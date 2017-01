Coworking Spaces in Düsseldorf | Übersicht 2017

Düsseldorf ist ganz sicher eine der umtriebigsten Städte, wenn es um Innovation und vor allem Unternehmensgründungen geht. So betreibt nicht nur die Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf ein eigenes „Center for Entrepreneurship“ (CEDUS) und ist damit die „Gründeruniversität“ schlechthin. Auch die ganze Stadt ist gewissermaßen eine „Startup-City“ mit vielen Angeboten und Möglichkeiten. Wie das Salz in der Suppe gehören zu Unternehmensgründungen auch zahlreiche Angebote von kostengünstigen Büros und Arbeitsplätzen.

Coworking Spaces stehen auch in „Ddorf“ hoch im Kurs. Die wichtigsten und interessantesten davon stellen wir in diesem Beitrag – ganz aktuell für 2017 – vor.

Die Garage Bilk

Beinahe schon legendär: die Garage Bilk. Nach 6 Jahren Erfolg findet man diesen Coworking Space nun auf dem Factory Campus. Für Gründer stehen nun noch mehr Angebote zur Verfügung – von den bewährten „Pionieren“ die sich in Düsseldorf neue Arbeitskultur, aber auch Nachhaltigkeit und FabLab sowie eine Gründerunterstützung (Sustainable Startup Program) auf die Fahnen geschrieben haben. Umgeben von charmanter Industriekultur in Containern, Cubicles und modularen Office-Spaces ist hier viel Platz für die Gründer – und auch für Veranstaltungen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 – 20 Uhr

Adresse: Erkratzer Straße 401, 40231 Düsseldorf

Preise: aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten sehr variabel

Web: www.garagebilk.de

Das Gewächshaus

Fast ebenso legendär ist das Gewächshaus in Düsseldorf. Hier ist der Name Programm – es wird alles getan, um das Wachstum von kleinen oder gerade gestarteten Unternehmen oder den Erfolg von Freiberuflern zu fördern. Atmosphäre, Sicherheit und bequemes Arbeiten mit der Möglichkeit, sich wirklich auf seine Arbeit konzentrieren zu können, werden hier groß geschrieben. Auch einen kostenlosen Probetag kann man nutzen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Adresse: Mindener Str. 30, 40227 Düsseldorf

Preise: Day 20 Euro zzgl MwSt., FlexDesk 80 Euro zzgl MwSt., FixDesk 230 Euro zzgl MwSt.

Web: www.gewaechshaus-duesseldorf.de

Der Turm

Der Turm punktet in Düsseldorf vor allem mit seinem Ambiente. Es gibt viel Raum, eine sehr angenehme Atmosphäre, eine tolle Lage mitten in der Stadt – und jede Menge Ausblick. Auch Parkmöglichkeiten. Optional stehen auch Warenannahme (Postadresse) und eine Postausgangsstelle zur Verfügung. Parkplätze gibt es ausreichend auf dem Gelände, ein Veranstaltungsraum für bis zu 200 Personen steht ebenfalls zur Verfügung, da der Turm Teil eines Event-Komplexes ist.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr (Mieter haben 24/7 Zugang)

Adresse: Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

Preise: 299 Euro monatlich bis zu 6 Monaten, danach 249 Euro monatlich (FixDesks)

Web: www.coworkingspace-duesseldorf.de

allynet coworking

Überzeugend schon einmal in Lage und Umfeld: Mitten in der Fußgängerzone in Düsseldorf im „Haus zum Kurfürsten“ befindet sich allynet. Die Preise sind entsprechend – allerdings kann man auch schon beim FlexDesk eine Postadresse dazu buchen, erhält Getränkeflats und einen Spind. Für Gäste gibt es auch Tagestickets.

Adresse: Flinger Str. 36, Düsseldorf

Preise: FlexDesk 350 Euro monatlich (netto), 3er Büro 997 Euro monatlich (netto), 6er Büro 1.890 Euro monatlich (netto)

Web: www.allynet.de/duesseldorf/coworking

concept space

Als Adresse erstklassig: die „KÖ“, die berühmte Königsallee. Praktisch um die Ecke befinden sich der Hauptbahnhof und das bekannte „japanische Viertel“. Geboten werden hier FixDesks, aber auch Teamspace kann man mieten. Wer den Teamspace mietet, darf sogar sein eigenes Branding an die Schaufenster bringen – sicherlich interessant für alle, die gerne schnell bekannt werden möchten. Auf der KÖ wird man ganz sicher von einer Menge Menschen bemerkt. Angenehm auch der kleine, sehr ruhge Garten hinten hinaus.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 19 Uhr

Adresse: Hüttenstr. 7, 40215 Düsseldorf

Preise: Fixdesk 229 Euro zzgl MwSt., teamspace 769 Euro zzgl MwSt.

Web: www.concept-space-duesseldorf.de/

plug and work

Der Name klingt schlicht – der Standort ist es nicht: Das plug and work befindet sich ebenfalls mitten auf der berühmten Düsseldorfer „KÖ“. Beste Lage wäre also fast noch eine Untertreibung. Hier gibt es alles – vom einfachen Coworking Space bis hin zum Virtual Office mit internationaler Geschäftsadresse und Telefonservice. Man kann also wachsen. Entsprechend dem Standort ist natürlich auch die Ausstattung: äußerst hochwertig. Büromöbel sind hier von BENE und eine Telefonnummer oder Postadresse gibt es auf Wunsch für jeden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 – 18:00

Adresse: Königsallee 106, Düsseldorf

Preise: je nach Nutzung und gewählten Zusatzleistungen, Anfrage unter 0800-0633423

Web: www.plugandwork.de/duesseldorf/

Das sind nur die interessantesten Spaces. Wer schon etwas weiter ist mit seiner Unternehmensgründung, oder es gerne etwas luxuriöser oder gehobener haben möchte, der kann sich auch an REGUS Tel. 0800 5222 5333 wenden. Hier werden an ingesamt 9 Standorten in der Stadt Coworking-Offices angeboten. Das reicht vom sogenannten „Open Coworking“ (Flexdesk bis zu 10 Tage im Monat) bis hin zum „Reserved Coworking“ (Fixdesk) und Kleinbüros in der Stadt. Auch die Bürogemeinschaft Fürstenwall 228 bietet gehobene Office-Flächen an.