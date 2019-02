Wer seine Kunden von seinen Produkten oder Dienstleistungen überzeugen will oder grundlegende Sachverhalte vermitteln will, muss oft viel erklären. Texte können das nur eingeschränkt – und auch die Aufmerksamkeit der Besucher reicht für langatmige Erklärungen oft nicht aus. Hier kommen Erklärvideos ins Spiel. Wo ihr diese professionell produzieren lassen könnt, lest ihr in unserem Beitrag.

Contra & Contra Erklärvideo selbst erstellen oder produzieren lassen

Nicht wenige Software-Tools auf dem Markt versprechen, dass man mit ihnen Erklärvideos in guter Qualität ganz ohne Zeichen- und Grafik-Kenntnisse erstellen kann. Das funktioniert sogar tatsächlich ganz gut – am Ende bleiben die Gestaltungsmöglichkeiten aber immer auf das eingeschränkt, was die Software vorgefertigt anbietet.

Auch beim Voice Over (den über die Bilder gesprochenen Inhalte im Video) lässt sich professionelle Qualität nicht immer selbst herstellen: von Computern vorgelesene und eingespielte sprachliche Inhalte klingen leider auch so und nicht jeder bringt von Natur aus eine ruhige und angenehme Sprecherstimme mit.

Wenn es um professionelle Qualität, insbesondere beim Voice Over und um eine ganz individuelle Gestaltung, des Videos geht, die auch marketingtechnisch besonders wirksam und einprägsam ist, lohnt sich die Investition in professionell erstellte Erklärvideos auf jeden Fall. In der nachfolgenden Übersicht stellen wir euch einige Anbieter vor.



Alle Anbieter arbeiten auf professionelle Weise und setzen auch professionelle, deutschsprachige Sprecher für das Voice Over ein.

Anbieter-Übersicht über Erklärvideos

Die Erklärvideo GmbH

Hier wird sehr professionell im Kundenauftrag gearbeitet – auf Wunsch auch mehrsprachig und mit Ratenzahlung sowie mit besonderen Konditionen für Startups. Angeboten werden Videos mit Legetricktechnik, animierten Illustrationen und individuellem Scripting.

Action Selection

Das Berliner Unternehmen fertigt Erklärvideos an, die auf animierten Grafiken beruhen. Dabei gibt es eine Festpreisgarantie je nach Länge und eine besonders schnelle Fertigstellung in weniger als einem Monat. Stilistisch kann man wählen zwischen Icon-Style, Illustration-Style und Pen&Paper-Style.

Dewon

Bei diesem Unternehmen erhaltet ihr handgezeichnete Illustriationen. Neben Erklärfilmen und -videos kann man dort auch Screencasts und App-Videos produzieren. Besonderes Highlight: die klassischen Comic-Stile, die das Unternehmen auch anbietet.

Mynd (früher MeinUnternehmensfilm.de)

Das Startup aus dem Unibator der Goethe-Uni Frankfurt/Main hat eine steile Karriere genommen und auf dem Weg seinen Namen geändert. Mynd bietet alle Varianten an Unternehmensfilmen – auch Erklärfilme in verschiedenen Techniken. Die Gründerstory über das Startup könnt ihr hier lesen.

Erklärmehr

Erklärmehr hat einen typischen, unverwechselbaren Zeichenstil und sorgt damit für eine einheitliche Gestaltung aller Erklärvideos, die zum Einsatz kommen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, gegenüber anderen Anbietern viel Geld zu sparen, indem man sein Storyboard einfach selbst schreibt. Vom Unternehmen kommen dabei aber jederzeit Unterstützung. Auf Wunsch kann man natürlich auch das Scripting komplett dem Unternehmen überlassen.

loftfilm

Das Unternehmen setzt auf einen bewährten Systemansatz, der es ermöglicht, in sehr kurzer Zeit sehr schlagkräftige und einprägsame Erklärvideos zu planen und zu erstellen. Das Konzept bei der Umsetzung ist seit langem bewährt. Im anfänglichen Kick-Off wird auch individuell auf die Zielgruppe, die USP und die Corporate Identity des Unternehmens eingegangen, um ein möglichst genau passendes und sich nahtlos einfügendes Erklärvideo produzieren zu können.

Nonstoprevolution

Beispiel von nonstoprevolution Media für die Berliner Zeitung

Der Hamburger Anbieter ist eine gute Wahl, um sich einige Optionen offen zu lassen: hier werden nicht nur klassische, animierte Erklärvideos gefertigt, sondern auch echte Filmproduktionen – vom Imagefilm über den TV-Spot bis zum Zeitrafferfilm.

Showly

Wer auf Speed-Drawing Animationen steht, liegt bei diesem Anbieter genau richtig – er ist auf diese Form der Animation spezialisiert.

im-c Smart-Show

Das Unternehmen ist ein großer Full-Service Anbieter für die gesamte digitale Weiterbildung, das über 1.200 Kunden betreut. Auch hier kommt ein eigener, unverwechselbarer Stil zum Einsatz, bei dem eine Hand die Grafiken platziert und auch unterstützende Gesten ausführt. Viele finden diese Art von Erklärvideos sehr überzeugend, deshalb wird hier umfassend auf diesen Stil gesetzt.

yourknow (früher Explain.it)

Aus explain-it wird you-know

Hier gibt es unter anderem auch Strichzeichnungen, die als Animation mit einer menschlichen Hand geschoben werden. Wer solche Stories im Stil der „Sendung mit der Maus“ möchte, ist bei diesem Anbieter sicher richtig. Agentur ist erheblich gewachsen und hat nun mehrere Sitze in Deutschland.

Simpleshow

Hier gibt es die klassischen Zeichnungen in Schwarz-

Weiß, die sehr ansprechend wirken. Auf Wunsch hat der Anbieter aber auch noch einige farbige Stile zur Auswahl.

vjsual.com

Das aufstrebende Unternehmen konnte schon innerhalb kürzester Zeit viele hundert Firmen von seiner Arbeit begeistern – darunter auch einige DAX-Konzerne. Das liegt nicht zuletzt an der großen Auswahl an verfügbaren Stilen und der sehr professionellen Arbeitsweise.

Erklärvideos als Auftrag für Profis ausschreiben auf Voivio

Die Plattform ist ein Marktplatz für Erklärvideos, Aufträge kann man dort kostenlos ausschreiben. Zu jedem Auftrag lässt sich auch ein individueller Budgetrahmen setzen, sodass man nicht mehr Geld ausgeben muss, als geplant. Die Aufträge ergehen dabei um einzeln ausgewählte Kreativ-Profis, die sich dann darum bewerben. Das ist eine gute Möglichkeit, um schnell mehrere Vorschläge zu erhalten und miteinander vergleichen zu können, anstatt sich schon im Vorhinein auf einen angebotenen Stil und ein Unternehmen festlegen zu müssen.