer­den bei gleich­zei­ti­ger CO2-Reduk­ti­on, durch weni­ger Fahr­zeu­ge im Einsatz.



Das sind unse­re Kunden…

Spe­di­tio­nen

Das sind unse­ren Konkurrenten …

Indi­rek­te Kon­kur­renz: Ama­zon, Uber, Lal­a­mo­ve, etc. Der Fokus liegt dort aller­dings ent­we­der auf Lkw-Trans­por­ten oder dem B2C Geschäft, wäh­rend Car­goS­teps im Bereich B2B Kurier- und Express­lo­gis­tik agiert.

Unser USPs / Das unter­schei­det uns von unse­ren Konkurrenten

Mit Car­goS­teps kön­nen nun auch die kleins­ten Unter­neh­men mit ihren Auf­trag­ge­bern ver­netzt wer­den. Es wird ermög­licht fir­men­über­grei­fend auch inter­na­tio­nal zu arbei­ten und dem Kun­den ein Echt­zeit Track & Trace Ser­vice zur Ver­fü­gung zu stel­len, der bes­ser ist, als bei den Glo­bal Play­ern. Hin­zu kommt, dass Car­goS­teps für den Express- und Kurier­be­reich nun auch Rück­la­dun­gen orga­ni­sie­ren, somit jedem Geld spa­ren bzw. ver­die­nen kann und zu einer deut­li­chen CO2 Reduk­ti­on führt.

Des­halb sind wir Grün­der & Unternehmer

… weil man es manch­mal ein­fach selbst machen muss.

So kam uns die Idee, das haben wir vor­her gemacht …

Für sei­ne Fir­ma T World Ser­vice GmbH (TWS) war Rachid Tou­za­ni auf der Suche nach einem Tool, um Pro­zes­se gera­de im Umgang mit zeit­kri­ti­scher Fracht zu ver­bes­sern, denn Kun­den erwar­ten mitt­ler­wei­le eine trans­pa­ren­te Lie­fer­ket­te, samt Lie­f­er­up­dates und opti­mier­ten Arbeits­pro­zes­sen. Wäh­rend Glo­bal-Play­er das inhou­se mit iso­lier­ten, eige­nen Lösun­gen erle­di­gen, arbei­ten klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men meist in Koope­ra­ti­on mit ande­ren. Die dafür gesuch­te Lösung konn­te aller­dings damals auf dem Markt nicht gefun­den wer­den. So ent­stand die Idee eine eige­ne Soft­ware-Lösung zu ent­wi­ckeln, die es ver­schie­de­nen Unter­neh­men ermög­licht, effi­zi­ent und trans­pa­rent zusam­men­zu­ar­bei­ten. Zusam­men mit Murat Kara­ka­ya und den Soft­ware­ent­wick­lern Tom Anyz und Moritz Jäger wur­de die Idee in die Tat umge­setzt und Car­goS­teps gegründet.

Stich­wort Lean Start­up: So haben wir unse­re Zielgruppe/unser Pro­dukt erst ein­mal vor­ab getestet …

Jeder Ent­wick­lungs­schritt wur­de mit T World Ser­vice GmbH gezielt bespro­chen, getes­tet und das Feed­back ist mit in die Ent­wick­lung ein­ge­flos­sen. Wir haben uns stän­dig selbst kri­tisch die Fra­ge gestellt, ob wir jede Funk­ti­on wirk­lich benö­ti­gen und Car­goS­teps immer wie­der auf das nötigs­te gekürzt.

So wur­de aus der Geschäfts­idee ein ech­tes Unternehmen …

Alle Grün­der sind von der Idee über­zeugt, daher haben wir gleich Nägel mit Köp­fen gemacht und einen Ver­trag geschlossen.

Jede Fir­ma braucht einen Namen – unse­ren fan­den wir so …

Wir woll­ten, dass der Name klar den Logis­tik­be­zug auf­zeigt und zugleich die detail­ge­naue Trans­pa­renz wider­spie­gelt, die wir errei­chen woll­ten. Und sei­en wir doch ehrlich…CargoSteps klingt dafür doch ganz cool.

Hier unser Busi­ness Model Canvas …

Car­goS­teps ist kos­ten­los. Wir ver­die­nen eine Pro­vi­si­on an den Rück­la­dun­gen, die wir matchen. Es ist also kom­plett erfolgsbasiert.

Das Start­ka­pi­tal haben wir erwirtschaftet/eingeworben, indem wir …

Bis zum ers­ten Invest­ment haben wir uns kom­plett selbst finan­ziert. Das war eine har­te Zeit, aber der Glau­be an den eige­nen Erfolg war grö­ßer. Mitt­ler­wei­le stammt ein Teil aus Eigen­ka­pi­tal, der grö­ße­re Teil jedoch von pri­va­tem Investment.

Ven­ture Finan­zie­rung haben wir auch …

Wir sind aktu­ell in einer Series A Finan­zie­rungs­run­de. Um mit ver­schie­de­nen Inves­to­ren ins Gespräch zu kom­men neh­men wir an Pitch Ver­an­stal­tun­gen teil und füh­ren Gesprä­che mit unse­rem Netz­werk, da dar­aus auch ein stra­te­gi­scher Part­ner erwach­sen könnte.

Das sind bis­her unse­re wich­tigs­ten Meilensteine …

Launch Car­goS­teps 2016

1. Kohor­te des RocketSpace Log Tech Acce­le­ra­tor in San Fran­cis­co 2016

ESA BIC (Euro­pean Space Agen­cy Busi­ness Incu­ba­ti­on Cent­re) 2016

Seed Invest­ment in 2016

Gewin­ner der DEMO­va­ti­on Chal­len­ge auf der Ele­va­te 2016 in Miami

Launch Freight Intel­li­gence 2017

Launch Car­goS­teps Secu­re 2017

Gewin­ner des Frank­fur­ter Grün­der­prei­ses 2017

Gewin­ner des GFFT För­der­prei­ses 2017 in der Kate­go­rie “Bes­tes Start­up” 2017

Das ist unse­re Visi­on… und das die nächs­ten wich­ti­gen Meilensteine …

Die Pilot­pha­se von Car­goS­teps Match steht kurz bevor. (Inter­es­sier­te Unter­neh­men kön­nen sich ger­ne bei info@​cargosteps.​com mel­den.) und danach natür­lich der Launch des Match-Pro­gramms. Ziel von Car­goS­teps ist es, – aus­ge­hend von Deutsch­land – sich mit­tel­fris­tig auf dem euro­päi­schen Markt und lang­fris­tig in Chi­na und den USA zu etablieren.

Die­se Per­so­nen / Insti­tu­tio­nen haben uns beson­ders geholfen …

Ulrich Dün­nes, STI Secu­ri­ty Trai­ning Inter­na­tio­nal GmbH

RocketSpace

ESA (Euro­pean Space Agency)

Wie groß war das Team beim Start? Und jetzt?

4 Leu­te bei Grün­dung, jetzt ein Team von 8 Personen

Ser­vice: So bau­en wir an unse­rer Kundenzufriedenheit …

Wir füh­ren regel­mä­ßi­ge Usa­bi­li­ty Tests durch und holen uns stän­dig Feed­back der Nut­zer ein.

Kri­sen? Wir haben sie gemeis­tert durch …

…einen lan­gen Atem und har­ter Arbeit.

Work-Life-Balan­ce: So hal­ten wir uns fit und motiviert …

Sport und gutes Essen

Inter­net­sei­ten, ohne die wir nicht Leben & Arbei­ten können…

www​.car​gos​teps​.com

https://​con​br​.io/

Mobi­le Apps, ohne die wir nicht mehr Leben & Arbei­ten können…

Für den Daten­ver­sand https://​con​br​.io/,

Soci­al-Media-Mana­ga­ment buffer

und natür­lich nicht ohne die Car­goS­teps App.

Über­blick Unter­neh­mens­da­ten CargoSteps

Name: Car­goS­teps GmbH & Co. KG Logo: Grün­dungs­da­tum: Febru­ar 2016 Gesell­schafts­form (heute/angestrebt): GmbH & Co. KG Grün­der & Gesellschafter: Rachid Tou­za­ni, CEO, ist einer der bei­den Ide­en­ge­ber von Car­goS­teps und hat sei­nen Haupt­fo­kus auf dem Bereich Busi­ness Deve­lop­ment. Er bringt ein star­kes Logis­tik-Netz­werk aus sei­ner 11-jäh­ri­gen Erfah­rung als Trans­por­teur mit 18 Mit­ar­bei­tern an zwei Stand­or­ten, am Frank­fur­ter und Ham­bur­ger Flug­ha­fen, mit.

Tom Anyz, CCO, und Moritz Jäger, B.Sc., CTO, sind zustän­dig für Design und Ent­wick­lung. Gemein­sam haben sie mit Ihrem App-Deve­lop­ment-Stu­dio, app­jig­ger GmbH, meh­re­re Pro­jek­te für Unter­neh­men aus der Gesund­heits- und der Phar­ma­bran­che eben­so umge­setzt wie auch eigen­stän­di­ge Ent­wick­lun­gen rea­li­siert, wie z.B. con­brio. Sie brin­gen die nöti­ge Erfah­rung, ein Pro­dukt von der Kon­zep­ti­on bis zur Markt­rei­fe zu brin­gen, ins Team mit ein. Hin­zu kommt, dass Tom zuvor eine eige­ne Medi­en­agen­tur hat­te und im Bereich Gra­fik und Design eben­falls stark auf­ge­stellt ist.

Murat Kara­ka­ya, M.Eng., CMO, arbei­tet seit 7 Jah­ren in der Logis­tik­bran­che und ist wei­te­rer Ide­en­ge­ber von Car­goS­teps. Er bringt dar­über hin­aus Erfah­rung aus den Berei­chen Ver­trieb sowie Rese­arch und Con­sul­ting mit. Sei­ne Arbeits­schwer­punkt lie­gen im ope­ra­ti­ven Geschäft, Pro­jekt Manage­ment, Ver­trieb, Mar­ke­ting und Personal. Geschäfts­füh­rer & Team: CEO: Rachid Tou­za­ni, CCO: Tom Anyz, CTO: Moritz Jäger, CMO: Murat Karakaya Gesell­schaf­ter, invol­vier­te Busi­ness Angels & Finanziers: Ulrich Dün­nes, Geschäfts­füh­rer, STI Secu­ri­ty Trai­ning Inter­na­tio­nal GmbH, bringt als stra­te­gi­scher Inves­tor sei­ne lang­jäh­ri­ge Bran­chen­er­fah­rung im Bereich Sicher­heit und Logis­tik mit. Koope­ra­tio­nen: Joint-ven­ture zusam­men mit Kalei­do: Freight Intel­li­gence Web­site: www​.car​gos​teps​.com/ Fir­men­sitz: Kai­ser­stras­se 61 * 60329 Frank­furt am Main Soci­al Media: