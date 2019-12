Die besten internationalen Events für Gründer und Startups 2020

International gibt es viele Gründer und Startups Events, die wirklich einen Besuch wert sind, ein buntes Programm bieten und die perfekte Chance ist, um Kontakte in der Szene zu knüpfen. Hier findet ihr spannende Kontakte, Startup Vibes und jede Menge Programm rund um Gründung und Entrepreneurship!

Startup-Events im Februar 2020

20. – 21. Februar: Tech Chill, Riga

Riga verwandelt sich im Februar wieder zu einem Hot Spot für Startups, Gründer und Unternehmer. Auch Maker der europäischen und baltischen Szene findet ihr hier und könnt dort neue Talente entdecken, Innovatoren treffen und junge Startups.

Mehr dazu hier: www.techchill.co.

24. – 26. Februar: 4YFN, Barcelona

“4 Years from now“ – das ist die Startup-Business-Plattform in Barcelona, die wichtiger Bestandteil des Mobile World Congress (MWC) ist. Barcelona wird zum Treffpunkt der internationalen Startup-Szene und das mit spanischem Flair!

Mehr dazu hier: www.4yfn.com.

Startup-Events im März 2020

19. – 20. März: Start Summit, St. Gallen

Der Slogan lautet jedes Jahr “Be where innovation happens” und ist damit natürlich Programm. Alle Akteure aus Entrepreneurship und Technologie finden sich hier zusammen und zeigen vor Ort innovative und bahnbrechende Entwicklungen der Branche!

Mehr dazu hier: www.startsummit.ch.

24. – 25. März: Wolves Summit, Warschau

“Create, Network & Grow” ist das Credo des Wolves Summit in Polen. Startups, Gründer, Jungunternehmer und Tech-Unternehmen sollen sich in erster Linie vernetzen und austauschen. Networking steht dabei an erster Stelle.

Mehr dazu hier: www.poland.wolvessummit.com.

Startup-Events im April 2020

Der April bleibt ruhig und lässt dafür Zeit und Raum, um sich der Planung für die nächsten Monate zu widmen. So könnt ihr in Ruhe überlegen, welche Reise ihr zu welchem coolen Startup Event ihr noch unternehmen wollt.

Startup-Events im Mai 2020

Mai: EU-Startups Summit, Barcelona

Barcelona wird erneut Schauplatz für eine Startup Event und zwar der EU-Startups Summit. Über 1200 Gründer, Startups, Innovatoren, Business Angels und VCs sowie Interessierte treffen sich in der katalonischen Traumstadt am Meer. Spannende Pitches, Insights und Stories von Gründern machen das ganze besonders interessant und auch lehrreich.

Mehr dazu hier: www.eu-startups-summit.com.

Mai: Pioneers Festival, Wien

Das Pioneers Festival ist ein klasse Event für internationale Startups, Gründer und Entscheider. Ein abwechslungsreiches Programm bietet brandaktuelle Trends, wertvolle Kontakte und super Input der Startup-Szene!

Mehr dazu hier: www.pioneers.io.

13. – 14. Mai: infoShare, Danzig

Ab ins wunderschöne Danzig zum größten Tech, New Media und Startup Festival, denn dort gibt es zwei Tage buntes Programm für Startups, Entwickler, Marketers, Leader und Investoren rund um Technologie und Innovation.

Mehr dazu hier: www.infoshare.pl/.

26. – 27. Mai: Arctic15, Helsinki

#ACTIONSMATTERS – Das Arctic15 ist das Matchmaking Startup Event schlechthin und lädt nach Helsinki ein. Vielversprechende Startups kommen hier zusammen und treffen auf Investoren und Entscheider der baltischen Staaten und aus der ganzen Welt.

Mehr dazu hier: www.arctic15.com.

Startup-Events im Juni 2020

18. – 19. Juni: The Next Web Conference, Amsterdam

Mit Sicherheit ein Erlebnis und eines der größten Startup Events in Europa ist The Next Web Conference. Über 17.500 Digital Minds zeigen ihr Tech Business und vernetzen sich mit anderen aus der Tech-Szene!

Mehr dazu hier: www.thenextweb.com/conference.

22. – 23. Juni: Startup Extreme, Voss

Voss in Norwegen reiht sich mit dem Startup Extreme in die Highlights der Events in Europa ein. Das Event ist ein Mix aus Konferenz und Festival und etwas extremer als alles, was man so kennt. Damit ist das Startup Event eine Besonderheit und absolut eine Reise wert ins wunderschöne Norwegen!

Mehr dazu hier: www.startupextreme.co.

Startup-Events im Juli 2020

14. – 18. Juli: Startupfest, Montréal

Im Sommer natürlich eine besondere Gelegenheit um nach Montréal zu fahren, so könnt ihr Sommerurlaub und Startup Event verbinden. Alles, was in der Tech-Szene Rang und Namen hat oder auch erst dabei ist, sich einen Namen zu verschaffen, kommt hierher und vernetzt sich mit Innovatoren und Corporates.

Mehr dazu hier: www.startupfestival.com.

Startup-Events im August und September 2020

Die Sommerzeit ist Ferienzeit und das gilt auch international. Da verwundert es kaum, dass auch die Events und Veranstaltungen für Gründer und Startups in die Sommerpause gehen. Nutzt die Auszeit für Urlaub, Zeit für Sommer, Sonne und Sonnenschein.

Startup-Events im Oktober 2020

6. – 8. Oktober: South Summit, Madrid

Immer noch warmes Klima und dabei ganz hervorragend für einen Trip im Oktober ist Madrid und beim South Summit bekommt ihr eine tolle Plattform als Gründer für coole Entwicklungen, neue Talente, bahnbrechende Technologien und inspirierende Startups.

Mehr dazu hier: www.southsummit.co.

12. – 14. Oktober: SaaStock, Dublin

Entrepreneure, Startups, Corporates und Investoren aus über 50 Ländern machen drei Tage lang Dublin zu einem Hub der Ideen! Neue Entwicklungen und Trends für die SaaS Community sind hierbei Programm.

Mehr dazu hier: www.saastock.com.

Startup-Events im November 2020

2. – 5. November: Web Summit, Lissabon

Fester Bestandteil der Event-Landschaft ist der Web Summit schon seit langem und damit ist Lissabon Anlaufstelle für Gründer und Startups aus der Tech-Szene im November. 160 Länder sind mit am Start und zeigen neue Technologien und spannende Entwicklungen in dem Bereich.

Mehr dazu hier: www.websummit.com.

19. – 20. November: slush, Helsinki

Ebenfalls ein großes Tech Festival ist dieses geniale Startup Event in Helsinki, denn zahlreiche Techies und Interessierte machen daraus einen Ort für Networking und Techspirit. Best Practices, praktische Ratschläge und wertvolle Insights stehen hier ganz vorne auf dem Programm.

Mehr dazu hier: www.slush.org.

November: Corporate Startup Summit, Zürich

Im November geht es nach Zürich, denn beim Corporate Startup Summit trifft sich die Szene rund um Kooperation, Corporate Startup Engagement und Intrapreneurship.

Mehr dazu hier: www.corporatestartupsummit.com.

Startup-Events im Dezember 2020

Im Dezember ist es immer ruhiger, denn alle, ganz egal ob Deutschland, Europa oder weltweit konzentrieren sich im letzten Monat des Jahres auf das Weihnachtsfest. Meist gibt es viele Weihnachtsfeiern und kleine, regionale Netzwerktreffen, die euch dabei helfen, euer Netzwerk zu erweitern.

Ihr wollt noch auf weitere Events der Gründerszene gehen? Dann findet ihr bei uns auch eine tolle Übersicht über die nationalen Startup Events 2020 und hier einen super Artikel zu den Gründermessen 2020.