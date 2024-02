KI-Tools für Unternehmen 2024: Prozesse optimieren, Projekte managen und Mitarbeiter recruiten

Neben Generatoren wie ChatGPT gibt es eine ganze Menge von KI-Tools, die euch dabei helfen, euer Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. In diesem Beitrag zeigen wir euch die wichtigsten Tools für die Prozessoptimierung, das Projektmanagement und Mitarbeiter-Organisation.

Tools mit künstlicher Intelligenz (KI-Tools) gibt es inzwischen jede Menge, ChatGPT ist in aller Munde, der Trend ist nicht aufzuhalten und so manchem Unternehmer wird klar, dass er diese Entwicklung nicht verschlafen sollte. Tatsächlich bieten KI-Tools viele neue Möglichkeiten: Geschäftsprozesse könnt ihr effizienter gestalten, Projekte kollaborativ organisieren und auch eure Mitarbeiter-Organisation oder das Recruiting lassen sich automatisieren. Einen Ratgeber, mit welchen Strategien ihr KI in eurem Unternehmen einsetzt, findet ihr hier.

Ob für Freiberufler, Ein-Personen-Startup oder KMU – wir zeigen euch in dieser Übersicht die wichtigsten KI-Tools für die Unternehmensorganisation und was sie leisten können.

Projekte durchlaufen heute so viele Stufen und werden durch immer mehr Menschen betreut – da ist viel Optimierungspotenzial im Management. Außerdem hilft die gute und lückenlose Dokumentation eines Projektes, Erfolge oder Fehler besser zu verstehen und sie liefert eine Blaupause für zukünftige Projekte.

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz könnt ihr Abläufe maßgeblich verbessern: KI liefert euch genauere Analysen von Produktionsdaten und KPIs lassen sich genauer vorhersagen und analysieren.

Die KI-Tools dieser Kategorie helfen euch dabei, eure Projekte zu organisieren und die Abläufe zu erfassen und zu optimieren.

Notion AI – Aus Notizen wird Wissen

Notion AI ist ein KI-gestütztes Projektmanagement-Tool, es bietet ein leistungsfähiges Schreibsystem, das sich ideal für die Zusammenfassung von Notizen, das Verfassen von Berichten oder die Bearbeitung erster Entwürfe eignet. Ihr könnt euer Wissen hier organisieren und Projekte verwalten.

Web: https://www.notion.so/de-de/product

Bitrix24 CoPilot – Effektivität steigern

Bitrix24 ist ein All-in-One-Tool, das sich für viele Nutzer bereits bewährt hat. Hier organisiert ihr Aufgaben, Teams und die notwendigen Projektdaten. Mit dem zusätzlichen Einsatz von Bitrix24 CoPilot – der KI-Lösung von Bitrix24 – steigert ihr die Effektivität eurer Mitarbeitenden um ein Vielfaches, könnt ohne viel Mühe beispielsweise aus Stichwörtern einen Text oder eine Aufgabe inklusive Checklisten generieren, Telefongespräche mit Kunden zu einem Text konvertieren lassen und die entsprechenden Felder mit den Kontaktdaten automatisch im CRM ausfüllen lassen. Die KI in Bitrix24 steht allen kostenfrei zur Verfügung. Außerdem könnt ihr auf OpenAI zugreifen, also ein beliebiges Modell verwenden, das euch gefällt.

Web: https://www.gruenderkueche.de/go/bitrix-ki-tools/

ClickUp AI – Eine AI für alle Vernetzungsaufgaben

ClickUp AI ist ein KI-gestützter Assistent, der bei der Vorhersage von Projektdaten, der Entscheidungsfindung, der Schätzung von Projektkosten, der Risiko- und Teamverwaltung in Echtzeit hilft.

Web: https://clickup.com/ai

Projektmanagement- und Kollaboration-Tools haben die Stärke von KI erkannt und unterstützen ihre Services mit den intelligenten Helfern. Dank der KI werden eure Daten zu Projekten ausgewertet und nach euren Bedürfnissen bereitgestellt.

Web: https://asana.com/de/product/ai

Nützliche KI Assistenten für einzelne Arbeitsabläufe

Unter den vielen KI-Tools gibt es eine Reihe von spezialisierten Anbietern, die eine Aufgabe erfüllen – die dann aber auch besonders gut.

So könnt ihr eure Texte in Echtzeit übersetzen lassen, mit Google Translate geht das schon eine Weile und das Tool lernt weiter. DeepL nennt sich selbst den präzisesten Übersetzer der Welt, hier könnt ihr auch ganze Dateien hochladen und übersetzen lassen und in einer Beta gibt es bereits einen KI-Schreibassistenten.

Mit Plus AI für Google Slides erstellt ihr einfach und schöne Präsentationen. Das Tool nutzt dieselbe KI-Technologie, die auch ChatGPT antreibt. Und es kann sogar die Gliederung vorab allein erstellen.

Mit Fireflies.AI erstellt ihr schriftliche Protokolle von gesprochenen Texten, ob Meeting, Kundengespräch oder Telefonsupport. So wird Kommunikation verschriftlicht und ihr könnt mit den transkribierten Texten arbeiten.

Audio aufzeichnen, Notizen schreiben, Folien automatisch erfassen und Zusammenfassungen von allen möglichen Arten von Texten erstellen – all das kann die AI von Otter.

Die KI von Feathery erstellt intelligente Formulare ohne Code, ihr benötigt also keine Programmierkenntnisse: https://www.feathery.io/

Mit dem Tool Lyro von der Software-Schmiede Tidio erstellt ihr einen Chatbot, das geht einfach und der Bot lässt sich auf eurer Webseite einbinden. Das KI-Tool lernt alleine aus euren FAQs und kann komplexe Antworten erstellen.

Auch in der Mitarbeiter-Organisation und beim Finden neuer Talente können euch KI-Tools helfen.

Manatal – KI sucht Mitarbeiter

Die KI-Recruiting-Software Manatal ist speziell auf die Bedürfnisse von HR-Teams abgestimmt, sie schlägt die besten Kandidaten für die jeweilige offene Stelle vor und bedient sich dafür bei internen Quellen ebenso wie externen Quellen wie zB LinkedIn.

Web: https://www.manatal.com/

Skillate – KI-optimierter Einstellungsprozess

Auch Skillate ist eine fortschrittliche KI-basierte Recrutierungsplattform, die den kompletten Einstellungsprozess optimieren soll. Das Tool bietet Funktionen wie eine automatisierte Kandidatenvorauswahl, intelligente Matching-Algorithmen und ein benutzerfreundliches Bewerber-Tracking-System. Mit Skillate könnt ihr den Auswahlprozess beschleunigen und qualifizierte Kandidaten effizient identifizieren.

Web: https://www.skillate.com/

Talenture – Talente richtig einschätzen

Talenture ist eine KI-Einstellungsplattform, die Erkenntnisse aus KI- und ML-Engines nutzt. Es verfügt über einen virtuellen Recrutierungsexperten, der Unternehmen dabei hilft, die Auftragsabwicklung kontinuierlich zu überwachen, und bewertet Kandidaten anhand verschiedener Parameter wie Beschäftigungsfähigkeit und Verfügbarkeit.

Web: https://www.talanture.com/

Fetcher – Mensch und Maschine

Auch Fetcher ist eine KI-gestützte Recrutierungsplattform und kombiniert künstliche Intelligenz mit menschlicher Entscheidungsvollmacht, um einen integrativen Einstellungsprozess zu erreichen.

Web: https://fetcher.ai/

Seekout – Talentanalyse mit KI

SeekOut bietet umfassende Talentanalysen, die es euch ermöglichen, Vorurteile abzubauen, Pipelines zu diversifizieren und das Engagement der Kandidaten zu steigern.

Web: https://www.seekout.com/

Aragon.ai – Mit KI Portraitfotos erstellen

KI für Bewerbungsfotos und Profilbilder: Aus einem Satz von etwa 14 Bildern erstellt die KI ein professionelles Portrait, das nicht nur das Aussehen sondern auch die Persönlichkeit optimal wiedergibt.

Web: https://www.aragon.ai/

Fürs Marketing sind die KI-Lösungen schon beinahe unüberschaubar. Viele einzelne Schritte könnt ihr mit kleinen Tools automatisieren, Looka zum Beispiel hilft euch mit KI, eure CI zu entwickeln. Mit dem Tool Namelix habt ihr einen Namensgenerator.

Motion Caption ohne teure Geräte geht mit Move AI, GetResponse ist eine KI für Emailmarketing. mit HeyGen erstellt ihr einfach Video-Avatare.

Natürlich gibt es auch große Marketing-Suiten, die viele Aufgaben bewältigen können, etwa Neuroflash oder ScaleNut.

Und natürlich gibt es die gesamte Bandbreite an Textgeneratoren wie ChatGBT und Jasper oder Bildgeneratoren wie Dall-E 2 und MidJourney.

Auch für die Rechtsabteilung eures Unternehmens gibt es KI-Lösungen: LegalRobot ist eine KI-gesteuerte Plattform, die Benutzern hilft, Rechtsdokumente zu verstehen und zu verfassen. Die Plattform bietet Dokumentenanalyse, automatisierte Vertragserstellung und die Möglichkeit, Rechtsdokumente an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

Die „großen“ KI Lösungen, die jedes Unternehmen kennen sollte

Die Stärke von KI-Tools ist die Verarbeitung von großen Datensätzen. Big Data ist kein neues Thema, schon seit langem arbeiten Unternehmen daran, die vielen Daten eines Unternehmens nicht nur zu erfassen sondern aufzubereiten und nutzbar zu machen.

Ihr wollt einen Produktionsprozess Schritt für Schritt erfassen, ihn auswerten und optimieren? Dann geht das, in dem ihr eine KI darauf trainiert.

Die vielen Kundenkontakte sollen gut aufbereitet allen Bereichen eures Unternehmens zur Verfügung gestellt werden, die gesamte Customer Journey umfassend analysiert werden – auch das kann eine KI unterstützen.

Nicht ohne Grund gibt es eine ganze Reihe von Big Playern, die KI-Tools für Unternehmen bereitstellen. Auch wenn diese großen, oft Programmierfähigkeiten voraussetzenden Lösungen nicht für Jeden geeignet sind – wollt ihr tief in die KI-Materie eintauchen, solltet ihr diese Lösungen kennen.

IBM Watson – KI für Kundendienst, Talentmanagement und App-Modernisierung

Ihr wollt einen Chatbot für den Kundenservice, ein KI-basiertes Interaktionssystem oder gute Datengrundlagen für euren Außendienst, all das geht genauso gut wie eure Personalbeschaffung zu organisieren. Die Produkte von IBM sind umfangreich und helfen euch mit eigenen Assistenten. Mit watsonx bietet das Unternehmen eine Plattform für alle eure gewünschten einzelnen Tools.

Web: https://www.ibm.com/de-de/watsonx

Datenverarbeitungsriese Google hat natürlich längst maschinelles Lernen im Portfolio, schließlich ist das die Basis des Unternehmens. Virtuelle Maschinen, Data Warehouse, maschinelles Sehen, verwaltetes Computing usw – alles was Software ist, lässt sich mit der Google Cloud AI bearbeiten. Darunter findet ihr auch die intelligente Chatlösung Gemini oder Cloud Vision, womit ihr Gesichter und Objekte in Bildern erkennen könnt.

Web: https://cloud.google.com/

Auch Amazon stellt Teile seiner intelligenten Engine in einem Center für Entwickler zur Verfügung, dazu gehören Text-zu-Sprache Tools, Machine Learning und Übersetzungsservices. Doch die Angebote gehen viel tiefer, etwa mit Amazon Rekognition, dass Bilddateien auf Inhalte analysiert.

Web: https://aws.amazon.com/de/

Microsoft bietet mit Azure eine eigene KI-Tool-Palette, setzt dabei auf OpenAI, liefert eine Cloud-Lösung und Plattform und unterstützt IoT-Anwendungen.

Web: https://azure.microsoft.com

Fazit

Viele verschiedene Lösungen für euren Unternehmensorganisation können euch die Arbeit erleichtern, es lohnt sich, die passenden KI Tools für eure Unternehmensgröße und eure einzelnen Routinen herauszufinden.