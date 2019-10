Euer Platz im Future Hub: Innovation für eine nachhaltige Welt

Eine kleine Stadt der Innovation im Zentrum der Klimahouse 2020, ein Ort, an dem sich 30 Startups aus ganz Europa einem hochkarätig besetzten Publikum präsentieren können: Das und noch vieles mehr ist der Future Hub, ein Startup-Village, der die innovativsten Unternehmen und Produkte an einem Ort zusammenbringt. Die Veranstaltung in Bozen, Südtirol, geht vom 22. bis 25. Januar 2020 zum fünften Mal über die Bühne. Dabei stehen Pitches, Matchmaking-Runden zwischen Unternehmen, strategischen Partnern und Betreibern sowie Workshops und Vorträge auf dem Programm.

Die Ausschreibung ist noch offen: Interessierte Startups können sich bis zum 10. November 2019 hier bewerben. Mit der Suche nach den europaweit besten Projekten im Bereich der Energieeffizienz leistet Messe Bozen einen konkreten Beitrag für eine bessere Zukunft. Die ausgewählten Startups werden kostengünstig im Hub ausstellen. Dort können sie aber nicht nur ihre Produkte und Ideen präsentieren, sondern werden auch die Möglichkeit haben, lokale und nationale Akteure aus der Branche kennenzulernen.

“Klimahouse bestätigt sich als zukunftsweisendes Event im Bereich der Energieeffizienz”, sagt Messedirektor Thomas Mur. “Wir wählen die europaweit besten Startups aus, um Ausstellern und Besuchern die innovativsten Angebote vorzustellen. Es ist heute wichtiger denn je, die Menschen auf die Möglichkeit der Energieeinsparung aufmerksam zu machen. Die neuen Lösungen, die im Future Hub gezeigt werden, sind die Bausteine ​​für eine bessere Zukunft.”

Klimahouse Startup-Award

Die Startups, die für die Teilnahme im Future Hub ausgewählt werden, bewerben sich automatisch auch um den Klimahouse Startup Award 2020. Der Preis geht an Startups aus den Bereichen Green Technologies, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Bauwesen, Energie, IT (Informationstechnologie) und IoT (Internet of Things).

Die Branche ist ständig bemüht, die Erfahrungen derer, die in den “Häusern der Zukunft” leben, zu verbessern, wobei Nachhaltigkeits- und Effizienzkriterien im Vordergrund stehen. Daher ist es auch notwendig, sich ständig mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen.

Die Ausschreibung sieht zwei Pitching-Sessions vor: In der ersten Runde wird das Publikum über die beste Präsentation abstimmen. In der zweiten Phase wird eine technische Jury von Investoren und Stakeholdern das innovativste Startup von Klimahouse 2020 küren.

Klimahouse 2020 – Bauen, um gut zu leben

Welche Technologien widmen sich der Welt der nachhaltigen Gebäudesanierung? Wie entwickelt sich der Markt in Südtirol und über die Landesgrenzen hinaus? Fragen, die nur die Klimahouse beantworten kann. Die internationale Fachmesse findet vom 22. bis 25. Januar 2020 auf dem Messegelände in Bozen statt. Seit Jahren ist die Klimahouse ein wichtiger Treffpunkt für den gesamten Energiebausektor. An den vier Messetagen stehen Experten, Stakeholder, Startups und Unternehmer einander gegenüber, um gemeinsam zu verstehen, in welche Richtung sich der Sektor bewegt.