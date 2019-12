Die coolsten Startup Events für Deutschland 2020

Neues Jahr, neue Events – oder besser neue Termine für die beliebtesten und coolsten Events für Gründer und Startups in ganz Deutschland. Ihr wollt den Founder Spirit erleben, innovative Startups treffen und Kontakte zu wichtigen Akteuren aus der Gründerszene knüpfen, dann findet ihr in unserer Übersicht die besten nationalen Veranstaltungen dafür!

5 / 5 ( 1 )

Ihr wollt gründen und braucht noch Informationen? Ihr habt schon gegründet und sucht passende Kontakte und ein Netzwerk an Startups, Corporates und Investoren? Dann sind diese Events in ganz Deutschland die Gelegenheit, um euch auszutauschen, zu netzwerken und zu informieren. Hier kommen die coolsten Startup Events für das Jahr 2020 für euch:

Startup-Events im Januar 2020

14. – 15. Januar: FASHIONTECH, Berlin

Das Jahr startet für Gründer der Modebranche mit der FASHIONTECH in Berlin. Alle Fashion-begeisterten Startups, Gründer und Jungunternehmer treffen dort auf die großen Player der Szene und machen Berlin zur Hochburg für Fashion-Gründer!

Mehr dazu hier: www.fashiontech.berlin.

18. – 20. Januar: DLD Conference, München

Die DLD Conference ist eine invitation-only Veranstaltung, d.h. ihr habt die Chance, euch um Tickets und damit die Teilnahme zu bewerben. Bereits zum 16. Mal dreht sich dabei alles um Innovation, Digitalisierung, Design und Medien in München.

Mehr dazu hier: www.dld-conference.com/DLD20.

19. – 20. Januar: CHANCE, Gießen

Ihr wollt eure Karriere voll durchstarten oder aber euch umorientieren? Dann seid ihr in Gießen richtig, denn dort könnt ihr bei der Messe für Beruf und Karriere alle nötigen Fragen stellen. Ihr bekommt Infos zu Gründung und Jobs, ein vielfältiges Programm und jede Menge Aussteller, die euch im Dschungel der Berufe, Karrierechancen und Existenzgründungen helfen.

Mehr dazu hier: www.chance-giessen.de.

24. – 26. Januar: KarriereStart, Dresden

Ein ganzes Wochenende könnt ihr euch beruflich neu orientieren und zu den zahlreichen Möglichkeiten informieren. Ob Studium, Ausbildung, Weiterbildung, Umorientierung oder doch Gründung – ganz egal, auf der Messe findet ihr zu allem zahlreiche Stände und Angebote, die euch den Weg zur Karriere weisen.

Mehr dazu hier: www.messe-karrierestart.de.

Startup-Events im Februar 2020

Der Februar ist ein ruhiger Monat in Sachen großer Events und Veranstaltungen für die Startup- und Gründerszene. Den Zeitraum könnt ihr für die Planung der nächsten Monate und Events verwenden und so bestens vorbereitet in das nächste Quartal starten.

Startup-Events im März 2020

März: NKF Summit, Dresden

Der Termin für das kommende Jahr steht noch nicht, aber die letzten fünf Ausgaben fanden im März statt und haben Interessierte rund um digitale Transformation zusammengebracht. Startups und Gründer der Branche treffen hier aufeinander und können bei der Konferenz wertvolle Kontakte knüpfen.

Mehr dazu hier: www.nkf-summit.com.

März: Ignition, Erfurt

Der März scheint noch offen zu sein, was die Events für Startups und Gründer angeht, denn auch die Ignition in Erfurt hat noch keinen Termin herausgegeben. Voraussichtlich wird diese bedeutende Messe für Existenzgründer und Unternehmer in einer digitalen Welt ebenfalls im März, wie üblich, an den start gehen und wieder viele Angebote in Sachen Information, Beratung und Networking bereithalten.

Mehr dazu hier: www.ignition-thueringen.de.

7. März: MCBW START UP, München

Die Munich Creative Business Week zeigt die Design-Landschaft in und um München und bietet damit eine hervorragende Plattform für Designer und Kreative sowie Startups und Gründer der Branche. Dort werden in einer Ausstellung Werke von jungen Talenten und Gründern gezeigt und ihr habt die Möglichkeit zum Networking.

Mehr dazu hier: www.mcbw.com/start-up.

21. März: Hamburger Gründertag, Hamburg

Der Hamburger Gründertag ist nun zur Institution für den Norden und alle begeisterten Gründer und Startups geworden. Wer noch am Anfang steht oder noch gar nicht gegründet hat, findet hier außerdem tolle Adresse und ein inspirierendes Netzwerk und erfährt alles, was die Gründerszene Norddeutschlands zu bieten hat.

Mehr dazu hier: www.gruendertag.hamburg.

31. März: AUFSCHWUNG-Messe, Frankfurt am Main

Die Frankfurter Börse und IHK werden Schauplatz für die AUFSCHWUNG-Messe im Frühjahr 2020. Gründer, Startups und Unternehmer kommen hier zusammen und tauschen sich zu Entrepreneurship und Gründung aus. Networking wird hier auch ganz groß geschrieben.

Mehr dazu hier: www.aufschwung-messe.de.

Startup-Events im April 2020

April: Startup Camp, Berlin

Das Startup Camp Berlin ist eines der bedeutendsten Events der Gründer- und Startupszene in Deutschland. Tausende kommen dafür zu den Sessions, Panels und Pitches nach Berlin. Der Termin steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich erneut im April angesetzt.

Mehr dazu hier: www.startupcamp.berlin.

18. – 19. April: THE FOUNDER SUMMIT, Wiesbaden

Wiesbaden versammelt Gründer und Startups sowie zahlreiche Experten bei THE FOUNDER SUMMIT und schafft damit eine wunderbare Veranstaltung für den Austausch. Neben dem Wissenstransfer und coolen Vorträgen gibt es ein großartiges Unterhaltungsprogramm und jede Menge Networking-Chancen.

Mehr dazu hier: www.foundersummit.de.

23. – 25. April: c/o pop Convention, Köln

Festival und Convention in einem – das verspricht das c/o pop und bringt damit die Musikwirtschaft nach Köln. Musik, Innovation und Networking, das sind die drei großen Bestandteile, an denen sich auch das bunte Programm aus Musik natürlich, aber eben auch spannenden Keynotes, Panels und Workshops orientiert.

Mehr dazu hier: www.c-o-pop.de/convention/.

Startup-Events im Mai 2020

6. – 8. Mai: Media Convention, Berlin

Die Media Convention in Berlin findet immer gemeinsam mit der re:publica statt, das gute daran für euch: Das Ticket gilt für beide Konferenzen. So habt ihr gleich zwei coole, spannende Events und das zum Preis von einem.

Mehr dazu hier: www.20.mediaconventionberlin.com/de.

6. – 8. Mai: re:publica, Berlin

Der Mai lohnt sich absolut für den Besuch in Berlin, vor allem wenn ihr euch für Medien, Digitales und Gesellschaft interessiert. Zeitgleich zur Media Convention findet natürlich auch 2020 wieder die re:publica statt und lockt zahlreiche Besucher zum Festival der digitalen Kultur nach Berlin.

Mehr dazu hier: www.re-publica.com.

Startup-Events im Juni 2020

Juni: Heureka Conference, Berlin

Jedes Jahr im Juni steigt die große Heureka Conference und damit eines der größten Events für Startup und Tech. Zahlreiche Gründer und Startups tummeln sich in Berlin und machen das Event zu etwas Besonderem. Hier könnt ihr Investoren treffen und finden und vor allem als erarly-stage Startup jede Menge Input bekommen.

Mehr dazu hier: www.heureka-conference.com.

4. Juni: SUMMER SLAM Festival, Bonn

Über 75 Startups präsentieren sich beim SUMMER SLAM Festival rund 2000 Besuchern in Bonn. Da gibt es viel zu entdecken, viele Kontakte zu knüpfen und spannende Keynotes zu hören. Das Festival gibt einen hervorragenden Überblick über das Gründerökosystem in Nordrhein-Westfalen.

Mehr dazu hier: www.summerslamfestival.de.

4. – 5. Juni: NOAH Conference, Berlin

Innovative und vielversprechende Startups und Gründer aus ganz Europa kommen Anfang Juni nach Berlin zur NOAH Conference. Unter dem Motto “Connecting European Champions and Challengers” gibt es viele Keynotes, spannende Sessions und Panels sowie praktische Workshops zum Thema Leadership zu erleben. Darüber hinaus geht immer ein großartiges Programm an Satellite Events mit an den Start.

Mehr dazu hier: www.noah-conference.com/noah-berlin-conference-2020.

11. – 13. Juni: Waterkant StartUp Festival, Kiel

Für alle in Schleswig-Holstein oder im Norden Deutschlands hat sich das Waterkant StartUp Festival zu einer beliebten und erfolgreichen Veranstaltungen für Gründer gemausert. Noch vor de Kieler Woche könnt ihr hier mit anderen Startups, Gründern und Entrepreneuren networken und im Anschluss eine Woche verlängern und das Segel- und Musikevent gleich mit besuchen.

Mehr dazu hier: www.waterkant.sh.

24. – 26. Juni: Pirate Summit, Köln

10 Jahre Pirate Summit – Das ist eine lange Zeit der “Walk the Plank”-Pitches und der tobenden Aaarghs, die über die Jahre in Köln zu hören waren. Der pirate Summit ist ein besonderes Spektakel und eines der besten Startup-Events in Deutschland. Die Location und das Stimmung sind der Wahnsinn, wenn internationale Startups von ihren Herausforderungen erzählen und sich dem Pitch stellen. Einfach schrill, einfach genial!

Mehr dazu hier: https://piratesummit.com/.

23. – 26. Juni: Tech Open Air, Berlin

Ein Festival der besonderen Art ist das Tech Open Air in Berlin, denn es gibt dort immer Neues aus Technologie, Kunst, Musik und Wissenschaft zu entdecken. Das Motto “The Future of Tech, Work and Life” fasst ganz hervorragend zusammen, dass ihr dort die Zukunft unserer Gesellschaft in allen Belangen beleuchtet bekommt.

Mehr dazu hier: www.toa.berlin.

Startup-Events im Juli 2020

Juli: Startup & Innovation Festival, Kaiserslautern

Bei diesem Startup Event in Kaiserslautern stehen tolle Workshops und interessante Impulsvorträge auf dem Programm. Dabei werden alle relevanten Gründungsthemen abgedeckt, sodass ihr hier wichtige Fragen klären und eine Fülle an Infos sammeln könnt.

Mehr dazu hier: www.startup-innovation-festival.de.

24. Juli: Start-Up BW Summit, Stuttgart

Die Gründerszene Baden-Württemberg präsentiert sich beim Start-Up BW Summit. Hier können Gründer und Startups Partner finden und Ideen austauschen und sich vernetzen. Ihr könnt euch dort auch wunderbar inspirieren lassen!

Mehr dazu hier: www.startupsummitbw.de.

Startup-Events im August 2020

August: StartUp Camp, Flensburg

Ende August ist die Sommerurlaubszeit vorbei und dann könnt ihr beim StartUp Camp in Schleswig-Holstein direkt mit eurer Gründungsidee voll durchstarten. Eine Woche lang erhaltet ihr Zugang zu einem Netzwerk aus Mentoren und Investoren, erhaltet wertvolles Feedback und könnt an eurer Idee feilen. In kürzester Zeit könnt ihr euer Startup an den Start bringen!

Mehr dazu hier: www.startupcamp.sh.

Startup-Events im September 2020

September: Startupnight, Berlin

Die Startupnight Berlin ist die “only night you need!”, laut Veranstalter und bringt über 250 Startups in die Hauptstadt. Gründer, Startups, Investoren und Corporates, aber auch Experten kommen hier zusammen und tauschen sich aus und spiegeln die Berliner Startup-Szene wider.

Mehr dazu hier: www.startupnight.de.

4. –9. September: IFA NEXT Startup Days, Berlin

Die IFA NEXT ist die Plattform für Gründer und Startups in Sachen Technik und Funk. Dort bekommt ihr spannende Fachvorträge, Panel-Diskussionen und Streitgespräche rund um die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle. Dort können sich Startups außerdem beim Pitch zeigen und ihre genialen Ideen, Produkte und Entwicklungen vorstellen!

Mehr dazu hier: https://b2b.ifa-berlin.com/de/DieIFA/IFANEXT/.

17. – 18. September: NEXT Conference, Hamburg

Wenn ihr die digitale Revolution voranbringen wollt, dann seid ihr bei der NEXT Conference genau richtig. Dort lernt ihr mehr zum Perspektivwechsel für die Zukunft und wie ihr die digitalen Herausforderungen und Challenges der nächsten Zeit erfolgreich meistern könnt.

Mehr dazu hier: https://nextconf.eu/.

23. – 24. September: Start-up Village dmexco, Köln

Entscheidungsträger und wichtige Akteure aus Digital Business, Marketing und Innovation kommen bei der dmexco zusammen und tauschen sich zu den neuesten Digital Marketing Trends aus. Das Startup Village ist die Fläche, auf der sich Startups, Gründer und Unternehmer präsentieren.

Mehr dazu hier: https://dmexco.com/de/.

27. – 29. September: Bits & Pretzels, München

5.000 Gründer und Startups sind beim Bits & Pretzels mit dabei, denn dieses Gründer-Festival ist fester Bestandteil der deutschen Startup- und Gründerszene. Namhafte, internationale Starts und Sternchen reihen sich unter die Liste der Speaker und sorgen für interessanten Input. Der letzte Tag ist traditionell auf dem Oktoberfest und sorgt für besondere Stimmung.

Mehr dazu hier: www.bitsandpretzels.com.

Startup-Events im Oktober 2020

Oktober: Hightech Venture Days, Dresden

Um auf Investoren und etablierte Unternehmen zu treffen, können Gründer und Startups die passenden Kontakte zur Finanzierung in Dresden treffen. Sechs Technologie-Sektoren sind vertreten und Startups dieser Bereiche finden hier hervorragende Möglichkeiten, um so Venture Capital für ihre Unternehmung zu erhalten.

Mehr dazu hier: www.hightechventuredays.de.

Oktober: StartupCon, Köln

Köln ist ein Gründer Hotspot, anders kann man es nicht sagen, denn neben Berlin finden hier doch zahlreiche coole Events für Gründer und Startups statt, wie etwa auch die StartupCon. Eine riesige Ausstellungsfläche bietet jede Menge Infos von und für Startups, die Bühnen geben namhaften Speaker Raum und die Lounges verknüpfen Investoren, Mentoren und Startups.

Mehr dazu hier: http://www.startupcon.de/.

Oktober: RuhrSummit, Bochum

Die größte B2B-Startup-Konferenz vernetzt aufstrebende Startups mit etablierten Unternehmen, Investoren und zahlreichen Entscheidern der Branche. Ihr erhaltet bei den vielfältigen Programmpunkten und der großen Ausstellungsfläche Einblicke in andere Startups, die neuesten Trends und Technologien gezeigt.

Mehr dazu hier: www.ruhr.summit.

9. – 10. Oktober: deGUT, Berlin

Die deutschen Gründer- und Unternehmertage in Berlin gehören fest zur Event-Landschaft für Startups, Gründer und Unternehmer. Spannende Themen, neue Ansätze und vor allem Fachwissen zur Gründung und zum Wachstum erhaltet ihr in den vielen Workshops und Seminaren mit Experten.

Mehr dazu hier: www.degut.de.

10. – 11. Oktober: Entrepreneurship Summit, Berlin

Wenn ihr doch gerade sowieso für die deGUT in Berlin unterwegs seid, dann hängt noch einen Tag dran und seid auch beim Entrepreneurship Summit mit am Start. Unternehmertum und Leadership sind die zentralen Themen, zu denen ihr euch dort mit anderen austauschen könnt und brandneue Entwicklungen vorgestellt bekommt.

Mehr dazu hier: www.entrepreneurship.de/summit.

Startup-Events im November 2020

November: innolution valley | corporate meets startup, Ludwigsburg

Auch für das innolution valley wurde bisher noch kein fester Termin bekannt gegeben, doch ihr könnt fest Anfang November mit diesem spannenden Event rechnen. Das Innovation & Startup Festival bringt Startups mit Innovatoren, Global Playern und dem Mittelstand zusammen, für eine gemeinsame, starke und innovative Zukunft.

Mehr dazu hier: www.innolutionvalley.com.

November: Gründerwoche, in ganz Deutschland

Eines der wichtigsten Veranstaltungen ist die Gründerwoche Deutschland. IN zahlreichen Städten gibt es ein buntes Programm, dass sich Akteure aus der regionalen Gründer- und Startupszene ausgedacht und auf die Beine gestellt haben. So bekommt ihr Einblick in die Akteure vor Ort und zudem soll der Gründergeist gestärkt werden. Die Aktionswoche ist eine Aufruf zu mehr Mut und zu mehr Gründungen.

Mehr dazu hier: www.gruenderwoche.de.

Startup-Events im Dezember 2020

Der letzte Monat im Jahr ist ruhig und besinnlich in Sachen Events für Gründer und Startups, denn der Fokus liegt hier auf der Weihnachtszeit und der Zeit mit der Familie. Bei kleinen Meetups, Gründerstammtischen und Netzwerkveranstaltungen könnt ihr andere Gründer und Interessierte treffen und euch austauschen zum Ausklang des Jahres.

Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben oder sucht eher kleine Netzwerkveranstaltungen, um einmal in die Szene reinzufühlen und erste Kontakte zu bekommen? Dann schaut doch regelmäßig in unseren Eventkalender, denn dort bekommt ihr immer die besten Events und Veranstaltungen der Gründerszene in eurer Stadt!