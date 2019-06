Coworking Spaces Erfurt – die besten Spaces | Übersicht 2019

5 / 5 ( 2 )

Erfurt war schon im Frühmittelalter ein wichtiges Zentrum für wirtschaftliche Aktivitäten und bereits im 8. Jahrhundert eine Großsiedlung, diese Bedeutung behielt die thüringische Stadt auch immer bei. Auch Martin Luther studierte an der Erfurter Universität und fügt sich damit in eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten ein, die die Stadt im Laufe ihrer langen Geschichte hervorgebracht hat.

Und Erfurt war auch wirtschaftlich immer ein sehr aktives Pflaster, die vielen erfolgreichen Betriebe konnten sich auch nach der Gründung der DDR als verstaatlichte Betriebe noch behaupten und machten Erfurt schnell zu einem industriellen und sehr wichtigen Wirtschaftszentrum in der DDR. Nach der Wende ging es wirtschaftlich in Erfurt schnell wieder aufwärts, das BIP pro Kopf liegt in der Stadt heute deutlich über dem deutschen Durchschnitt.

Eine hohe Dichte an Medienunternehmen paart sich heute mit großen und zukunftsweisenden Unternehmen wie etwa der Bosch Solar Energy AG mit über 500 Mitarbeitern allein in Erfurt. Nicht vergessen darf man natürlich auch die Erfurter Messe, die zweitgrößte Messe in Deutschlands Osten.

Wirtschaftlich brummt es also in der Stadt und es geht viel vorwärts – eine gute Atmosphäre für Gründungen bei gleichzeitig interessanten Bedingungen für Gründer. Aus diesem Grund gibt es auch mittlerweile zahlreiche Coworking-Spaces in der Stadt, von denen wir euch die interessantesten in diesem Beitrag einmal vorstellen wollen.

KrämerLoft: Coworking und Raum für neues Arbeiten

Ein Space, den man zu Recht als zukunftsweisend betrachten kann. Den beiden Gründerinnen ist besonders daran gelegen, Raum zu schaffen für neue Arbeitsformen – aus diesem Grund kann man im KrämerLoft unter anderem auch seine Kinder mitbringen, für sie gibt es ein Spielzimmer aber auch Hausaufgabenbetreuung. Wert gelegt wird vor allem auf die Community-Atmosphäre, es wird zusammen mittags gegessen, es gibt Sportangebote für die Coworker und es wird darauf geachtet, Menschen zusammenzubringen, die sich beruflich gut ergänzen.

Der Space ist relativ groß, 430 m² stehen insgesamt auf 3 Etagen zur Verfügung und bieten zahlreichen Coworkern Platz. Im angeschlossenen Makerspace kann man mit Maschinen Metalle oder Holz bearbeiten, es gibt ein Elektro- und ein Fotolabor und auch Nähmaschinen und ein 3D-Drucker stehen zur Verfügung. Aktuell nutzen über 50 Mitglieder den Coworking Space.

Besonderheiten: innovatives Konzept, echte Community als Mehrwert, Kinderbetreuung ist möglich

Preise: Den FlexDesk gibt es hier ab 119 EUR im Monat, einen FixDesk ab 219 EUR, Geschäftsadresse, Virtual Office und Schließfächer kann man auch beim FlexDesk zubuchen, beim FixDesk ist das bereits inkludiert. Halbtages-Tickets gibt es ab 8 EUR.

Adresse: Bahnhofstr. 16 / Büßleber Gasse, 99084 Erfurt

Website: kraemerloft-coworking.de

Coworking Space Erfurt – Zentral und modern

So schlicht und uninspiriert der Name auf den ersten Blick auch klingen mag, von seinen Membern wird der Space in der Krämpfer-Vorstadt sehr geschätzt. Sehr modern ausgestattete Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs (ca. 15 Minuten Fußweg) und der Innenstadt (10 Minuten Fußweg. Die insgesamt 14 Arbeitsplätze verteilen sich auf drei großzügige Büroräume, daneben stehen noch ein kleiner Besprechungsbereich (8 Teilnehmer), ein Telefonbereich und ein gemütlicher Loungebereich mit ebenfalls hochwertiger Ausstattung zur Verfügung. Das WLAN funktioniert auch im liebevoll gestalteten Außenbereich.

Besonderheiten: sehr gediegene Atmosphäre, hochwertige Business-Möbel, coole Coworker-Getränke im Kühlschrank.

Preise: Tageskarten gibt es hier für 10 EUR, eine Monatskarte kostet 160 EUR, die Halbmonatskarte (10 Tage) für 90 EUR. Ein dezidiertes abschließbares Büro, die einzige Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten zu arbeiten, kostet 299 EUR im Monat.

Adresse: Otto-Schwade-Str. 8, 99085 Erfurt

Website: coworking-erfurt.de

OFFIX19 – Klassischer Coworking Space

Im OFFIX19 stehen insgesamt 17 Arbeitsplätze und 3 Teambüros sowie ein Meetingraum zur Verfügung. Die Atmosphäre ist hochwertig und dennoch relaxt, die Schreibtische sind sehr groß dimensioniert, gesessen wird hier ausschließlich auf ergonomischien Stühlen. Mit bis zu 100 Mbit steht sehr schnelles Internet zur Verfügung, Rollcontainer / Sideboard gehören zur Basisausstattung, die Atmosphäre ist sehr hell und freundlich und gleichzeitig hat man sehr viel Platz um sich herum.

Besonderheiten: besonders ergonomische Arbeitsplätze, helle, luftige Atmosphäre und gediegene Ausstattung

Preise: Der FlexDesk kostet ab 20 EUR pro Tag oder 229 EUR pro Monat, das Team-Büro mit kostet 400 EUR monatlich, Extras wie ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ein Festnetzanschluss oder Telefon- und Postservice sowie eigene Parkplätze können jeweils kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Adresse: Barbarossahof 19, 99092 Erfurt

Website: www.offix19.de

BusinessLoft Erfurt – Coworking direkt am Bahnhof

Das BusinessLoft Erfurt, direkt am Hauptbahnhof gelegen, profitiert von der verkehrstechnisch günstigen Lage der Thüringer Hauptstadt als deutscher Verkehrsknotenpunkt. Hier gibt es ausschließlich Tagesbüros, Meeting- und Präsentationsräume und Tagungsflächen. Für alle, die aber gerade auf der Durchreise sind oder ein Meeting an einem wirklich zentralen Ort organisieren wollen, ist das Business Loft, das nur 3 Fußminuten vom Hauptbahnhof (ICE-Bahnhof) gelegen ist, optimal. Innerhalb von 2 Stunden ist man mit dem ICE aus allen Richtungen in Erfurt. Die Einrichtung eines virtuellen Büros (Domiziladresse) ist allerdings möglich.

Besonderheiten: tolle Lage, nur Tagesbüros und Meetingräume, gediegene Atmosphäre, für Veranstaltungen und Meetings in jeder Größe, BusinessLounge im englischen Stil, 100 m² großes, überdachtes Atrium (Innenhof) mit separatem Cateringbereich und 10 kW-Kamin (ehemalige Hotellobby)

Preise: nur auf Anfrage

Adresse: Spielbergtor 19b, 99096 Erfurt

Website: www.businessloft-erfurt.de

Kontor Erfurt – Eventlocation mit Coworking Spaces

Das 15.000 m² große Areal ist vor allem ein Veranstaltungsraum und eine Event-Location, in der man allerdings auch Büros mieten kann. Dafür muss beim Inhaber angefragt werden, auf Wunsch stehen unterschiedliche große Studios, Ateliers und Büros zur Miete zur Verfügung. Ein guter Tipp für alle, die regelmäßig neben ihrer Arbeit auch große Meetings veranstalten oder besonders viel Platz brauchen.

Besonderheiten: coole Location (ehemalige Großhandelsgesellschaft der DDR von 1959), auf Wunsch komplette Veranstaltungstechnik oder Catering für Veranstaltungen möglich, riesig viel Platz

Preise: nur auf Anfrage

Adresse: Hugo-John-Straße 8, 99086 Erfurt

Website: www.kontor-erfurt.de

Doch das eigene Büro?

Solltet ihr doch lieber ein eigenes Büro mieten wollen, könnt ihr euch über easyoffices informieren: Hier gibt es Büroräume ab 57 EUR pro Monat in interessanten Lagen Erfurts zu mieten, unterstützt werdet ihr bei der Auswahl auch von freundlichen und engagierten Fachberatern.

Auch im Regus Office Center Erfurt Bahnhofstraße und am Standort Erfurt Stadion gibt es Arbeitsplätze und Kleinbüros zu mieten. Gegebenenfalls stehen auch Coworking-Plätze in einem Gemeinschaftsbüro zur Miete zur Verfügung.

Und falls ihr euch für ein eigenes Büro entscheidet und noch nicht genau wisst, wie und womit ihr euch am besten ein schickes Büro einrichtet, dann können euch die Fachleute von gaerner.de weiterhelfen.