Bundesweit, aber auch international gibt es eine Vielzahl an Wettbewerben für Gründer und Startups. Wir haben die wichtigsten einmal für euch recherchiert.

Die besten Gründerwettbewerbe in 2019

Als Gründer, Startup und Jungunternehmer ist das nötige Kapital zu Beginn oft eine Angelegenheit, die Bauchschmerzen bereitet. Daher sind Fördergelder, Preisgelder und Wettbewerbe mit Finanzierungshilfen und anderen Unterstützungsangeboten eine tolle Möglichkeit, eine Finanzspritze und einen Teil des Startkapitals zu erhalten. Wettbewerbe für Gründer und Startups bedeuten Aufmerksamkeit durch die Presse, Zugang zu Netzwerken, Mentoren und Experten der Branche und andere Unterstützung.



BARC Startup Award 2019

Kurzbeschreibung: Ausgezeichnet werden Startups, die innovative Ideen für die Aufbereitung und Nutzung von Daten in nutzenstiftende Lösungen für Unternehmen übertragen konnten und hierfür eine Softwarelösung oder softwaregestützte Dienstleistung entwickelt haben.

Zielgruppe: Startups im Umfeld von Business Intelligence, Datenanalyse, Planung und Simulation, oder dem Datenmanagement für diese Aufgaben

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 12. September 2019

Web: https://barc.de/start-up



Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen 2019

Kurzbeschreibung: Der Businessplanwettbewerb unterstützt Gründer in ihrer Gründungsphase und bei der Erstellung des Businessplans. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer eine ausführliche und individuelle Beratung zu ihrem Gründungsvorhaben.

Zielgruppe: Gründer aus allen Branchen, die sich selbständig machen wollen

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 22. November 2019

Web: http://www.promotion-nordhessen.de/der-wettbewerb/



CEBIT Innovation Award 2019

Kurzbeschreibung: Der CeBIT Innovation Award fördert die Entwicklungs- und Gestaltungskompetenz für IT-Systeme und hilft das vorhandene Potenzial auszubauen. Mit dem CeBIT Innovation Award werden herausragende und innovative Konzepte für größtmögliche Benutzerfreundlichkeit und leichte, intuitive Interaktion mit IT-Systemen ausgezeichnet.

Zielgruppe: Nachwuchsforscher sowie Nachwuchsentwickler, die an einer Hochschule, Forschungseinrichtung oder in einem Unternehmen arbeiten sowie Informatiker im Allgemeinen, aber auch Spezialisten

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. November 2019

Web: https://www.cebitaward.de/



Deutscher Exzellenz-Preis 2019

Kurzbeschreibung: Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft. Teilnehmen können Unternehmen, Agenturen, Startups, Mitarbeiter und Führungskräfte aller Bereiche, sowohl kleine als auch mittelständische und Großunternehmen.

Zielgruppe: Unternehmen, Agenturen, Start-ups sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aller Abteilungen

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Oktober 2019

Web: https://deutscherexzellenzpreis.de/



Deutscher Gastro-Gründerpreis 2020

Kurzbeschreibung: Mit dem Gastro-Gründerpreis werden die besten und ideenreichsten Gründungskonzepte im Gastrobereich ausgezeichnet.

Zielgruppe: Startups und Gründer im gastronomischen Bereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Dezember 2019

Web: https://www.gastro-gruenderpreis.de/



Deutscher Gründerpreis 2020

Kurzbeschreibung: Der Deutsche Gründerpreis zeichnet unternehmerische Vorbilder aus, die sich in verschiedenen Unternehmensphasen befinden. In den Kategorien Schüler, Startup, Aufsteiger und Lebenswerk wird der Preis mittlerweile jährlich vergeben, zur Teilnahme wird man nominiert.

Zielgruppe: Personen mit tragfähigen Geschäftsideen und starker Unternehmerpersönlichkeit

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 23. November 2019

Web: https://www.deutscher-gruenderpreis.de/



Eugen Münch-Preis 2019

Kurzbeschreibung: Die Stiftung Münch verleiht jährlich den Eugen Münch-Preis für innovative Ideen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den beiden Kategorien „Versorgungsforschung“ und „praktische Anwendungen“. Dabei werden mutige Ideen gesucht, die das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Zielgruppe: Personen, die eine wissenschaftliche Arbeit im Bereich Gesundheitsversorgung schreiben oder Startups, die bei der Entwicklung neuer Prozesse und Technologien für diesen Bereich sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. Juli 2019

Web: https://www.stiftung-muench.org/eugen-muench-preis/



European Youth Award 2019

Kurzbeschreibung: Der European Youth Award (EYA) ist ein europaweiter Wettbewerb für junge Menschen, Social Entrepreneurs und Startups und Gründer, die digitale Projekte mit Mehrwert für die Gesellschaft schaffen.

Zielgruppe: Startups, Gründer und Social Entrepreneurs unter 33 Jahren

Ausweitung: europaweit

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Juli 2019

Web: https://eu-youthaward.org/



EY Public Value Award 2019

Kurzbeschreibung: Im Fokus des Awards steht der gesellschaftliche Nutzen und damit der Beitrag zum Gemeinwohl, der aus dem Geschäftsmodell, dem Produkt oder der Dienstleistung kommt. Ganz egal, welche Branche und auf welche Weise, Public Value gibt es nicht nur im Social Entrepreneurship, auch gewinn- und wettbewerbsorientierte Unternehmen stiften Werte für die Gesellschaft und können dafür ausgezeichnet werden.

Zielgruppe: Startups und Jungunternehmen, die etwas für das Gemeinwohl bewirken

Ausweitung: europaweit

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. August 2019

Web: https://eypva.com/de/award/



Generation-D Wettbewerb 2019

Kurzbeschreibung: Studentische Projekte, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen, werden mit dem Generation-D Wettbewerb unterstützt und ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Projekte sollten umsetzbar sein, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Zielgruppe: alle mit Projekten mit sozialem Mehrwert, in jedem Team mindestens 2 Studierende oder Young Professionals

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. März 2019

Web: http://www.generation-d.org/wettbewerb/



Green Alley Award 2019

Kurzbeschreibung: Der Green Alley Award ist DER Wettbewerb für alle Startups und Entrepreneure, die sich mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigen und versuchen unsere Welt so nachhaltiger, ressourcenschonender und besser zu machen.

Zielgruppe: grüne Startups und Gründer

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. Juli 2019

Web: https://green-alley-award.com/



Gründen-Live 2019

Kurzbeschreibung: „Gründen-live“ umfasst zwei Wettbewerbe: Den Ideenwettbewerb und den Gründerwettbewerb. Ziel ist die Entwicklung, Verbesserung und Bekanntmachung möglichst vieler kreative Geschäftsmodelle, die sich nachhaltig am Markt behaupten.

Zielgruppe: Gründer und Gründungsideen mit hohem sozialen, ökologischen Nutzen bzw. hohem Nutzen für Kunden

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. September 2019

Web: https://www.gruenden-live.de/



GRÜNDERPREIS NRW 2019

Kurzbeschreibung: Der GRÜNDERPREIS NRW des Wirtschaftsministeriums und der NRW.BANK prämiert die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

Zielgruppe: Startups, kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler

Ausweitung: regional für Nordrhein-Westfalen

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 14. September 2019

Web: https://www.startercenter.nrw/de/startercenter/gruenderpreis-nrw



Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2019

Kurzbeschreibung: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt mit dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. Es werden zwei Wettbewerbsrunden pro Jahr veranstaltet, die erste Runde endet im April.

Zielgruppe: Gründer und Unternehmer mit Geschäftsideen mit IKT-basierten Produkten und Dienstleistungen

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: 3. April 2019

Web: https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb-Digitale-Innovationen



Innovate!Awards 2019

Kurzbeschreibung: Die Innovate!Awards gliedern sich in drei Prämierungen, den Campus Award, den Food & Agrar Startup Award und den IUK Unternehmensaward. Alle Auszeichnungen würdigen innovative Ideen und spannende Geschäftsmodelle, die es wert sind, zu unterstützen.

Zielgruppe: Studierende, Startups und mit einem tollen Produkt oder einem innovativen Geschäftsmodell

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. September 2019

Web: https://innovate-os.de/kuratoriumundawards/



Innovationspreis Thüringen 2019

Kurzbeschreibung: Der Preis ist einer der am höchsten dotierten Gründerwettbewerbe Deutschlands mit einem Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro und honoriert die Innovationskraft von Unternehmen. Mit dem Innovationspreis soll zur Entwicklung neuer Produkte ermutigt werden.

Zielgruppe: Personen, Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Thüringen haben und innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entwickelt haben

Ausweitung: regional für Thüringen

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 30. Juni 2019

Web: https://www.innovationspreis-thueringen.de/startseite.html



KfW Award Gründen 2019

Kurzbeschreibung: Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe mit ihrem Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Geschäftskonzepte öffentliche Anerkennung erfahren sollen.

Zielgruppe: Startups und Gründer in der Nachfolge

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. August 2019

Web: https://www.kfw.de/KfW-Award-Gründen



Kultur- und Kreativpiloten 2019

Kurzbeschreibung: Jedes Jahr werden mit diesem Preis 32 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativbranche von der Bundesregierung ausgezeichnet, die inspirieren und unsere Welt besser machen. Dabei sind besonderer Mut und hohes Engagement die ausschlaggebenden Kriterien.

Zielgruppe: Unternehmen, Selbständige, Gründer und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. Juli 2019

Web: https://kultur-kreativpiloten.de/



Leibniz-Gründerpreis 2019

Kurzbeschreibung: Der Leibniz-Gründerpreis dient als Unterstützung für Gründungsvorhaben aus den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in der Vorbereitungs- bzw. Start-up-Phase. Das Preisgeld beläft sich auf 50.000 Euro.

Zielgruppe: Gründungsinteressierte mit innovativen und tragfähigen Geschäftsvorhaben

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 12. September 2019

Web: https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/auszeichnungen/leibniz-gruenderpreis/



NEUMACHER Award 2019

Kurzbeschreibung: Der NEUMACHER Award fördert visionäre Startups, die die Zukunft der Wirtschaft vorantreiben. Dabei können sich alle in fünf Kategorien Industrie & Technik, Finanzen, Gesundheit, Mobilität, IT & Software bewerben und am Wettbewerb teilnehmen.

Zielgruppe: visionäre Startups, die nicht älter als 3 Jahre sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 30. Juni 2019

Web: http://award.wiwo.de/gwb/



PlanB 2019

Kurzbeschreibung: Bayerns Gründerwettbewerb für grüne Geschäftsideen prämiert Gründer und Startups, die sich für biobasierte Projekte einsetzen und damit für eine nachhaltigere Zukunft sorgen.

Zielgruppe: grüne Startups und Gründer aus Bayern

Ausweitung: regional für Bayern

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 14. August 2019

Web: https://www.planb-wettbewerb.de/gruenderwettbewerb/



Science4Life Venture Cup 2020

Kurzbeschreibung: Der Businessplanwettbewerb „Science4Life Venture Cup“ unterstützt Gründerteams bei der Erstellung von Businessplänen. Der Wettbewerb fokussiert sich auf die Bereiche Life Sciences, Chemie und Energie.

Zielgruppe: alle, die einen Businessplan für Gründungen im Bereich Life Scienes, Chemie und Energie schreiben

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 12. Oktober 2019

Web: https://www.science4life.de/



Smart Country Startup Award 2019

Kurzbeschreibung: Dieser Innovationspreis zeichnet junge Unternehmen mit herausragenden Lösungen in den Kategorien Smart City und E-Government aus.

Zielgruppe: Startups mit Lösungen zur Digitalisierung des öffentlichen Raums

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 30. September 2019

Web: https://www.getstarted.de/award/



StartGreen Award 2019

Kurzbeschreibung: Der StartGreen Award unterstützt innovative Startups im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit und gib ihnen eine Plattform, auf der sie mehr Aufmerksamkeit für ihre Projekte im Bereich der Green Economy erreichen können.

Zielgruppe: grüne Startups und Gründer

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. Juli 2019

Web: https://start-green.net/award/



Startup Open 2019

Kurzbeschreibung: Für den Startup Open Wettbewerb werden junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen mit kreativen und innovativen Ideen gesucht, die bisher noch kein Fremdkapital erhalten haben.

Zielgruppe: internationale Startups ohne Förderung durch Fremdkapital

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 30. September 2019

Web: https://genglobal.org/startupopen



STEP Award 2019

Kurzbeschreibung: Der STEP Award zeichnet innovative und wachstumsstarke Unternehmen der Branchen Science, Technologie und IKT, die vorrangig im B2B-Geschäft tätig sind. Damit ist der Wettbewerb für Unternehmen der Zukunftsbranchen.

Zielgruppe: Startups mit starkem Wachstum der Branchen Science, Technologie und IKT

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Juli 2019

Web: https://www.step-award.de/



SZ Gipfelstürmer 2019

Kurzbeschreibung: Der Gründerwettbewerb SZ Gipfelstürmer sucht neue und innovative Ideen, die die Wirtschaft und unsere Zukunft voranbringen.

Zielgruppe: Startups, die älter als 6 Monate und jünger als 5 Jahre sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. August 2019

Web: https://www.sz-wirtschaftsgipfel.de/gipfelstuermer/

Technology Fast 50 Award 2019

Kurzbeschreibung: Mit dem Technology Fast 50 Award zeichnet Deloitte jährlich die wachstumsstärksten Technologie-Unternehmen der Bereiche Hardware, Software, Kommunikation, Media, Life Sciences und Clean Technology.

Zielgruppe: alle, die in den Bereichen Hardware, Software, Kommunikation, Media, Life Sciences und Clean Technology tätig sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Juli 2019

Web: https://www2.deloitte.com/de/Technology-Fast-50-Award



The Spark 2019

Kurzbeschreibung: The Spark ist der deutsche Digitalpreis, der Neudenker auszeichnet. In jedem Jahr werden bahnbrechende Ideen und Konzepte von Startups in einem bestimmten Bereich prämiert

Zielgruppe: Startups mit revolutionären Entwicklungen im Digitalbereich

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 21. Juli 2019

Web: http://award.handelsblatt.com/the-spark/



Thüringer Strategiewettbewerb für innovative Gründungen 2019

Kurzbeschreibung: Dieser Wettbewerb bietet Unterstützung für alle Gründer, die ein neuartiges, technologieorientiertes oder wissensintensives Produkt, Verfahren, eine Dienstleistung oder Prozessorganisation entwickelt haben oder entwickeln wollen.

Zielgruppe: Gründer mit einer innovativen Geschäftsidee oder Gründer für ein Gründungsprojekt in Thüringen

Ausweitung: regional für Thüringen

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. Juli 2019

Web: https://www.thex.de/innovativ/wettbewerbe/strategiewettbewerb/



Top Gründer im Handwerk 2020

Kurzbeschreibung: Der Wettbewerb gibt den besten Gründern und Gründerinnen, aber auch Nachfolgern, die Chance ihr Können zu beweisen. Dabei zählen zu den wichtigsten Kriterien ein innovatives und zukunftsweisendes Unternehmenskonzept.

Zielgruppe: Neugründer und Nachfolger aus allen Gewerken des Handwerks, die in den letzten 5 Jahren gegründet haben und mindestens seit 1 Jahr am Markt sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: alle zwei Jahre, voraussichtlich 30. Juni 2020

Web: https://www.handwerk-magazin.de/themenseite-top-gruender/158/19767



VIR Innovationswettbewerb Sprungbrett 2019

Kurzbeschreibung: Der Innovationswettbewerb fördert Ideen und Projekte zur Digitalisierung der Touristikbranche und das in zwei Kategorien, in der Kategorie „Start-up“ und der Kategorie „Established“.

Zielgruppe: Menschen mit innovativen Ideen, Gründer und Startups aus der digitalen Touristik

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 15. April 2019

Web: https://v-i-r.de/sprungbrett/



WECONOMY 2019

Kurzbeschreibung: Mit dem WECONOMY werden Startups und Gründer gesucht, die innovative, technologieorientierte Ideen haben oder überzeugende Gründerpersönlichkeiten sind. Das Unternehmen sollte bereits erste Meilensteine erreicht haben und erhält durch den Preis den Zugang zu einem großartigen Netzwerk aus Entscheidern und Machern etablierter Unternehmen.

Zielgruppe: innovative, technologieorientierte Startups , die nicht älter als 5 Jahre sind

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 1. Juli 2019

Web: https://www.weconomy.de/wettbewerb/



ZEIT WISSEN-Preis 2019

Kurzbeschreibung: Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit ist eine Auszeichnung für alle, die sich für nachhaltige Entwicklung engagieren. Dabei werden die Teilnehmer von einer Fachjury nominiert.

Zielgruppe: Personen, Initiativen und Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. August 2019

Web: http://www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/



Zukunftsggewinner 2019

Kurzbeschreibung: Der Innovationswettbewerbs sucht frische Ideen, neue Technologien und innovative Produkte, die sich vom normalen Energiemarkt und den klassischen Energieversorgern abheben.

Zielgruppe: Startups, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Studierende und alle mit innovativen Ideen im Bereich Energie

Ausweitung: national

Bewerbungsfrist: voraussichtlich 31. August 2019

Web: https://zukunftsggewinner.de/