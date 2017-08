Coworking Nürnberg – die besten Coworking Spaces in Nürnberg & Erlangen (Übersicht 2017)

Schon die erste deutsche Eisenbahn stammt aus Nürnberg – Erfindungen und neue Entwicklungen haben im fränkischen Ballungsraum also durchaus schon Tradition. Gemeinsam mit Erlangen, der zweiten bedeutsamen Stadt in unmittelbarer Nähe bildet Nürnberg das fränkische Zentrum schlechthin. Auch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist eine wichtige Einrichtung, wenn es um neue Entwicklungen geht und ein echter Motor für Innovationen. Wen wundert es also, dass in diesem Bereich auch die Coworking-Spaces richtiggehend blühen – der Bedarf dafür ist in jedem Fall da. Unsere Übersicht der CoWorking-Spaces 2017 in Nürnberg:

Coworking Nürnberg – Der Klassiker

So schlicht der Name klingt, so bedeutsam ist der Space. Modernste Infrasstruktur, Sekretariats- und Empfangsservice, ansprechendes und hochwertiges Ambiente. Telefonanschluss, Monitor und Besprechungsräume können bei Bedarf hinzugebucht werden.

Preise: Ein Tagesticket gibt es ab 19 Euro, das Wochenticket gilt entweder für einen Tag pro Woche oder für eine durchgehende Woche und kostet 69 Euro. FlexDesks gibt es ab 149 Euro, FixDesks ab 319 Euro pro Monat.

Adresse: Josephsplatz 8, 90403 Nürnberg

Web: http://coworking-nuernberg.de/

hib Coworking – Für die Pros in Nürnberg

Auch ein sehr bekannter Space in Nürnberg. Wer eine Geschäftsadresse mit einem Postfachservice benötigt, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Meeting- und Präsentationsräume stehen im hib Coworking ebenfalls zur Verfügung wie eine eigene, regionale Rufnummer. Die Arbeitsräume sind hochwertig eingerichtet und stellen ein professionell wirkendes Geschäftsumfeld dar. Eigene Parkplätze und einen Empfangsservice gibt es ebenfalls. Leistungen können auch individuell abgesprochen werden – bis hin zur Adobe-Cloudanbindung. Insgesamt wirkt der Space sehr hochwertig und professionell.

Preise: Das Tagesticket kostet 12 Euro, ab 110 Euro pro Monat bekommt man bereits einen Arbeitsplatz. Meetingräume kann man ab 15 Euro pro Stunde oder 80 Euro pro Tag mieten. Virtual Offices kosten ab 65 Euro pro Monat, Telefonanschlüsse mit Rufweiterleitung ab 15 Euro monatlich. Kaffeeflatrate (7 Euro) und Parkplatz (5 Euro) sind extra.

Adresse: Äußere Bayreuther Str. 59, 90409 Nürnberg

Web: http://nuernberg-coworking.de/angebot/

Mehrwerkstatt Nürnberg – Coworking unkonventionell

Eine sehr kreative und freundliche Arbeitsumgebung bietet die Mehrwerkstatt. Sie ist unkonventionell aber hochwertig eingerichtet und richtet sich vor allem an Kreative. Der industrielle Charme der ehemaligen Werkstatt mag nicht jedem zusagen, hat aber seine Liebhaber. Bei Bedarf kann auch ein Telefonanschluss mit dazugebucht werden.

Preise: Für 120 Euro bekommt man einen FlexDesk für 2,5 Tage pro Woche, einen FlexDesk für das ganze Monat muss man 190 Euro ausgeben. Bei einem Dreimonatsvertrag reduziert sich dieser Preis auf 175 Euro. Den FixDesk gibt es nur mit Dreimonatsvertrag um 260 Euro pro Monat.

Adresse: Lindengasse 36, 90419 Nürnberg

Web: http://www.mehrwerkstatt.com/werke-referenzen-projekte/coworking-nuernberg/coworking-nuernberg

Coworking Erlangen – Viel Service zum guten Preis

Auch hier wird umfangreicher Service großgeschrieben. Postfach und Geschäftsadresse sowie einen Telefonanschluss mit DE-Flat kann man für jeweils 39 Euro pro Monat dazubuchen. Wer 24/7 in den Space möchte, muss bei FlexDesks ebenfalls extra bezahlen. Angenehm ist dabei aber, dass das Coworking Nürnberg bei FixDesk und FlexDesk Buchung in Erlangen ebenfalls kostenlos genutzt werden kann. Interessante Veranstaltungen sorgen für eine lebendige Community.

Preise: Das Tagesticket gibt es für 14 Euro, ein FlexDesk kostet 149 Euro pro Monat. Der FixDesk kostet 249 Euro pro Monat und enthält sowohl ein Schließfach als auch den 24/7 Zugang ohne zusätzliche Kosten.

Adresse: Henkestrasse 91, 91052 Erlangen

Web: www.coworking-erlangen.de