Coworking Spaces in Darmstadt – die besten Spaces | Übersicht 2019

Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet nennt sich gern Wissenschaftsstadt – zu verdanken hat sie diesen Status einer Reihe von Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie der Technischen Universität, der Hochschule Darmstadt und der Evangelischen Hochschule mit insgesamt circa 41.000 Studierenden. Über 30 weitere Forschungseinrichtungen wie das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESA/ESOC) und drei Institute der Fraunhofer-Gesellschaft sind auch vor Ort, entsprechend tummeln sich drumrum natürlich große Firmen der Kommunikations- und IT-Branche.

Die Mieten sind entsprechend wenig günstig und so ist ein Coworking Space die richtige Adresse für Freiberufler, Selbstständige und Gründer. Hier eine aktuelle Liste der besten Coworking Anbieter in Darmstadt.

COWO21 – Coworking Darmstadt

„Work for yourself, and not alone“: Das ist das Motto von COWO21 und geht um das Prinzip der Zusammenarbeit. Dies 250m² Coworking Space bietet für Freiberufler, Angestellte oder auch Start-ups schöne Arbeitsräume mit 20 Arbeitsplätzen, darunter 14 feste und 6 flexible Arbeitsplätze.

Bei COWO21 ist es die Gelegenheit sein Netzwerk zu erweitern, während der Kaffeepausen oder der Aperitifs, der das Space manchmal organisiert.

Besonderheiten: Der Besprechungsraum (für 10 Personen) ist verfügbar für alle und kann von Coworkern aber auch von externen Gästen gebucht werden (für z.B Kundentermin, Workshop, Coaching oder Seminar).

Preise: Dieses professionelle und kreative Arbeitsumfeld hat verschiedene und flexible Angebote zu bieten, die jeweils ihre eigenen Vorteile haben. COWO21 schlägt zunächst einen Probetag für 5€ vor. Ansonsten beträgt der Preis 15€ für ein Tagesticket, 129€ für ein 10er Tagesticket, 169€ für ein Monatsticket Flex (und 199€ für ein Monatsticket Fix) und schließlich 249€ für ein Monatsticket Complete. Für den Besprechungsraum ist es für 14,90€ pro Stunde und 69€ pro Tag buchbar.

Adresse: Holzhofallee 21, 64295 Darmstadt

Website: https://cowo21.de/

cool-working Darmstadt

cool-working, Gewinner des „Members‘ Choice Awards 2018“, ist das ein helles und freundliches Space, das uns das Gefühl gibt, wie zu Hause sein. Ob Sie ein Startup, Freelancer, Projektteam, kleines oder großes Unternehmen, Student oder ein Verband sind kann jeder buchen. Da können die Coworkers Events vorschlagen, wie Networking events, Fotoshootings, Social Events, Schulungen oder auch Cartering…

Besonderheiten: cool-working organisiert regelmäßig Meetups, wie das “New Work – Ideen für flexible Arbeitskonzepte” und das “China Business in the Rhein Main Area 1 Darmstadt”, oder das “Startup brainstorming – Darmstadt Edition”.

Preise: Der normale Wochentagtarif beträgt 2,40€ für eine Stunde, 8€ für einen Halbtag und 14€ pro Tag. Noch dazu gibt es Studenten- und Spezialtarif: Für eine Stunde am Studieren kostet es nur 1,70€ und Beamer und Monitor können für günstige Preise gebucht werden. Die Besprechungsräume sind auch für verschiedene Preise buchbar, ob unter der Woche, am Wochenende oder am Abend. Zum Schluss sind Buchungen wie „Cowork Area Tag“ oder „Cowork Area Abend“ auf Anfrage.

Adresse: Havelstrasse 16 (EXLIBRIS Haus), D-64295 Darmstadt

Website: www.cool-working.net

Coworking Space Darmstadt Nord

Wer mit einer guten Arbeitsatmosphäre arbeiten will, hat der perfekte Ort gefunden, um mit den anderen Coworkern auszutauschen. Individuelles Arbeiten und Teamworkatmosphäre zusammen kombinieren: Das ist das Projekt von der Firma „Konzept-Energie, der das Coworking Space Darmstadt Nord gegründet haben. Das Wohlbefinden des Corworkers ist einfach die Priorität.

Besonderheiten: Das Space ist 24/7 zugänglich, was auch immer das Angebot ist.

Preise: Es gibt drei mögliche Angebote: Das „Coworking Basis“ für 199€, das „Coworking Pro“ für 249€ und das „Coworking Team“ für 399€ pro Monat. Ein Schreibtisch kann monatlich oder auch jährlich gebucht werden.

Adresse: Messeler-Park-Str. 119A, 64291 Darmstadt

Website: www.coworkingspace-darmstadt-nord.de/

HUB31 Coworking Darmstadt

HUB31 ist die Kombination von Büros mit Werkstatträumen, all dies in einem Konzept der Moderne und der großen Flächen, was die Produktivität und den Komfort der Mitarbeiter erleichtert. Außerdem ist es nicht nur ein zentrales Element der Stadt, sondern fördert auch unternehmerische Initiativen seiner Coworker, denn es Forschung und Entwicklung unterstützt.

Es finden mehrere Veranstaltungen statt, wie Vernetzungstreffen, Fachinformationen, Workshops, Beratung oder auch Trainings.

Besonderheiten: Die Industrie- und Handelskammer Darmstadt und die Wissenschaftsstadt Darmstadt sind die Projektinitiatoren von HUB31.

Preise: Das „Shared Desk“ beträgt 200€ monatlich und das „Dedicated Desk“ 250€. Für das „Private Office“ beträgt es 11€ pro Quadratmeter sowie 4€ Nebenkosten pro Quadratmeter.

Adresse: Technologie- und Gründerzentrum Verwaltungs GmbH, Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

Website: https://hub31.de/

Office 129 ½ Coworking Darmstadt

Im November 2010 öffnete Office 129 ½ seine Türen. Office 129 ½ ist es 530m² und 54 Arbeitsplätze mit allen Vorteilen von Coworking, die wochen-, monats- und mehrmalig gemietet werden können. Es bietet eine ideale Umgebung für Start-Ups, Freiberufler, kleinere Unternehmen, einzelne Mitarbeiter oder Abteilungen größerer Unternehmen. Früher ein Gebäude, das sich der Gastronomie widmete, ist es heute ein Ort, an dem Synergien zwischen den Mitarbeitern geschaffen werden können.

Besonderheiten: Das ist möglich für die junge Existenzgründer oder für “1-Mann-Unternehmen” einen oder mehrere Arbeitsplätze anzumieten.

Preise: Die Mietpreise pro Woche für einen Tisch im Raum beträgt 65€ und 60€ im Open Space, und für einen Doppeltisch, 125€ im Raum und 110 im Open Space. Hinsichtlich der Mietpreise pro Monat kostet 195€ im Raum für einen Tisch und 180€ im Open Space. Für einen Doppeltisch kostet es 375€ im Raum und 350€ im Open Space. Für ein Team Desk ist zwischen 650€ und 695€.

Adresse: Heidelberger Straße 129 ½, 64285 Darmstadt

Website: https://office129einhalb.de/

Workhouse Darmstadt

Von Kaffeebar bis Chill Out Area, von Einzel- bis Ergotisch und auch für Konferenzen und Meetings – das Workhouse ist für alle gemacht, die nicht zu Hause arbeiten wollen. Workhouse setzt auf Community.

Preise: ab 8,40 Euro pro Tag

Adresse: Dieselstrasse 12, 64357 Griesheim Darmstadt

Website: https://www.roschco.com/